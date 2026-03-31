Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραγωγοί υπέβαλαν «ψεύτικα στοιχεία» αξιοποιώντας το «τρικ της τεχνικής λύσης»

Ο τρόπος λειτουργίας του Φορέα Συντονισμού των ΚΥΔ σε συνδυασμό με «ελλιπείς ελέγχους» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησαν περιθώρια για την τέλεση απάτης, κατέθεσε ο Γρηγόρης Βάρρας

Άγγελος Βουράκης

Γρηγόρης Βάρρας

Ενδείξεις απάτης από παραγωγούς που φέρονται να αξιοποίησαν την αποκαλούμενη «τεχνική λύση» κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, κατά τη δεύτερη ημέρα της εξέτασής του στη δίκη των πρώην στελεχών του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέππα, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφων.

Ο μάρτυρας, που είναι και σύμβουλος του πρωθυπουργού από την αποχώρησή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως σήμερα, απάντησε σε εκτενείς ερωτήσεις της έδρας για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των πληρωμών την περίοδο της θητείας του, αλλά και για τη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως επανέλαβε, παρότι τους συνδέει μακροχρόνια προσωπική σχέση από το 2000, μετά την παραίτησή του και την ανάληψη καθηκόντων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν υπήρξε συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόεδρος: Μας είπατε πως όταν πήγατε στον πρωθυπουργό, δεν συζητήσατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν συζητήσατε;

Μάρτυρας: Δεν κάναμε καμία συζήτηση, ίσως για την προστασία μου. Δεν ήθελε να με φέρει σε δύσκολη θέση.

Στο ίδιο ζήτημα επανήλθε και ο εισαγγελέας, θέτοντας θέμα εύλογης απορίας ως προς το πώς είναι δυνατόν να μην έγινε καμία αναφορά στον Οργανισμό από το 2020 έως σήμερα, δεδομένης της φιλικής σχέσης που, όπως ανέφερε ο μάρτυρας, τους συνδέει.

Εισαγγελέας: Γίνεται να έχω φίλο κάποιον, να με παίρνει στο γραφείο του μετά την παραίτησή μου και να μην κάνουμε καμία συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Εύλογη η απορία σας. Υπήρχε άλλος τρόπος διαχείρισης. Όταν πήγα σύμβουλος του, υπήρχαν κρίσιμα θέματα που έπρεπε να διαχειριστεί, ήταν ο Covid τότε, οι ροές από τον Έβρο… Στον λόγο μου, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάω να γκρινιάξω. Δεν ήρθα εδώ να πω ούτε δικαιολογίες ούτε ψέμματα.

Σε νέα ερώτηση του εισαγγελέα αν από το 2020 έως και σήμερα υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βάρρας απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι «ορίστηκε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ο κ. Βορίδης» και προσθέτοντας: «Εγώ τι να πάω να πω;», ενώ διευκρίνισε πως «εγώ θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου».

Αναφερόμενος στους ελέγχους που διενεργήθηκαν επί των ημερών του, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ακόμη και αν υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ως προς τη διαβίβαση προβληματικών ΑΦΜ στη Δικαιοσύνη, ο ίδιος θα προχωρούσε κανονικά, καθώς «τα στοιχεία ήταν ικανά». Όπως υποστήριξε, η αποστολή φακέλων με ενδείξεις παρατυπιών προκάλεσε αντιδράσεις, επισημαίνοντας: «Εγώ δεν κυνήγησα κανέναν, είμαι φιλήσυχος άνθρωπος… έχω υποστεί δολοφονία χαρακτήρα».

Κατά την κατάθεσή του, ο Γρηγόρης Βάρρας ανέφερε ότι παραγωγοί φέρονται να υπέβαλαν «ψεύτικα στοιχεία» αξιοποιώντας το «τρικ της τεχνικής λύσης», ενώ εκτίμησε ότι ο τρόπος λειτουργίας του Φορέα Συντονισμού των ΚΥΔ σε συνδυασμό με «ελλιπείς ελέγχους» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησαν περιθώρια για την τέλεση απάτης. Μάλιστα, όπως είπε, μετά την παραίτησή του έγινε κατανομή εκτάσεων σε 14 ΑΦΜ, εκ των οποίων τέσσερα είχαν ήδη αποσταλεί στη Δικαιοσύνη ως ύποπτα. «Αυτά τώρα έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό», ανέφερε.

Ο κ. Βάρρας γνωστοποίησε επίσης ότι ενημερώθηκε το Σάββατο για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του για ψευδή κατάθεση από την εταιρεία Neuropublic, τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε, εκλαμβάνει την ενέργεια αυτή ως «έμμεση απειλή», τονίζοντας ότι «είναι ένα οικονομικό μέγεθος η εταιρία και εγώ είμαι ανίσχυρος απέναντί της», ενώ πρόσθεσε ότι μετά τη μήνυση «θυμήθηκα αυτό το κλίμα φόβου και απειλών που υπήρχε σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ».

