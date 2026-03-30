Γιώργος Ξυλούρης: Αναβάλλεται για τις 29 Οκτωβρίου 2026 η δίκη του «φραπέ»

Snapshot Η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπές», αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2027.

Κατηγορείται για απείθεια λόγω της αρχικής άρνησής του να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ενώπιον κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής.

Αντί παρουσίας, απέστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής και δεν απάντησε στις ερωτήσεις της επιτροπής.

Η στάση του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε στη διερεύνηση πιθανής παραβίασης των υποχρεώσεων μάρτυρα.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στις δικαστικές αρχές για αξιολόγηση της στοιχειοθέτησης του αδικήματος της απείθειας. Snapshot powered by AI

Για τις 29 Οκτωβρίου 2026 αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπές», ο οποίος κατηγορείται για απείθεια και βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη μετά τη στάση που τήρησε έναντι εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γιατί ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του «φραπέ»

Η ποινική δίωξη σε βάρος του ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης και αφορά την αρχική άρνησή του να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Ο αγροτοσυνδικαλιστής επέλεξε τότε να αποστείλει υπόμνημα, επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής και αποφεύγοντας να απαντήσει στις ερωτήσεις που του είχαν τεθεί.

Η επιλογή του αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των μελών της επιτροπής, με αποτέλεσμα να τεθεί ζήτημα διερεύνησης του κατά πόσο είχε τη δυνατότητα να τηρήσει τέτοια στάση ή αν προκύπτει παραβίαση των υποχρεώσεων μάρτυρα.

Μετά από σχετική συζήτηση, αποφασίστηκε η αποστολή της υπόθεσης στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απείθειας.

