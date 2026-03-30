Γιώργος Ξυλούρης: Αναβάλλεται για τις 29 Οκτωβρίου 2026 η δίκη του «φραπέ»

Το χρονικό της δίωξης και η αναβολή στη δίκη του Γιώργου Ξυλούρη

Άγγελος Βουράκης

Γιώργος Ξυλούρης: Αναβάλλεται για τις 29 Οκτωβρίου 2026 η δίκη του «φραπέ»

Ο Γιώργος Ξυλούρης

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπές», αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2027.
  • Κατηγορείται για απείθεια λόγω της αρχικής άρνησής του να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ενώπιον κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής.
  • Αντί παρουσίας, απέστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής και δεν απάντησε στις ερωτήσεις της επιτροπής.
  • Η στάση του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε στη διερεύνηση πιθανής παραβίασης των υποχρεώσεων μάρτυρα.
  • Η υπόθεση παραπέμφθηκε στις δικαστικές αρχές για αξιολόγηση της στοιχειοθέτησης του αδικήματος της απείθειας.
Snapshot powered by AI

Για τις 29 Οκτωβρίου 2026 αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπές», ο οποίος κατηγορείται για απείθεια και βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη μετά τη στάση που τήρησε έναντι εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γιατί ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του «φραπέ»

Η ποινική δίωξη σε βάρος του ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης και αφορά την αρχική άρνησή του να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Ο αγροτοσυνδικαλιστής επέλεξε τότε να αποστείλει υπόμνημα, επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής και αποφεύγοντας να απαντήσει στις ερωτήσεις που του είχαν τεθεί.

Η επιλογή του αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των μελών της επιτροπής, με αποτέλεσμα να τεθεί ζήτημα διερεύνησης του κατά πόσο είχε τη δυνατότητα να τηρήσει τέτοια στάση ή αν προκύπτει παραβίαση των υποχρεώσεων μάρτυρα.

Μετά από σχετική συζήτηση, αποφασίστηκε η αποστολή της υπόθεσης στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απείθειας.

Σχόλια
Novibet
