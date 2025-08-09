Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αποστόλου Ματθίου, των Μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Ιωάννου, Λεοντίου, Μαρκιανού, Πέτρου Φωτίου, Μαρίας και Μάρθας και Αντωνίου του Αλεξανδρέως

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Άγιος Ματθίας ο Απόστολος
O Άγιος Ματθίας ο Απόστολος
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει σήμερα γιορτή.

Άγιος Ματθίας ο Απόστολος

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, το πώς ο Ματθίας κατατάχθηκε στους Δώδεκα Αποστόλους, το γνωρίζουμε από τις Πράξεις των Αποστόλων.

Μετά την προδοσία και τον απαγχονισμό του Ιούδα και μετά την Ανάληψη του Κυρίου, οι έντεκα μαθητές με την Παναγία βρίσκονταν στο υπερώον. Τότε ο Πέτρος πρότεινε να εκλεγεί άλλος αντί του Ιούδα, από τους άνδρες που ακολουθούσαν υπηρετώντας το Χριστό. Η πρόταση έγινε δεκτή και τέθηκαν δύο υποψήφιοι: ο Ιωσήφ ο καλούμενος Βαρσαββάς και ο Ματθίας. Τότε έβαλαν κλήρο, και δίνοντας σε όλους εμάς παράδειγμα εναπόθεσης κάθε εκλογής μας στο Θεό, προσευχήθηκαν όλοι μαζί ως εξής: «Σὺ Κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξαν ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δυὸ ἕνα, λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς» (Πράξεις των Αποστόλων, α' 23-26). Δηλαδή: Συ Κύριε, που γνωρίζεις τις καρδιές όλων, φανέρωσε καθαρά εκείνον που εξέλεξες, ένα από αυτούς τους δύο, για να επωμισθεί το αξίωμα της αποστολικής διακονίας. Στη συνέχεια ο κλήρος έπεσε στο Ματθία. Και έτσι προστέθηκε στους έντεκα Αποστόλους.

Από τη μετέπειτα ζωή του Ματθία, γνωρίζουμε ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και τελείωσε τη ζωή του μαρτυρικά.

Απολυτίκιον

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως

Θείω Πνεύματι, κεκληρωμένος, συνεπλήρωσας, τῶν Ἀποστόλων, τὴν δωδεκάριθμον φάλαγγα ἔνδοξε, μεθ' ὧν κηρύξας τοῦ Λόγου τὴν κένωσιν, ἐθαυμαστώθης Ματθία Ἀπόστολε. Ἀλλὰ πρέσβευε, δοθήναι τοὶς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αθόρυβα προχώρησε σχεδιασμό με «βόμβες», μεγάλη αύξηση μπάτζετ και τεράστια ενίσχυση

06:36LIFESTYLE

Η ψυχαγωγία γίνεται πολύ πρωινή υπόθεση –Τα κοκόρια του Λιάγκα και η ανατροπή με την ΕΡΤ1

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

06:28ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Τέλος η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ιστορικό διάγγελμα του βασιλιά Κάρολου - Ο λόγος που θα επαναλάβει τα λόγια του παππού του

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κρίσιμο τηλεφώνημα του Μητσοτάκη με τον Μαρκ Ρούμπιο και ο δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «κάδρο» Θεσσαλός μεγαλοκτηνοτρόφος για επιδοτήσεις ύψους 770.000 ευρώ το 2024

06:12ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» για επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σήμερα - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιοχές - Ισχυρή προειδοποίηση μετεωρολόγων

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ηλεία: Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ανέμους

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινη κόλαση στην Ανατολική Αττική – Εκτός ελέγχου η φωτιά σε μέτωπο χιλιομέτρων – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θυελλώδεις ανέμους και το Σαββατοκύριακο – Πότε θα εξασθενίσουν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Αυγούστου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιά Φώκαια: Οι πιλότοι των Canadair συνέχισαν τις ρίψεις νερού και μετά τη δύση του ηλίου!

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Αρκετά λογική» η επιλογή του Τράμπ να γίνει η συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα

03:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέος σεισμός μεταξύ Ερέτριας και Αλιβερίου – Αισθητός και στην Αττική

03:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ηλεία: Διαθέσιμα δωμάτια για τους πυρόπληκτους της Ηράκλειας – Μάχες με τις αναζωπυρώσεις

03:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινη κόλαση στην Ανατολική Αττική – Εκτός ελέγχου η φωτιά σε μέτωπο χιλιομέτρων – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

06:28ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Τέλος η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή από Τουρκία - Θα επηρεάσει και την Αττική, τι λέει το ECMWF

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «κάδρο» Θεσσαλός μεγαλοκτηνοτρόφος για επιδοτήσεις ύψους 770.000 ευρώ το 2024

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέοι ο πρώην αστυνομικός TikToker και ο 22χρονος φίλος του για διακίνηση ναρκωτικών

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

02:10WHAT THE FACT

«Οι άγγελοι είχαν δίκιο»: Πέθανα και επέστρεψα, μου έδειξαν τον μελλοντικό σύζυγό μου - Τώρα έχω παιδιά μαζί του

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ηλεία: Έκλεψε το πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει τις φλόγες

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ιστορικό διάγγελμα του βασιλιά Κάρολου - Ο λόγος που θα επαναλάβει τα λόγια του παππού του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:12ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» για επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σήμερα - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιοχές - Ισχυρή προειδοποίηση μετεωρολόγων

03:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέος σεισμός μεταξύ Ερέτριας και Αλιβερίου – Αισθητός και στην Αττική

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 131 επιβάτες νότια της Σκιάθου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιά Φώκαια: Οι πιλότοι των Canadair συνέχισαν τις ρίψεις νερού και μετά τη δύση του ηλίου!

19:18LIFESTYLE

Λένα Σαμαρά: «Πονάω μαζί σας» - Το σπαρακτικό μήνυμα της Μιμής Ντενίση για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ