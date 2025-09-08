Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου
H Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *
  • Γενέθλιος
  • Σκιαδενή
  • Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου

Το Γενέσιο της Θεοτόκου ή Γενέθλιο της Θεοτόκου είναι χριστιανική εορτή που αναφέρεται στη γέννηση της Παναγίας.

Ο πλήρης τίτλος της εορτής είναι Γενέθλιον τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας και ανήκει στις Θεομητορικές εορτές.

Η κανονική Αγία Γραφή δεν καταγράφει τη γέννηση της Παναγίας. Η πρώτη γνωστή αναφορά στη γέννησή της βρίσκεται στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου (ε΄ 2), ένα απόκρυφο κείμενο του τέλους του Β΄ αιώνα. Από το κείμενο αυτό γνωρίζουμε και τα ονόματα των γονέων της: Ιωακείμ και Άννα.

Συνήθως η Χριστιανική Εκκλησία εορτάζει τους αγίους μόνο την ημέρα του θανάτου τους, αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και η Παναγία αποτελούν εξαίρεση. Η αιτία για το γεγονός αυτό έγκειται στην ιδιαίτερη αποστολή του καθενός στην ιστορία της δράσεως της Αγίας Τριάδας για τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά και στην παράδοση ότι αμφότεροι υπήρξαν ευλογημένοι από την κοιλιά της μητέρας τους (καθώς και ο προφήτης Ιερεμίας).

Σύφμωνα με τον συναξαριστή, «Ἀποκάλυψον πρὸς Κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ποιήσει» (Ψαλμός λστ' στ. 5).

Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σ' Αυτόν και Αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι.

Μ' αυτή την εμπιστοσύνη και ελπίδα, ο Ιωακείμ και η Άννα ικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να τους χαρίσει παιδί, να το έχουν γλυκεία παρηγοριά στα γεράματα της. Και την ελπίδα της ο Θεός έκανε πραγματικότητα.

Της χάρισε την Παρθένο Μαριάμ, που ήταν ορισμένη να γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν εκείνη, από την οποία έμελλε να προέλθει Αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού όφεως.

Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν της προτυπώσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία είναι και η βάτος στο Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες φωτιάς, αυτή δεν καιγόταν. Ήταν απεικόνιση της Παρθένου, που θα γεννούσε το Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε την παρθενία της. Έτσι, η Άννα και ο Ιωακείμ, που ήταν από το γένος του Δαβίδ, με την κραταιά ελπίδα που είχαν στο Θεό απέκτησαν απ' Αυτόν το επιθυμητό δώρο, που θα συντροφεύει τον κόσμο μέχρι συντέλειας αιώνων.

Απολυτίκιον

Ἦχος δ'.

Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές ημέρες – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

04:12ΚΟΣΜΟΣ

Αισιόδοξος ο Τραμπ: «Νομίζω θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα πολύ σύντομα» – Ισραήλ και Χαμάς μελετούν νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Γιαΐρ Λαπίντ: Υπάρχει πάνω «στο τραπέζι» συμφωνία με τη Χαμάς για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας

03:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Έξι νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ φυλών στη Βαγδάτη – Αφορμή οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας

02:58ΕΡΓΑΣΙΑ

45η ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Τραμπ πιέζει και η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

02:06ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 Επαγγελματικές Σχολές - Δείτε τις 36 ειδικότητες

01:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη-πρόκριση της Ελλάδας επί του Ισραήλ

01:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών - Κορίνθου – Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Οι προϋποθέσεις για να δεχτεί το Ιράν περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα

00:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: «Βασιλιάς» Αλκαράθ στη Νέα Υόρκη!

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για Εθνική: «Μας κάνατε ακόμη μια φορά υπερήφανους»

00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου παιδιού του

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια των «8»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια των «8»

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα οικονομικά μέτρα: Τι μένει στην τσέπη για μισθωτούς, οικογένειες και συνταξιούχους - Αναλυτικά παραδείγματα

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο - Ανήλικος ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία - Ιταλίδα τουρίστρια: «Ήμουν μόνη στην παραλία, με βίασε»

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

12:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Γιοβάνοβιτς - «Πωωω! Θα σας πείραζε;»

20:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπική διαφορά: Οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση από την Πρωτοχρονιά

00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο – Πού βρέχει τώρα

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί με καραμπίνα παρέα ανηλίκων

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισραήλ 84-79: Υπερηχητικός Γιάννης και στους «8» η Εθνική!

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Μάγεψε η ολική έκλειψη Σελήνης με το «ματωμένο» χρώμα της - Εικόνες

13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πίστευα ότι είναι δικό μου!»: Η αντίδραση μαύρης μητέρας που γέννησε κατάξανθο κοριτσάκι

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η φωτογράφος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ