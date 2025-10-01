Προσκυνηματική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον ιερό ναό Αγίου Φωτίου

Φωτ. Αρχείου - Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Associated Press σε εκδήλωση στην Αθήνα, Ελλάδα, την Πέμπτη 8 Μαΐου 2025. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Προσκυνηματική επίσκεψη στον ιερό ναό Αγίου Φωτίου του Μεγάλου, στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο και είχε θεμελιώσει πριν από 28 χρόνια, το 1997, πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.Βαρθολομαίος. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

Στην ομιλία του στον κατάμεστο από πιστούς ναό, ο κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι το προσκύνημα ήταν η καλύτερη κατακλείδα των «ευλογημένων ημερών» της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, η οποία ολοκληρώνεται αύριο.

Έπλεξε το εγκώμιο του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι στο μικρό χρονικό διάστημα μετά την εκλογή του κατέκτησε τις καρδιές των Θεσσαλονικέων και όχι μόνο και η φήμη του έχει φτάσει στο Φανάρι και πέρα από αυτό, σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο. Όπως επισήμανε, ο μητροπολίτης Φιλόθεος, είναι δυναμικός και δραστήριος όχι μόνο λόγω της ηλικίας του, αλλά και εξαιτίας των χαρισμάτων και των δεξιοτήτων του.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισήμανε ότι είχε θεμελιώσει τον ναό το 1997, μόλις έξι χρόνια μετά την εκλογή του στον θρόνο και πρόσθεσε ότι το έργο το ολοκληρώθηκε παρά τις δυσκολίες και τις αντιδράσεις.

Επιπλέον, εξέφρασε την συγκίνησή του για την σχέση του Αγίου Φώτιου, με την Χάλκη, καθώς ο μέγιστος, όπως τον χαρακτήρισε, προκάτοχός του, ίδρυσε στο νησί τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας. Στην αυλή του ναού χτίστηκε η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την οποία αποφοίτησε και ο κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος στην ομιλία του σημείωσε πως «προσευχόμαστε και προσδοκούμε να ανοίξει και πάλι της πύλες της για να συνεχίσει να προσφέρει στο έργο της Εκκλησίας».

Επισήμανε την ανάγκη «να προσπαθούμε να συνεχίσουμε να βαδίζουμε στα ίχνη των ενδόξων προγόνων και προπατόρων μας, να έχουμε ενότητα μεταξύ μας, να κηρύττουμε ειρήνη και αλληλεγγύη».

Υπογράμμισε, τέλος, ότι κάθε φορά που θα επισκέπτεται είτε μια Μητρόπολη του Θρόνου, είτε μια αδελφή αυτοκέφαλη Εκκλησία, είτε ετερόδοξη εκκλησία, θα μεταφέρει το διαχρονικό μήνυμα της Κωνσταντινουπόλεως, προς την Οικουμένη, «μήνυμα αγάπης, καταλλαγής, συμφιλιώσεως, συνεργασίας, αλληλεγγύης, όλα εις δόξαν του Θεού».

Στον ναό Αγίου Φωτίου έδωσαν το «παρών» ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, εκπρόσωποι αρχών και πλήθος κόσμου.

