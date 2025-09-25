Μητσοτάκης για Βαρθολομαίο: Δικαίως έχει κερδίσει τον τίτλο «Πράσινος Πατριάρχης»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο πρωθυπουργός εξέτασαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά τη συνάντησή τους - Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Newsbomb

Μητσοτάκης για Βαρθολομαίο: Δικαίως έχει κερδίσει τον τίτλο «Πράσινος Πατριάρχης»

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

ΑΠΕ-ΜΠΕ / Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στις εγκαταστάσεις της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στο Μανχάταν. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton.

Η βράβευση αυτή αναδεικνύει το σημαντικό έργο του Πατριάρχη σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο πρωθυπουργός εξέτασαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα επίσκεψη του Πατριάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δραστηριότητές του στην αμερικανική επικράτεια.

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή για εμένα να βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας. Ο κ. Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αλλά και στον χαρακτήρα του, που βρίσκεται πίσω από αυτό το έργο.

Σήμερα, όμως, θα μιλήσουμε για κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο: τις εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες του Πατριάρχη για την προστασία του περιβάλλοντος. Με χαροποιεί πραγματικά που το Ίδρυμα John Templeton, το Templeton World Charity Foundation και το Templeton Religion Trust επέλεξαν αυτή τη στιγμή για να αναγνωρίσουν το έργο του, απονέμοντάς του το Βραβείο Templeton για το 2025.

Και αν αναλογιστεί κανείς ότι η πρώτη αποδέκτης του βραβείου Templeton, το 1973, ήταν η Μητέρα Τερέζα, τότε δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τον σεβασμό που χαίρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και το έργο του. Τα ιδρύματα Templeton έχουν, βέβαια, πολύ μακρά ιστορία στην απότιση φόρου τιμής στο πνευματικό έργο, στην προώθηση της θρησκευτικής κατανόησης και της πνευματικής ταπεινότητας, καθώς στην αναγνώριση της σημασίας της ειλικρινούς συζήτησης γύρω από την επιστήμη, τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό και τη θεολογία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αντιπροσωπεύει μια μεγάλη κληρονομιά που μας άφησε η Ελληνορθόδοξη πίστη. Από τη μία πλευρά, μια βαθιά πίστη και, από την άλλη, μια βαθιά κατανόηση του αρχαίου ελληνικού και βυζαντινού κόσμου, συμπεριλαμβανομένης μιας ουσιαστικής και πολύ βαθιάς εκτίμησης της επιστήμης, της έρευνας και των μεγάλων αιώνιων ερωτημάτων που περιβάλλουν την ανθρώπινη ύπαρξη: σε τι πιστεύουμε; Ποιος είναι ο ρόλος της θρησκείας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης; Η πίστη στη θρησκεία εμποδίζει ή βοηθά την πίστη στην επιστήμη;

Έχω την τιμή να γνωρίζω τον Παναγιώτατο από το 1992, τον γνώρισα δηλαδή πέντε χρόνια νωρίτερα από εσάς, αγαπητέ κ. Αντιπρόεδρε, όταν ήμουν ακόμα πολύ νέος. Όλα αυτά τα χρόνια είχα την ευλογία να ζητώ τη συμβουλή και τις οδηγίες του, ιδίως από τότε που έγινα Πρωθυπουργός.

Σας ευχαριστούμε, Παναγιώτατε, που πάντα προσφέρετε εξαιρετική ηθική καθαρότητα και καθοδήγηση σε στιγμές που τα πράγματα στον κόσμο φαίνεται να ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Έχετε πραγματικά προσθέσει το δικό σας προσωπικό στίγμα στη σύγχρονη εκδοχή της κληρονομιάς που εκπροσωπείτε.

Ήσασταν ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος πνευματικός ηγέτης διεθνώς, που υπογράμμισε την ανάγκη για μια πραγματική περιβαλλοντική διάσταση στον τρόπο σκέψης μας. Διακρίνατε τα σημάδια πολύ νωρίς, πριν γράψετε το βιβλίο σας, που τόσο πολύ με επηρέασε στο να λάβω σοβαρά υπόψη την κλιματική αλλαγή.

Αγαπητέ κ. Αντιπρόεδρε, επισημάνατε την ανησυχητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, που προκαλείται όχι μόνο από την κλιματική αλλαγή αλλά και από τον καταναλωτισμό που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία.

Έχετε ορίσει την οικολογία όχι μόνο ως μια πρακτική, απαραίτητη λύση, αλλά και ως πνευματική ευθύνη. Δικαίως έχετε κερδίσει τον τίτλο «Πράσινος Πατριάρχης». Έχετε διακηρύξει ηχηρά τη θέση σας σχετικά με την υπεροχή των πνευματικών αξιών στην διαμόρφωση της περιβαλλοντικής ηθικής. Έχετε υπάρξει πρωτοπόρος της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην πράξη.

Έχετε προωθήσει αυτή την ευαισθητοποίηση ακούραστα, μέσω αναρίθμητων συμποσίων, εκδηλώσεων, μιλώντας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, με μια γλώσσα διαφορετική απ’ αυτή που χρησιμοποιούμε συνήθως, αλλά με μια δύναμη, μια πειστικότητα που θαρρώ έχει μεταστρέψει πολλούς στον σκοπό σας.

Πιστεύω ότι σε μια εποχή που η κλιματική πραγματικότητα μας πλήττει πραγματικά -αρκεί να κοιτάξουμε τι συμβαίνει στη χώρα μας, στην Ελλάδα, πυρκαγιές, πλημμύρες, συνεχείς προκλήσεις στη διαχείριση του περιβάλλοντος που αλλάζει-, σε μια εποχή που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αμφισβητούν την επιστήμη πίσω από την κλιματική αλλαγή, τα σοφά σας λόγια είναι πιο απαραίτητα παρά ποτέ.

Είναι πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, να σας προλογίζω και να σας συγχαίρω για αυτό το βραβείο, το οποίο αξίζετε απόλυτα. Εύχομαι να έχετε πάντα αυτή τη δύναμη, την εσωτερική δύναμη, ώστε να μιλάτε γι’ αυτά τα θέματα με τον διαυγή τρόπο που πάντα έχετε.

Και πάλι, τα θερμά μου συγχαρητήρια για αυτό το βραβείο, Παναγιώτατε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:02ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Μαχητικά του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν πέντε ρωσικά αεροσκάφη

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς σύνορα - Δήμαρχος απέλυσε 29 που πήραν αναρρωτική για ταξιδάκι στο εξωτερικό

17:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Τι αλλάζει από 1 Οκτωβρίου – Το νέο πλαίσιο λειτουργίας και οι προδιαγραφές των ακινήτων

17:55ΚΟΣΜΟΣ

H συμβολική κίνηση του Τραμπ πριν από τη συνάντηση με τον Ερντογάν

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η Μελόνι και το Tik Tok στρέφουν την ιταλική Gen Z προς τα δεξιά - Το φεστιβάλ με τους 10.000 ακτιβιστές και ο Τσάρλι Κερκ

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ποτέ κυβέρνηση - Δεν μιλάμε με Ανδρουλάκη - Μια χαρά η συνεργασία με Βορίδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Σε γραμμή Τραμπ για κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών «εάν είναι απαραίτητο» ο Ρούτε

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αναβλήθηκε το ραντεβού του Ερντογάν και με τη Μελόνι

17:37LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Πρεμιέρα απόψε με μία ιστορία που θα καθηλώσει

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία για την προστασία του στολίσκου της Γάζας

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Νίκη για τον Ηρακλή στην αυλαία της 2ης αγωνιστικής

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Δυτική Αχαΐα: Χτύπησε 25χρονο με το φορτηγό του και τον εγκατέλειψε

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέο τουρκικό μήνυμα στην Αθήνα: Οι δραστηριότητές μας με την Αίγυπτο και τη Λιβύη δεν στοχεύουν τρίτες χώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Αρρωστημένος 36χρονος συνελήφθη να αυτοϊκανοποιείται έξω από νηπιαγωγείο

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι αδελφές που βανδάλισαν το μνημείο του Τσάρλι Κερκ, απολύθηκαν και τώρα ζητιανεύουν για τα νομικά έξοδα

17:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η βιομηχανία ξεμένει από γερμάνιο - Σε απόγνωση η ευρωπαϊκή βιομηχανία

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι: Έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου μετά την καταδίκη Σαρκοζί - Βίντεο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μολδαβός ολιγάρχης Πλαχότνιουκ εκδόθηκε από την Ελλάδα - Βίντεο

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπαμπασίδης κατά Τυχεροπούλου: Κρατούσε κρυμμένες προσφυγές παράνομων ΑΦΜ

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Τύχη βουνό για 62χρονο: Την ίδια μέρα κέρδισε σε τουρνουά γκολφ και 500 δολάρια στο λαχείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αργεντινή: Βασάνισαν και δολοφόνησαν 3 γυναίκες live σε κλειστή ομάδα του Instagram

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αναβλήθηκε το ραντεβού του Ερντογάν και με τη Μελόνι

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι: Έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου μετά την καταδίκη Σαρκοζί - Βίντεο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δωρεά «μαμούθ» 115.000 ευρώ από τον Τούρκο μεγιστάνα Ali Sabanci στο νοσοκομείο

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Ο κωμικός Πάρις Ρούπος συσχέτισε την ελληνική σημαία με βοθρολύματα – Απολύθηκε από την Pizza Fan

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα ζητήσει ο Ερντογάν από τον Τραμπ για τα F-35: Οι τουρκικές εταιρείες και το μέλλον των S-400

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικός εκβρασμός ζιφιών στη Νότια Κρήτη- Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση από Καντάφι - Θα εγκλειστεί ακόμη και αν ασκήσει έφεση

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Αρρωστημένος 36χρονος συνελήφθη να αυτοϊκανοποιείται έξω από νηπιαγωγείο

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Το «όραμα του τούνελ»: Πώς ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί την αρχαιολογία για να «εξαφανίσει» τους Παλαιστίνιους

13:13LIFESTYLE

«Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραία επικίνδυνες οι επόμενες ώρες - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βρετανοί μετεωρολόγοι βλέπουν το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα - Πότε αναμένεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ