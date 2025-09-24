Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: «Θα εξετάσουμε τον αποκλεισμό ανηλίκων κάτω των 16 από τα social media»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε ομιλία κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Αυστραλία με θέμα την «Προστασία των Παιδιών στην ψηφιακή εποχή», κατά την παρουσία στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για σκέψεις αποκλεισμού των ανηλίκων κάτω των 16 ετών από τα κοινωνικά δίκτυα, κάτι που είχε αναφέρει και στην παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής προστασίας των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο, την 30ή Δεκεμβρίου 2024.

«Στην Ελλάδα απαγορεύσαμε τα κινητά στα σχολεία και αυτή ήταν μεγάλη αλλαγή για τα παιδιά. Πώς μπορούμε, όμως, να ξέρουμε την αληθινή ηλικία των χρηστών; Δημιουργήσαμε το parentcontrol.gr. Αυτό το εργαλείο συνδέει ψηφιακά τα στοιχεία των παιδιών και ελέγχει εάν το παιδί έχει την κατάλληλη ηλικία για να προστατευθεί από τους κινδύνους του διαδικτύου.

Καταρχάς, γνωρίζουν πολύ καλά την ηλικία των χρηστών, επειδή μπορούν να δουν μέσα από το περιεχόμενο. Γνωρίζουν τόσα πολλά για εμάς. Στην πραγματικότητα, έχουν πολύ καλή εικόνα της ηλικίας μας.

Αλλά αυτό που κάναμε, είναι ότι δημιουργήσαμε έναν ιστότοπο στο gov.gr, έναν ψηφιακό χώρο που ονομάζεται parco.gov.gr, ο οποίος ουσιαστικά κάνει δύο πράγματα. Πρώτα από όλα, συνδέεται με το ψηφιακό μας μητρώο. Τώρα, διαθέτουμε ένα ψηφιακό εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας για τους γονείς, ώστε να μπορούν να συνδεθούν όταν αγοράζουν το πρώτο τηλέφωνο για το παιδί τους. Επίσης, έχουν πρόσβαση σε μία εύχρηστη εφαρμογή γονικού ελέγχου όσον αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», προσέθεσε.

«Σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων από την ηλικία των 16 ετών και κάτω. Είναι δύσκολο, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία αυτό. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε, επίσης, για αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα, οι γονείς παρακαλούν για να αναλάβουμε δράση. Έχω ζητήσει από την ομάδα μου να συνεργαστεί στενά με την ομάδα σας, για να δούμε πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε», επεσήμανε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.

«Ακόμη, δεν έχουμε αναφερθεί στο θέμα των AI chatbots. Θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να έχουν ψηφιακούς φίλους, που μπορεί να τα οδηγήσουν σε συμπεριφορές που δεν είναι μόνο μη αποδεκτές αλλά μπορεί να αποβούν καταστροφικές;

Ως Πολιτεία, έχουμε την ευθύνη όχι μόνο να συνεργαστούμε με τις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και να τους καταστήσουμε σαφές ποιος θέτει τους κανόνες. Οι εταιρείες τεχνολογίας βγάζουν αρκετά χρήματα, δεν χρειάζεται να βγάζουν χρήματα και από την ευαλωτότητα των παιδιών μας», τόνισε.

