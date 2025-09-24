Συνάντηση Μητσοτάκη – Βαρθολομαίου στη Νέα Υόρκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα της Τρίτης (23/9), κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, όπου τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη διεθνή διάκριση που έλαβε πρόσφατα από το Ίδρυμα John Templeton. Μια βράβευση που αναγνωρίζει τη συμβολή του στην προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου, της ειρήνης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς για ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ομογένεια, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις. Ο Παναγιώτατος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και για την πρόσφατη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε θέματα θρησκευτικής ελευθερίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει την σταθερή στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς το έργο και την αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο αποτελεί πνευματικό σημείο αναφοράς για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο.