Συνάντηση Βαρθολομαίου – Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον γγ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

UN Photo/Eskinder Debebe
Στο πλαίσιο της Πατριαρχικής και Αποστολικής Επίσκεψης του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025, με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του τελευταίου στη Νέα Υόρκη.

Ο Γενικός Γραμματέας υποδέχθηκε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι πρωτοβουλίες για διάλογο μεταξύ λαών, θρησκειών και πολιτισμών.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Πανοσιολογιότατος Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος.

