Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Έξι Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα και των Μαρτύρων Σελεύκου και Στρατονίκης.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιορτή σήμερα - Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος
Οι Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Απελλής, Απέλλης
  • Αμπλίος, Αμπλία
  • Νάρκισος, Νάρκισσος
  • Αριστόβουλος, Αριστοβούλη
  • Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, οι Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος ανήκαν στους εβδομήκοντα Αποστόλους του Κυρίου και όλοι τους υπήρξαν «Χριστοῦ εὐωδία τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις» (Β' προς Κορινθίους, Β' 15). Δηλαδή ευωδία Χριστού, ευχάριστη στο Θεό, και ευωδία μεταξύ των σωζόμενων που άκουγαν απ' αυτούς το σωτήριο μήνυμα του Ευαγγελίου.

  • Ο Άγιος Στάχυς έγινε πρώτος επίσκοπος Βυζαντίου, και αφού διάνυσε 16 χρόνια στο αποστολικό κήρυγμα, ειρηνικά αναπαύθηκε εν Κυρίω.
  • Ο Άγιος Απελλής έγινε επίσκοπος Ηράκλειας και πολλούς έφερε στη χριστιανική πίστη.
  • Ο Άγιος Αμπλίας έγινε επίσκοπος Οδυσσουπόλεως και ο Ουρβανός, επίσκοπος Μακεδονίας. Επειδή και οι δύο γκρέμιζαν τα είδωλα, θανατώθηκαν μαρτυρικά.
  • Ο Άγιος Νάρκισσος χειροτονήθηκε επίσκοπος Αθηνών. Η αλήθεια, όμως, του Ευαγγελίου, την οποία δίδασκε με ζήλο, εξήγειρε τους ειδωλολάτρες, με αποτέλεσμα να τον βασανίσουν και να παραδώσει την ψυχή του μαρτυρικά.
  • Ο Άγιος Αριστόβουλος, και αυτός υπήρξε επίσκοπος και πέθανε ειρηνικά, κηρύττοντας μέχρι τέλους της ζωής του το Χριστό.

Απολυτίκιον

Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον

Την κιθάραν του Πνεύματος την έξάχορδον, τήν μελωδήσασαν κόσμω τας υπέρ νουν δωρεάς, ως έκφάντορας Χριστού άνευφημήσωμεν, Στάχυν Άμπλίαν Άπελλήν συν Ναρκίσσω, Ούρβανόν, και Άριστόβουλον άμα' ως γαρ Απόστολοι θείοι, χάριν αίτούνται ταις ψυχαίς ημών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για συγκράτηση των τιμών σε ρεύμα και νερό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε περισσότερους από 600.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου

04:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες καλούνται οι 1.245 υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία (ΔΕ)

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

03:38ΕΡΓΑΣΙΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 150 ατόμων επταετούς θητείας – Δείτε την προκήρυξη

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Απερισκεψία» η απόφαση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ : Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς – Άλλοι 11 παραμένουν στη Γάζα

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Οι αρχές διέσωσαν 28 ανήλικους από σκάφος που έπλεε ακυβέρνητο στα ανοικτά της Σιναλόα

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ: Μεγάλες καθυστερήσεις λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

01:36ΕΡΓΑΣΙΑ

47η ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας – Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση ΥΠΕΞ Λευκορωσίας – Βόρειας Κορέας για τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Meta και Microsoft επηρεάστηκαν από την αύξηση των δαπανών στην AI

00:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρόμος σε πτήση της JetBlue Airways – Τραυματίστηκαν επιβάτες

00:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Σαρωτική Ρεάλ, συνέχεια στο σερί Ζαλγκίρις και Ερυθρού Αστέρα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο – Κύπρος: Οι παλαίμαχοι Ρεθύμνου και Υψώνα τραγούδησαν μαζί τον Εθνικό Ύμνο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Ο ΟΗΕ καταδίκασε τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης για την επίθεση στην Ελ Φάσερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 29χρονου που κακοποίησε σεξουαλικά τη μεθυσμένη ξαδέλφη του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι «εκτελεστές», τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου και οι αποστολές αυτοκτονίας: Πώς οι Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξυπνά το «φάντασμα» του Ψυχρού Πολέμου – Οι χώρες με τις περισσότερες πυρηνικές κεφαλές

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

21:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Οργή σε εργαζόμενους και τοπική αυτοδιοίκηση για το «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα – «Θα διαμαρτυρηθούμε», τονίζουν οι Δήμαρχοι

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού- Ο 52χρονος μήνυσε τη σύντροφό του πριν πεθάνει

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Ερντογάν και Μερτς για την Γάζα

03:38ΕΡΓΑΣΙΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 150 ατόμων επταετούς θητείας – Δείτε την προκήρυξη

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ