Εορτολόγιο 22 Νοεμβρίου: Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

Σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη

Γιορτή σήμερα - Ο Άγιος Πρόκλος
Ο Άγιος Πρόκλος
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός,
  • Βάλιος
  • Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια
  • Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα
  • Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα *
  • Γιακουμής *

Αγία Κικιλία

Η Αγία Κικιλία έζησε τον 3ο μ.Χ. αιώνα και οι γονείς της ήταν ειδωλολάτρες και μάλιστα ευγενείς. Η Κικιλία όμως, άκουσε τη διδασκαλία του Χριστού και ζήτησε να βαπτιστεί.

Μετά από λίγο καιρό, οι γονείς της την πάντρεψαν με ένα ευγενή νέο το Βαλεριανό, ο οποίος υπό την επίδραση της Κικιλίας ασπάστηκε κι αυτός τη Χριστιανική Πίστη. Μαζί με τον Βαλεριανό προσήλθε στους κόλπους της εκκλησίας και ο αδελφός του ο Τιβούρτιος.

Κατά τον επί Διοκλητιανού διωγμού η Κικιλία, ο Βαλέριος και ο Τιβούρτιος συνέχιζαν να δηλώνουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και το φιλανθρωπικό τους έργο. Γι' αυτό τους συνέλαβαν και υπέστησαν την ύστατη τιμωρία, τον θάνατο με αποκεφαλισμό.

