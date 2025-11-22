Εορτολόγιο 22 Νοεμβρίου: Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά
Σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:
- Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός,
- Βάλιος
- Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια
- Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα
- Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα *
- Γιακουμής *
Αγία Κικιλία
Η Αγία Κικιλία έζησε τον 3ο μ.Χ. αιώνα και οι γονείς της ήταν ειδωλολάτρες και μάλιστα ευγενείς. Η Κικιλία όμως, άκουσε τη διδασκαλία του Χριστού και ζήτησε να βαπτιστεί.
Μετά από λίγο καιρό, οι γονείς της την πάντρεψαν με ένα ευγενή νέο το Βαλεριανό, ο οποίος υπό την επίδραση της Κικιλίας ασπάστηκε κι αυτός τη Χριστιανική Πίστη. Μαζί με τον Βαλεριανό προσήλθε στους κόλπους της εκκλησίας και ο αδελφός του ο Τιβούρτιος.
Κατά τον επί Διοκλητιανού διωγμού η Κικιλία, ο Βαλέριος και ο Τιβούρτιος συνέχιζαν να δηλώνουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και το φιλανθρωπικό τους έργο. Γι' αυτό τους συνέλαβαν και υπέστησαν την ύστατη τιμωρία, τον θάνατο με αποκεφαλισμό.