Εορτολόγιο 22 Νοεμβρίου: Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός,

Βάλιος

Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια

Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα *

Γιακουμής *

Αγία Κικιλία

Η Αγία Κικιλία έζησε τον 3ο μ.Χ. αιώνα και οι γονείς της ήταν ειδωλολάτρες και μάλιστα ευγενείς. Η Κικιλία όμως, άκουσε τη διδασκαλία του Χριστού και ζήτησε να βαπτιστεί.

Μετά από λίγο καιρό, οι γονείς της την πάντρεψαν με ένα ευγενή νέο το Βαλεριανό, ο οποίος υπό την επίδραση της Κικιλίας ασπάστηκε κι αυτός τη Χριστιανική Πίστη. Μαζί με τον Βαλεριανό προσήλθε στους κόλπους της εκκλησίας και ο αδελφός του ο Τιβούρτιος.

Κατά τον επί Διοκλητιανού διωγμού η Κικιλία, ο Βαλέριος και ο Τιβούρτιος συνέχιζαν να δηλώνουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και το φιλανθρωπικό τους έργο. Γι' αυτό τους συνέλαβαν και υπέστησαν την ύστατη τιμωρία, τον θάνατο με αποκεφαλισμό.

