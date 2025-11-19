Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Προφήτου Αβδιού, των Μαρτύρων Αγαπίου και Άζη του θαυματουργού και του Αγίου Βαρλαάμ

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Προφήτης Αβδιού και Αγίος Βαρλαάμ
Προφήτης Αβδιού και Αγίος Βαρλαάμ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν έχει γιορτή κάποιο γνωστό όνομα.

Προφήτης Αβδιού

Ο Προφήτης Αβδιού (ή Οβδιού) που το όνομα του σημαίνει «δούλος Κυρίου», έζησε περί το 800 π.Χ., (κατ' άλλη εκδοχή στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα π.Χ.), και είναι ένας από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες.

Ο Προφήτης Αβδιού καταγόταν από τη Συχέμ (εκ του αγρού Βηθοχαράμ ή Βαθαχαράμ), και με τη σύντομη προφητεία του αυστηρά παρατηρεί με ισχυρές ποιητικές εκφράσεις την υπερηφάνεια και την πτώση του Ισραήλ. Να τι λέει χαρακτηριστικά για την υπερηφάνεια: «Ὑπερηφάνια τῆς καρδίας σου ἐπῆρε σε κατασκηνοῦντα ἐν ταῖς ὀπαῖς τῶν πετρῶν, ὑψῶν κατοικίαν αὐτοῦ, λέγων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ - τὶς κατάξει με ἐπὶ τὴν γῆν; ἐὰν μετεωρισθῆς ὡς ἀετὸς καὶ ἐὰν ἀνὰ μέσον τῶν ἄστρων θῇς νοσσιᾶν σου, ἐκεῖθεν κατάξω σε, λέγει Κύριος» (Οβδιού,α' 3,4). Δηλαδή, η υπερηφάνεια της καρδιάς σου σε έκανε να φρονείς πολύ υψηλά για τον εαυτό σου, ότι τάχα κατοικείς σε φαράγγια και σπηλιές των ορέων και γενικά απόρθητες περιοχές. Έχεις κτίσει την κατοικία σου σε πολύ ύψος, πιστεύεις ότι είσαι ισχυρός και ανίκητος και λες από μέσα σου; Ποιος θα μπορέσει να με κατεβάσει στη γη; Και αν ακόμα πετάξεις σε μεγάλα ύψη σαν τον αετό, και αν στήσεις τη φωλιά σου ψηλά ανάμεσα στ' αστέρια, από 'κει θα σε καταρρίψω και θα σε κατεβάσω, λέγει ο Κύριος. Ας προσέξουμε, λοιπόν, τα λόγια του προφήτη και ας καλλιεργούμε το θεμέλιο των αρετών, που είναι η ταπείνωση.

Να αναφέρουμε επίσης, ότι ο Αβδιού ήταν μαθητής του προφήτου Ηλιού, επί της βασιλείας Οχοζία, ο οποίος έστειλε τον Αβδιού στον Ηλία για να τον πείσει να κατέβει από το βουνό προς τον βασιλιά. Μετά την μετάβαση του Ηλία στον Οχοζία, ο Αβδιού, παραιτήθηκε από τη θέση του πεντηκοντάρχου, ακολούθησε τον προφήτη Ηλία και τον υπηρετούσε. Όταν πέθανε ετάφη στον τάφο των πατέρων του.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ

Ὥσπερ θεράπων φερωνύμως τοῦ Λόγου, τοῦ ὑπὲρ ἔννοιαν φωτὸς ἠξιώθης, καὶ προφητείας ἔλλαμψιν ἐδέξω σοφὲ δόξαν γὰρ τὴν ἄυλον, καθαρῶς ἐποπτεύων, ὄργανον θεόπνευστον, Ὀβδιοὺ ἀνεδείχθης, προμελωδοῦν ἐν κόσμῳ μυστικῶς, τῶν ἐσομένων, Προφῆτα τὴν ἔκβασιν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ομολόγησε από τύψεις ο θείος του 3χρονου - «Πέσαμε με τη γουρούνα»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι διάλογοι που καίνε τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες: «Το τσιμπήσαμε το διχίλιαρο;» - Στο επίκεντρο η πρώην αθλήτρια

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Μητσοτάκης βάζει τέλος στις δεύτερες και τρίτες κάλπες - Τι είπε για Τραμπ, Τσίπρα και Σαμαρά

06:04ΥΓΕΙΑ

Πιο επιθετική φέτος η γρίπη - Το νέο στέλεχος Κ έχει φτάσει και στην Ελλάδα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Σαν κομπρεσέρ το χέρι του» έριχνε τις γροθιές - Ο δράστης καταδίωξε τον 58χρονο επί 200 μέτρα για να τον χτυπήσει με μανία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Με μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές και σκόνη από την Αφρική η Τετάρτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – Όσα έγιναν στη λαμπερή δεξίωση στον Λευκό Οίκο

04:30WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Νοεμβρίου

04:06ΕΡΓΑΣΙΑ

Μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με το ΠΔ 98/2025

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Κρασνοντάρ

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Μεγάλη προσοχή στη βορειοδυτική χώρα – Οι περιοχές που θα είναι έντονα τα φαινόμενα

02:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακό ευρώ: Εντός του 2027 οι πρώτες συναλλαγές - Τι αλλαγές θα φέρει

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για πυρηνική ενέργεια και μαχητικά F-35 – Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μπιν Σαλμάν

02:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στο «κόκκινο» η Ελλάδα – Είναι ανάμεσα στις πιο επικίνδυνες χώρες για οδήγηση στην Ευρώπη

01:38ΕΡΓΑΣΙΑ

48η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Εννιά νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών του ΙΚΔΑ

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χαμάς καταδικάζει τη «βάρβαρη επίθεση» του Ισραήλ κοντά στη Σιδώνα

00:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Τέταρτη συνεδρίαση με απώλειες για Dow Jones και S&P 500

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – Όσα έγιναν στη λαμπερή δεξίωση στον Λευκό Οίκο

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Σαν κομπρεσέρ το χέρι του» έριχνε τις γροθιές - Ο δράστης καταδίωξε τον 58χρονο επί 200 μέτρα για να τον χτυπήσει με μανία

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έκρυψαν σε στάνη τη γουρούνα με την οποία σκοτώθηκε ο μικρός Αντρέας - Ο πατέρας υπέδειξε το σημείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΥΓΕΙΑ

Πιο επιθετική φέτος η γρίπη - Το νέο στέλεχος Κ έχει φτάσει και στην Ελλάδα

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Kλιμάκωση στην Oυκρανία: Oι πύραυλοι ATACMS απελευθερώνονται και αλλάζουν την εμβέλεια του πολέμου - Τι σημαίνει το «πράσινο φως» από Τραμπ

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Όσα υποστήριξε κατά την απολογία του ο 29χρονος - «Τσακωθήκαμε σε φανάρι», τι είπε για το σπρέι πιπεριού

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή για τον θρυλικό «Εξωστρεφή»: Ο Δήμος Αθηναίων τον παραχωρεί δωρεάν «με κοινωνικό πρόσημο»

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Μητσοτάκης βάζει τέλος στις δεύτερες και τρίτες κάλπες - Τι είπε για Τραμπ, Τσίπρα και Σαμαρά

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Χιλιάδες ευρώ για κομμωτές και μακιγιέρ ξόδεψε ο Φρίντριχ Μερτς

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Μέρκελ άφωνη»: Νέα προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα του 2015

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Αυστρία: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε καταψύκτες - Αγνοούνταν από τον Ιούλιο του 2024

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Δύο μήνες μετά τον αγιασμό, το Δημοτικό σχολείο έκλεισε – Ο λόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ