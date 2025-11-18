Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Πλάτωνος του Μεγαλομάρτυρα και του Αγίου Ρωμανού

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Άγιος Πλάτωνας
Ο Άγιος Πλάτωνας
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο έχουν γιορτή οι:

  • Πλάτωνας, Πλάτων, Πλατωνία, Πλατώνα

Άγιος Πλάτωνας

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Πλάτωνας έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Καταγόταν από την Άγκυρα της Γαλατίας της Μικρός Ασίας, και ήταν αδελφός του μάρτυρα Αντιόχου.

Σε νεαρή ηλικία τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες, διότι διακήρυττε την πίστη του στον Ιησού Χριστό και τον οδήγησαν μπροστά στον ηγεμόνα Αγριππίνο. Ο Αγριππίνος βλέποντας την ωραιότητα του νέου και γνωρίζοντας ότι κατείχε περιουσία, προσπάθησε να τον ελκύσει με κολακείες. Όμως ο Άγιος Πλάτων αρνήθηκε και συνέχισε να διακηρύττει την πίστη του στον Έναν και μοναδικό Θεό. Αφού ο ηγεμόνας είδε ότι δεν κατάφερε να τον αλλαξοπιστήσει δελεάζοντάς τον, τον απείλησε με μαρτύρια. Παρ' όλα ταύτα ο Άγιος Πλάτων παρέμεινε σταθερός στην πίστη του. Έτσι ο Αγριππίνας διέταξε να τον μαστιγώσουν ανελέητα και ύστερα να τον βασανίσουν με πυρωμένες ράβδους.

Ο Άγιος διατήρησε όλη του την πίστη και δεν έπαψε να ομολογεί τον Ιησού Χριστό, γι' αυτό διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του (306 μ.Χ.). Έτσι λοιπόν ο Άγιος μεγαλομάρτυρας Πλάτωνας παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και τιμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Ρωμανός

Ο Άγιος Ρωμανός έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ.

Επειδή ο έπαρχος Αντιοχείας Ασκληπιάδης φώναζε και βλασφημούσε κατά του Ιησού Χριστού, η πιστή καρδιά του Ρωμανού πήρε φωτιά από Ιερή αγανάκτηση εναντίον του. Και κάποια μέρα, καιροφυλάκτησε τη στιγμή που ο έπαρχος θα έμπαινε στο ναό των ειδώλων, και του είπε κατά πρόσωπο: «τα είδωλα δεν είναι θεοί». Οργισμένος ο ειδωλολάτρης άρχοντας, διέταξε και έκοψαν τη γλώσσα του Ρωμανού. Αλλά ο Θεός με θαύμα, διατήρησε τη λαλιά στο Ρωμανό και χωρίς τη γλώσσα του. Έτσι όταν τον έκλεισαν στη φυλακή κήρυττε τον Χριστό στους δεσμοφύλακες. Οι ειδωλολάτρες, επειδή δεν μπορούσαν να αντέξουν σ' αυτά τα θαύματα, έπνιξαν τον γενναίο μάρτυρα (το 304 μ.Χ.).

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α'. Χορὸς Ἀγγελικός

Δυὰς ἡ εὐκλεής, τῶν κλεινῶν Ἀθλοφόρων, ἐδόξασε λαμπρῶς, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ὁ Πλάτων ὁ ἔνδοξος, Ρωμανὸς τε ὁ ἔνθεος, ἐναθλήσαντες, καὶ τὸν ἐχθρὸν καθελόντες, ὅθεν πάντοτε, ὑπὲρ ἠμῶν δυσωπούσι, τὸν μόνον Φιλάνθρωπον.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Χενεράλ Βιγιέγκας – Εφιαλτική νεφομάζα «σκέπασε» την πόλη

04:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φιλικότερος ο εξωδικαστικός μηχανισμός – Πώς διασώζονται με πέντε κινήσεις οι οφειλέτες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

Ικανοποίηση Τραμπ από την απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ για την Γάζα: Θα φέρει «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο» – Η αναφορά στην Ελλάδα

03:48ΕΡΓΑΣΙΑ

48η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο» τις επόμενες ώρες

03:00ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ξεκίνησε η 24ωρη απεργία – Πώς θα κινηθούν την Τρίτη τα τρένα

02:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά σε Λευκάδα και Πρέβεζα

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: Σφοδρή αντίδραση από τη Χαμάς στην απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ

01:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νευρικότητα και νέα πτώση στη Wall Street

01:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για σεισμό 4,6 Ρίχτερ στη Σκύρο: «Παρακολουθούμε το φαινόμενο – Δεν μας ανησυχεί»

00:56ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Πέρασε» από το ΣΑ το σχέδιο Τραμπ για την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας

00:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θετικός ο Τραμπ στη διεξαγωγή επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών σε Μεξικό και Κολομβία

00:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σεργκέι Σοϊγκού ο στόχος ουκρανικού σχεδίου δολοφονίας σε νεκροταφείο της Μόσχας

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην παραλία της Βάρκιζας: Εντοπίστηκαν λαγοκέφαλοι

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τσέκαραν το εισιτήριο Γερμανία και Ολλανδία - Οι ομάδες που έχουν προκριθεί

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Νεκρή γυναίκα σε ορυζώνα - Δαγκωματιές και ίχνη επίθεσης από αρκούδα

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Μυθική μέχρι πρόσφατα φάλαινα παρατηρήθηκε στη φύση στο Μεξικό

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαι μέσα», να δημοσιευθούν όλα τα αρχεία Επστάιν – Δεν θέλω να αποσπά την προσοχή από τη δουλειά που κάνουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός - Θύμα και γνωστός χρυσοχόος

04:12ΚΟΣΜΟΣ

Ικανοποίηση Τραμπ από την απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ για την Γάζα: Θα φέρει «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο» – Η αναφορά στην Ελλάδα

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Σκύρου - Αισθητός και στην Αττική

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

23:47ΚΟΣΜΟΣ

«Εις θάνατον»: Πανηγυρισμοί και χειροκροτήματα μετά την ανακοίνωση της ποινής για την πρώην πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές - Δείτε βίντεο

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή με την αιματοβαμμένη σημαία - Η συγκινητική ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το βίντεο που οδήγησε στην αποφυλάκιση του 23χρονου - Δεν ήταν καν στο χωριό όταν τοποθετήθηκε η βόμβα

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Ανατριχιάζει 55χρονη από την Κρήτη - «Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Χενεράλ Βιγιέγκας – Εφιαλτική νεφομάζα «σκέπασε» την πόλη

21:51ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Η σοκαριστική στιγμή που γέφυρα καταρρέει σε ορυχείο - Τουλάχιστον 80 νεκροί - Βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Nina επιστρέφει - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα στην Ελλάδα

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Η στιγμή που γαζώνουν σπίτι επιχειρηματία - Βίντεο κατέγραψε τον ήχο από τις σφαίρες

22:02LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η μεγαλύτερη αποτυχία της καριέρας του

04:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φιλικότερος ο εξωδικαστικός μηχανισμός – Πώς διασώζονται με πέντε κινήσεις οι οφειλέτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ