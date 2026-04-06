Μεγάλη Δευτέρα: Δείτε live την Ακολουθία του Νυμφίου από τον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης

Τι γιορτάζει η Εκκλησία τη Μεγάλη Δευτέρα

Η Μεγάλη Δευτέρα είναι μια σημαντική ημέρα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και αποτελεί μια αφορμή για να θυμηθούμε τον Ιωσήφ, τον πιο αγαπητό γιο του Ιακώβ, τον οποίο πούλησαν τα αδέρφια του σε εμπόρους στην Αίγυπτο.

Η σχέση του Ιωσήφ με το Πάσχα είναι πολύ σημαντική, καθώς αυτός οδήγησε τον Λαό του Ισραήλ στην Αίγυπτο, όπου έμειναν αιχμάλωτοι μέχρι που ο Μωϋσής τους απελευθέρωσε και τους οδήγησε στη Γη της Χαναάν, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Επιπλέον, η Μεγάλη Δευτέρα, είναι αφιερωμένη στη ζωή των Ισραηλιτών και συμβολίζει τη συνάθροισή τους στη Συναγωγή.

Στη λειτουργία της Μεγάλης Δευτέρας, συμπεριλαμβάνεται η παραβολή της καταραμένης συκιάς από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όπου ο Χριστός καταράζει τη συκιά κι αυτή ξεραίνεται με το λόγο του. Η συκιά αντιπροσωπεύει το Ισραήλ και η κατάρα της συμβολίζει την αναμονή του Χριστού για την αλλαγή της καρδιάς του Λαού του Ισραήλ.

Τι συμβολίζει η Μεγάλη Δευτέρα

Επιπλέον, η Μεγάλη Δευτέρα, είναι επίσης σημαντική για τους Χριστιανούς καθώς συμβολίζει την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας και της προετοιμασίας για το Πάσχα. Σε πολλές εκκλησίες δίνονται ιδιαίτερες λειτουργίες και τελετές, όπως η ανάγνωση του Ευαγγελίου της Κατάρας και της Συκιάς και η επικήδεια του Χριστού, που συμβολίζει το θάνατό του στο Σταυρό.

Στην Ελλάδα επίσης, η Μεγάλη Δευτέρα είναι συνδεδεμένη με το έθιμο του καθαρισμού των σπιτιών και των εκκλησιών, προετοιμαζόμενοι για το Πάσχα. Πολλοί αλλάζουν τα στρώματα των κρεβατιών τους και κάνουν γενικό καθαρισμό στο σπίτι τους, ενώ οι εκκλησίες πραγματοποιούν καθαρισμό και βάψιμο των τοίχων.

Τι τρώμε την Μεγάλη Δευτέρα

Η Σαρακοστή ολοκληρώθηκε και η Μεγάλη Εβδομάδα έφτασε. Για ορισμένους από εσάς, αυτή μπορεί να είναι η τελευταία εβδομάδα της μακράς νηστείας σας, ενώ για άλλους μπορεί να σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας πριν το Πάσχα.

Για τη σημερινή Μεγάλη Δευτέρα, μια ενδιαφέρουσα επιλογή για ένα θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα, είναι μια μακαρονάδα με θαλασσινά ή ένα ριζότο/κριθαρώτο με θαλασσινά, το οποίο μπορεί να συνοδευτεί από μια πλούσια σαλάτα.

