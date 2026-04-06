Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος: «Ο Σωκράτης και ο Πλάτων μιλούσαν για έναν Θεό, όχι πολλούς»

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης χοροστάτησε το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων (05/04), στην Ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, πλαισιούμενος από τον πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως και Προϊστάμενο του Ιερού Ναού, Αρχιμανδρίτη Ιγνάτιο Μουρτζανό, τον υπεύθυνο συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο Μαργαριτόπουλο, τον Αρχιμανδρίτη Τιμόθεο Τάσιο, τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιλιμίγκα και τον πρωτοπρεσβύτερο Χρήστο Κωνσταντάκο.

Στο κήρυγμά του, ο σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στον Πάγκαλο Ιωσήφ, πώς είχε παραδώσει τη ζωή του στα χέρια του Αγίου Θεού και πόσο ωφελήθηκε από αυτό. Προσκάλεσε τους πάντες να τον μιμηθούν, ώστε να επιτευχθεί η συμπόρευση, η συσταύρωση και η συνανάσταση με τον Χριστό.

Ακόμη, έκανε αναφορά στους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, οι οποίοι μιλούσαν για τον έναν Θεό και όχι πολλούς, όπως τόνισε. «Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού και Πατρός, ήρθε για να σώσει εμάς και το γένος των Ελλήνων πρώτο. Έρχεται και κάμπτει τον πόνο της ψυχής και του σώματος προ του Χριστού ακριβώς διότι Αυτόν προσδοκούσε, Αυτόν είχε μάθει από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους να περιμένει. Ο Σωκράτης, ο Πλάτων, μιλούσαν για τον έναν Θεό, όχι για τους πολλούς.

Ο Αριστοτέλης μιλούσε για το Θείον (ύψιστο ον), το Βέβαιον, αλλά πάντα στον ενικό. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία ήταν για τον λαό μας ό,τι ήταν οι προφήτες για τον Ιούδα.

Οι δικοί μας Πατέρες είχαν ανοιχτά τα μάτια τους ώστε να αναγνωρίσουν το σωστικό κλίμα του Ευαγγελίου και να το αγκαλιάσουν και να γίνουν Χριστιανοί και να μας δημιουργήσουν μία παρακαταθήκη και να μας αφήσουν μία παράδοση την οποία εμείς έχουμε την ευθύνη να τηρήσουμε και να αναδείξουμε», επεσήμανε.