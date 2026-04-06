Μεγάλη Δευτέρα: Ποιος ήταν ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος

Η Μεγάλη Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, της πορείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς το εκούσιο Πάθος και την Ανάστασή Του. Σήμερα, η Εκκλησία μας τιμά δύο ιδιαίτερα γεγονότα με βαθιά πνευματικό νόημα: τη μνήμη του Ιωσήφ του Πάγκαλου και την καταδίκη της άκαρπης συκής.

Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος – Προτύπωση του Χριστού

Ο Ιωσήφ, ο αγαπημένος υιός του Πατριάρχη Ιακώβ, αποτελεί προεικόνιση του Ιησού Χριστού. Φθονήθηκε από τα αδέλφια του, ρίχθηκε σ’ έναν βαθύ λάκκο και πουλήθηκε για τριάντα αργύρια – όλα γεγονότα που προτυπώνουν τα Πάθη του Χριστού. Η πορεία του από τη δοκιμασία στην δόξα, από τη σκλαβιά στην ανύψωση, είναι μια ζωντανή μαρτυρία πίστης, υπομονής και συγχώρεσης.

Παρά τη συκοφαντία και τη φυλάκισή του από τη γυναίκα του Πετεφρή, ο Ιωσήφ δεν πικράθηκε, αλλά ανέμεινε τον χρόνο του Θεού. Όταν ερμήνευσε με σοφία το όνειρο του Φαραώ, έγινε πρωθυπουργός της Αιγύπτου και διέσωσε ολόκληρο τον λαό. Συγκλονιστική είναι η στάση του απέναντι στα αδέλφια του: δεν εκδικήθηκε, αλλά τους αγκάλιασε με αγάπη. Όπως και ο Χριστός, έτσι κι εκείνος συγχώρησε.

Η Άκαρπη Συκή – Προειδοποίηση για την Πνευματική Ακαρπία

Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει και τη μνήμη της άκαρπης συκής, την οποία καταράστηκε ο Ιησούς, και αμέσως ξεράθηκε (Ματθ. 21:19, Μάρκ. 11:13). Η πράξη αυτή δεν είναι απλώς ένα θαύμα τιμωρίας, αλλά μια ισχυρή πνευματική εικόνα: συμβολίζει τη Συναγωγή των Ιουδαίων που δεν καρποφόρησε πνευματικά, αλλά και κάθε ψυχή που ζει χωρίς καρπούς αρετής.

Η ενέργεια αυτή του Χριστού δίνει αφορμή για μια σπουδαία διδασκαλία. Όταν οι μαθητές απορούν με το πώς ξεράθηκε αμέσως η συκή, ο Κύριος τους διδάσκει τη δύναμη της πίστης:

«Ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε… καὶ τῷ ὄρει τούτῳ ἐρεῖτε· Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται» (Ματθ. 21:21).

Η Εκκλησία μας προσκαλεί να ζήσουμε αυτή την εβδομάδα με πίστη δυνατή, χωρίς δισταγμούς, με στόχο να καρποφορήσει μέσα μας η Χάρις του Θεού.

Οι Ακολουθίες του Νυμφίου – Πορεία προς το Πάθος

Από σήμερα ξεκινούν οι κατανυκτικές «Ακολουθίες του Νυμφίου», με το συγκλονιστικό τροπάριο:

«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός…»

Οι Ακολουθίες αυτές τελούνται τη Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, και μας προετοιμάζουν πνευματικά για τα γεγονότα της Σταύρωσης και της Ανάστασης.

