44η Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα: Από σήμερα σας περιμένουν πάνω από 6500 θέσεις εργασίας (πίνακας)

Από σήμερα, Παρασκευή 23 Μαΐου η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στην Αθήνα 44η «Ημέρα Καριέρας»

Newsbomb

44η Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα: Από σήμερα σας περιμένουν πάνω από 6500 θέσεις εργασίας (πίνακας)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ" ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΥΠΑ)

In Time
ΕΡΓΑΣΙΑ
1'

Χιλιάδες ευκαιρίες απασχόλησης και δικτύωση με εκατοντάδες στελέχη επιχειρήσεων περιμένουν τους πολίτες στην 44η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας», που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σήμερα και αύριο, 23-24 Μαΐου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στη διήμερη εκδήλωση πρόκειται να συμμετάσχουν περισσότερες από 230 επιχειρήσεις, που αναζητούν υποψήφιους για πάνω από 6.500 θέσεις εργασίας, όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και των τομέων εξειδίκευσης.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη ανθρώπινου δυναμικού εκατοντάδων επιχειρήσεων, να ενημερωθούν για τις πιο περιζήτητες δεξιότητες και να δώσουν αντίτυπα του βιογραφικού τους, διεκδικώντας θέσεις εργασίας, οι οποίες ανταποκρίνονται στις γνώσεις και στις επαγγελματικές επιδιώξεις τους.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι πολίτες θα έχουν σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης και θα μπορούν να πραγματοποιούν επί τόπου αρχικές συνεντεύξεις εργασίας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, αναζητώντας τη σταδιοδρομία, που οραματίζονται για το επαγγελματικό μέλλον τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ζητούμενες Ειδικότητες

1

Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - Εργασία Μου

2

ΟΤΕ Α.Ε. || Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • SALES REPRESENTATIVE - COSMOTE
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - 8/6ΩΡΟ

3

ΑΒ Βασιλόπουλος

  • ΠΩΛΗΤΕΣ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ / ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ (ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ) / ΤΑΜΕΙΟ)
  • IT PLATFORM EXPERT
  • SENIOR FINANCE BUSINESS PARTNER COMMERCE
  • DISTRICT REPAIR & MAINTENANCE COORDINATOR
  • PRODUCT OWNER
  • E-LEARNING SPECIALIST
  • PROMO SHELF PLANNER
  • JUNIOR CATEGORY MANAGER
  • CATEGORY MANAGER
  • EMPLOYEE EXPERIENCE ASSOCIATE
  • JUNIOR CATEGORY MANAGER DRY (FIXED-TERM)
  • IT SYSTEM ENGINEER
  • STORE & WAREHOUSE SUPPORT ENGINEER
  • EQUIPMENT ASSET CONTROL ASSOCIATE (FIXED-TERM)
  • WAREHOUSE SHIFT COORDINATOR, ΜΑΝΔΡΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ/ΟΙΝΟΦΥΤΑ
  • TRANSPORTATION SHIFT COORDINATOR, ΜΑΝΔΡΑ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΡΕΝΤΗ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Γ' & E', ΜΑΝΔΡΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Γ', ΟΙΝΟΦΥΤΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-PICKER, ΡΕΝΤΗ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΜΑΝΔΡΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ/ΟΙΝΟΦΥΤΑ
  • FULFILLMENT SHIFT COORDINATOR, ΡΕΝΤΗ
  • DC DEMAND PLANNING SPECIALIST, ΠΕΡΙΣΣΟΣ

4

ΒΙΚΟΣ ΑΕ

  • DATA ANALYST
  • SALES & CUSTOMER SUPPORT (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ)
  • SALES OPS SPECIALIST
  • SALES REPRESENTATIVES (ΕΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗ)
  • PICKER - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)
  • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

5

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

6

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ)

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • IT SECURITY ENGINEER
  • IT BUSINESS ANALYST
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ

7

ΕΛΒΑΛ

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • CREDIT CONTROL ANALYST
  • COSTING ADMINISTRATOR
  • PRODUCTION SCHEDULING ADMINISTRATOR
  • PRODUCTION ADMINISTATOR

8

TOTTIS - BINGO

  • ΧΗΜΙΚΟΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

9

Kleva Pharmaceuticals SA

  • QUALITY CONTROL ANALYSTS
  • R&D ANALYSTS
  • WORKERS

10

TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A.

  • MECHANICAL ENGINEERS
  • ELECTRICAL ENGINEERS
  • CIVIL ENGINEERS
  • AGRICULTURAL SCIENTISTS
  • INFORMATION SYSTEMS GRADUATES

11

PHARMATEN

  • PLANNING ASSOCIATE (RODOPI)
  • PURCHASING OFFICER (RODOPI)
  • QUALITY ASSURANCE COMPLIANCE SENIOR OFFICER (RODOPI)
  • CHEMICAL LAB ANALYST (PALLINI)
  • ELECTRICIAN (PALLINI)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ (3Η ΒΑΡΔΙΑ) (ΠΑΛΛΗΝΗ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2Η / 3Η ΒΑΡΔΙΑ)(ΠΑΛΛΗΝΗ)
  • PRODUCT QUALITY LIFE CYCLE OFFICER (RODOPI)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΡΟΔΟΠΗ)
  • QUALITY ASSURANCE ENGINEER (RODOPI)
  • MICROBIOLOGICAL LAB ANALYST (RODOPI)
  • CHEMICAL LAB ANALYST (RODOPI)
  • IT GRC EXPERT
  • IT & CYBER SECURITY SENIOR ANALYST
  • QUALITY OPERATIONS PROFESSIONAL (RODOPI)

12

ERGOHellas

  • B2B SALES
  • MANAGEMENT
  • DIGITAL PLATFORM SPECIALIST
  • FINANCE-RISK
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • SALES TRAINING ADMINISTRATOR (FIXED-TERM CONTRACT)

13

ESA SECURITY SOLUTIONS AE

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

14

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, Β. ΒΗΧΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.

  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ

15

LALIZAS SA

  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΕΡΑΚΑ)
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΡΕΝΤΗ, ΘΗΒΑ)
  • SUPPLY CHAIN ADMINISTRATOR (ITALIAN SPEAKER)

16

IPEL AETE

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

17

ICTS ΕΛΛΑΣ

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜEΝΙKΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • FLIGHT SAFETY/SECURITY ATTENDANT

18

IID A.E.

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

19

DOMO CARE A.E.

  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

20

OTS S.A.

  • SOFTWARE DEVELOPERS
  • SUPPORT AGENTS
  • PROFESSIONAL SERVICES CONSULTANTS
  • ACCOUNTING SERVICES CONSULTANT

21

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.Ν. ΑΕΒΕ

  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & SERVICE ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
  • ASSISTANT STORE MANAGER

22

ELPEN A.E.

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

23

SPACE HELLAS A.E.

  • SENIOR SALES ACCOUNT MANAGER
  • SENIOR NETWORK ENGINEER
  • NETWORK SUPPORT ENGINEER
  • ROLLOUT SUPERVISOR
  • SECURITY SUPPORT ENGINEER
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ-ΑΘΗΝΑ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΤ SUPPORT

24

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

  • LOGISTICS & CUSTOMER SERCIVE
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΣ)
  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • MARKETING SPECIALIST
  • ΟΔΗΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (X-VAN)
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

25

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.

  • ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

26

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (CONTRACT EXPERTS)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE POINT
  • DEPUTY STORE MANAGERS
  • CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE - CALL CENTER

27

ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - IVD (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ)
  • SALES SPECIALIST - ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - BIOTECHNOLOGY (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ)
  • SALES REPRESENTATIVE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ)

28

HOUSEMARKET AE_ ΙΚΕΑ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ CENTRAL CUSTOMER CARE
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΛΛΑΓΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΛΛΑΓΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

29

ΑΒΑΞ Α.Ε.

  • ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ)
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΥ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΑ, ΤΣΑΠΑΣ Κ.ΛΠ.)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

30

Alpha Bank

  • CUSTOMER SERVICE OFFICER
  • INDIVIDUAL RELATIONSHIP MANAGER
  • BUSINESS ANALYST
  • PROJECT MANAGER
  • MOBILE APPLICATION DEVELOPER
  • SOFTWARE ENGINEER
  • DATA ENGINEER
  • DATA VALIDATION SPECIALIST
  • REPORTING SPECIALIST
  • DIGITAL MARKETING
  • UX/UI DESIGNER
  • MARKET RISK SPECIALIST

31

LAMDA DEVELOPMENT SA

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΒΙΜ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • QS ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΕΘΥΝΤΕΣ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ XPLORE/GOLDEN HALL
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (FINANCE, CONSOLIDATION ACCOUNTANT)
  • FINANCIAL MODELLING

32

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

33

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ - ATHENS MARRIOT

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  • FINANCIAL CONTROLLER

34

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

  • ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΧΗΜΙΚΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΙ)

35

EUNICE ENERGY GROUP

  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ HR
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT ENGINEER)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PRE-SALES ENGINEER)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (PRODUCTION AND CONSTRUCTION MANAGER )
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ/Η ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CREATIVE VISUAL DESIGNER)
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ADMINISTRATIVE ASSISTANT)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

36

ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ O&M
  • ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

37

COLGATE PALMOLIVE

  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

38

ΤΕΧΑΝ

  • MARKETING DIRECTOR
  • MARKETING MANAGER
  • HR SENIOR RECRUITER
  • SENIOR HR PAYROLL
  • MAINTENANCE MANAGER
  • SENIOR PROJECT MANAGER
  • TECHNICAL AREA MANAGERS
  • PERSONAL ASSISTANT
  • ACCOUNTANT
  • IT MANAGER
  • IT ADMINISTRATORS
  • IT BACK OFFICE
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • FIELD TECHNICIANS
  • ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

39

KRAFT PAINTS - DRUCKFARBEN HELLAS

  • PICKER
  • ΒΟΗΘΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α' ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • QC ANALYST - ΧΑΛΚΙΔΑ
  • RND ANALYST - ΧΑΛΚΙΔΑ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - TECHNICAL SALES
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - TECHNICAL SALES ΧΑΛΚΙΔΑ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

40

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • PICKER - ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
  • ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

41

ΝΙΚΟΛΑΟΥ TOOLS

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (PICKER – PACKER)
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
  • ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΑ

42

Μ.Ε.Α.Σ SCANNING KAI ΣΙΑ Ε.Ε.

  • ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ

43

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΥΡΙΩΝ/ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

44

BERGMANN KORD

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
  • ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ

45

RAFARM AEBE

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

46

MEDIASTROM

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ERP SPECIALIST
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

47

Conrad Athens The Ilisian - Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.

  • ΜΠΑΡΜΑΝ - ΜΠΑΡΓΟΥΜΑΝ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β'/ Γ'
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΒΑΛΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • ΓΚΡΟΥΜ

48

Costa Navarino, Τ.Ε.MES. S.Α.

  • ASSISTANT WAITER/WAITRESS
  • WAITER/WAITRESS
  • RESTAURANT TEAM LEADER
  • BARISTA/BARTENDER
  • BAR TEAM LEADER
  • LIFEGUARD
  • POOL CLEANER
  • BELLMAN
  • FRONT OFFICE AGENT
  • GUEST EXPERIENCE AGENT
  • COMMIS CHEF
  • DEMI CHEF DE PARTIE
  • CHEF DE PARTIE
  • SOUS CHEF
  • JUNIOR SOMMELIER
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
  • ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ

49

Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Κολλέγιο Αθηνών

  • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
    • ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60)
    • ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70)
    • ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02)
    • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03)
    • ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΦΥΣΙΚΟΙ (ΠΕ04.01), ΧΗΜΙΚΟΙ (ΠΕ04.02), ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.04)
    • ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ05)
    • ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ06)
    • ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ07)
    • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78)
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80)
    • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86)
  • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
    • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΙΤ (EDUCATIONAL TECHNOLOGIST / INSTRUCTIONAL DESIGNER, ΑI SPECIALIST, IT LAB ASSISTANT)
    • COMMUNICATION
    • ΑDMINISTRATIVE ASSISTANT

50

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
  • ΓΕΩΛΟΓΟΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΑΝΑΛΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΧΗΜΕΙΟΥ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

51

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  • ACCOUNT EXECUTIVE & BACK OFFICE (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)

52

AGRINO - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ

  • ΕΡΓΑTΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • HR ADMINISTRATOR
  • MERCΗΑNDΙSING
  • ΠΩΛΗΤΕΣ EX VAN

53

SFAKIANAKIS GROUP

  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΙT SUPPORT ENGINEER
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • RENTAL & PARKING AGENT
  • SALES ADVISOR ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • Β2Β SALES ADVISOR
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  • SALES ENGINEER
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
  • ΒΑΦΕΑΣ
  • ΠΛΥΝΤΗΣ

54

ΙΑΣΩ Α.Ε.

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

55

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ

  • SOFTWARE DEVELOPER ENGINEER
  • HARDWARE DEVELOPER ENGINEER
  • EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
  • ELECTRICAL ELECTRONIC ENGINEER
  • JUNIOR PROJECT ENGINEER
  • IT ENGINEER
  • AI ENGINEER
  • OPERATOR FOR CABLES
  • TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
  • TEST AUTOMATION ENGINEER
  • QA INSPECTOR

56

Deloitte Greece

  • AUDIT & ASSURANCE
    • ASSISTANT AUDITOR
    • ASSISTANT - ACCOUNTING AND REPORTING & CONTROLS ADVISORY SERVICES
    • INTERNAL AUDIT BUSINESS ANALYST / CONSULTANT - ASSURANCE

57

Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ)
  • ΟΔΗΓΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - CLARK (ΚΡΥΟΝΕΡΙ)
  • LIGHTING DESIGNER, HUB ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ)
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ (ΑΧΑΡΝΑΙ)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΝΟΙΞΗ)

58

KORRES ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  • LOGISTICS ENGINEER ASSISTANT
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
  • WH WORKER
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • MAINTENANCE ENGINEER
  • COMMERCIAL BUSINESS ANALYST
  • JUNIOR MATERIAL PLANNER

59

PRAKTIKER HELLAS ΑΕ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

60

Intersport - Foot Locker (Sportswear Market)

  • IGR & FL SALES SPECIALISTS
  • IGR STORES & ASSISTANT MANAGER
  • JUNIOR FINANCIAL ANALYST
  • E-COPMMERCE CONTANT SPECIALIST

61

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΙΤ HELPDESK
  • JUNIOR BRAND MANAGER
  • BRAND MANAGER
  • PURCHASING AND SOURCING SPECIALIST
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • R&D TECHNOLOGIST

62

Ευρωκλινική Αθηνών

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

63

Saracakis Group of Companies - Kinsen

  • SARACAKIS GROUP OF COMPANIES
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ VOLVO
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ VOLVO PENTA
    • ΤΕΧΝΙΤΗΣ MOTO PDI
    • ΒΑΦΕΑΣ / ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
    • CAR WASH EMPLOYEE / ΠΛΥΝΤΗΣ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
    • PUBLIC SECTOR TENDERS ADMINISTRATOR
    • MOTOR UNDERWRITER EMPLOYEE
  • KINSEN
    • ACCOUNTANT-TAX
    • JUNIOR ACCOUNTANT
    • FULL STACK DEVELOPER
    • SERVICE ADVISOR AUTOMOTIVE / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
    • GOLDCAR RENT A CAR OPERATIONS
    • GOLDCAR RENTAL AGENT IN SANTORINI
    • GOLDCAR RENTAL AGENT IN KOROPI
    • EUROPCAR RENT A CAR OPERATIONS
    • EUROPCAR RENTAL AGENT IN SANTORINI
    • EUROPCAR RENTAL AGENT IN ATHENS AIRPORT
    • EUROPCAR RENTAL AGENT IN ATHENS CITY
    • PARKING AGENT (EUROPCAR ATHENS AIRPORT)
    • PARKING AGENT (EUROPCAR ATHENS SYGGROU STATION)

64

CARGLASS®

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • BRANCH ADMINISTRATOR - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
  • CALL CENTER AGENTS - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΤΑΣΕΩΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

65

Inchcape Hellas (Toyota Hellas)

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ

66

ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΩΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

67

PHILOSOFISH

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)
  • ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΡΟΔΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ)
  • ΕΡΓΑΤΗΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΡΟΔΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ)

68

Infostep

  • ERP CONSULTANT
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

69

INTERCOOL HELLAS ΑΕ

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ B2B (RETAIL)
  • MARKETING ADMINISTRATOR

70

Euromedica A.E.

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

71

Westnet Distribution

  • SALES
  • ACCOUNTANT
  • PRODUCT MANAGER

72

PUBLIC RETAIL A.E.

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

73

ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΕ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • CUSTOMER SERVICE

74

FAMAR AVE

  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (PAYROLL OFFICER)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)
  • ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

76

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΕ ΒΑΡΔΙΕΣ)
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

77

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

  • APPLICATION SUPPORT ENGINEER - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ENERGY TRADER JUNIOR - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • HSE ENGINEER - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • POWER PLANT OPERATOR - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • QA/QC ENGINEER - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • SAP FI/CO CONSULTAN T - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • SAP SD/MM CONSULTANT - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • SENIOR FINANCIAL ANALYST - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ)
  • ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ) / Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ / Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ / Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΦΙΔΝΕΣ)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ CALL CENTER / MONITORING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΦΙΔΝΕΣ)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

78

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

  • PICKERS
  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CLARK
  • ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ
  • ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
  • AREA SALES DEVELOPER

79

CQS AE

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ PROJECTS) - ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ) ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ B2B - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η΄ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

80

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ (ΕΒΕΑ)

  • Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
    • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ
    • ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ -ΦΑΝΟΒΑΦΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
    • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
  • ACCOUNTING SOFTWARE SMPC
    • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
    • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
    • ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
    • OPPERATIONS
  • EYETEC SECURITY - Κ. ΚΟΥΡΗΣ - Ι. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε.
    • ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
  • ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    • CONTENT CREATOR / COPYWRITER
    • GRAPHIC DESIGNER
    • VIDEO EDITOR / MOTION DESIGNER
    • PAID ADS SPECIALIST
    • SEO & WEB SUPPORT
  • TRAVELR
    • BUSINESS TRAVEL CONSULTANT
    • ACCOUNTING ASSISTANT MANAGER
    • SOFTWARE ENGINEER
  • GALLANT CENTER EE
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – BACK OFFICE
    • ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  • PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
    • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERP, ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERP
    • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
  • IATROFARM E.E.
    • ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
  • ΜΕΓΑ Α.Ε.
    • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - (ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ)
    • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ - (ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ)
    • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - PICKING (ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ)
    • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΑΓΡΟΔΟΜΗ ΚΑΚΑΒΑ ΕΕ
    • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
    • ΓΕΩΠΟΝΟΣ
    • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
    • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
  • SMART OPTIONS IKE
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
    • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • SOLERGON A.E.
    • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
    • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
    • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΟΝΤΑΖ
    • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
    • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ / ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
  • AXTIDA LIGHTING & FURNITURE EE
    • ΑΠΟΘΗΚΗ (PICKING) - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤ Β') - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ PROJECT MANAGER ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • DESPORT HEALTH CLUBS
    • ΓΥΜΝΑΣΤΡΙA - ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ PILATES
  • ΕΛΕΚΤΡΟΤΡΑΣΤ ΑΕ
    • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
    • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
    • ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  • ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ
    • JUNIOR ACCOUNTANT/FINANCIAL ANALYST
    • AFTER SALES SUPPORT ASSISTANT
    • PRODUCT MANAGER – SALES ENGINEER
    • PROJECT MANAGER
  • MEDIATEL
    • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  • Π. ΚΑΠΕΛΗΣ ΑΕΒΕ
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
    • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
    • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
    • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • Κ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
    • ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
    • CLINICAL SPECIALISTS
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
    • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
  • MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  • ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • INTELIGG
    • JUNIOR SOFTWARE ENGINEER
  • RED LINE ABEE
    • ΧΗΜΙΚΟΣ
    • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ
    • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
    • SOFTWARE SUPPORT
    • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & LOGISTICS
  • E-INSIGHT ΕΠΕ
    • ΠΩΛΗΤΗΣ Β2Β
  • ΥΔΡΑΜΑ ΑΤΕ
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ PET
    • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ PET
  • TRAQBEAT TECHNOLOGIES IKE
    • EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
  • I.KLIMA ΕΠΕ
    • ΤΕΝΧΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
    • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • Ν ΔΡΟΣΟΣ ΚΑΙ Κ ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ
    • MAINTENANCE AND SERVICE ENGINEER
    • MAINTENANCE AND SERVICE TECHNICIAN
  • ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ
    • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΡΕΥΣΤΩΝ
    • ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • MEVACO
    • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • HABITATIO CONSTRUCTION FACILITIES MANAGEMENT - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
    • HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

81

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ "ΕΖΑ"

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • ΚΛΑΡΚ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

82

SKYSERV SA

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

83

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

84

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ' Η Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATABΑSΕ ADMINISTRATOR)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤ

85

Ε. & Κ. Στεργίου και Σια Ο.Ε.

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
  • SANDWICH MAKERS – ΨΗΣΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

86

Ξενοδοχείο Meliá Athens

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

87

ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΝΙΚΩΝ
Θεραπευτήριο Αθηνών
Κλινική Ευαγγελίστρια Α.Ε.
HOSPITALITY Γενική Κλινική

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

88

PRESIDENT HOTEL

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ Α', Β'
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ/ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / HOUSEMΑN
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β', Γ'
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

89

Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ

  • ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
  • ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

90

SSP Hellas

  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΒARISTA
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΨΗΣΤΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΙΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

91

Loulis Food Ingredients

  • PICKER
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • MARKETING ASSISTANT
  • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

92

MANTIS GROUP

  • JUNIOR SUPPLY CHAIN DEMAND PLANNER
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ)

93

STOP ΑΕΒΕ

  • B2B ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

94

Aambience Services

  • BACK OFFICE
  • TELESALES AGENT
  • CUSTOMER CARE
  • IT HELP DESK TECHNICIAN
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • INSURANCE BROKER EMPLOYEE
  • RPA DEVELOPER
  • DATABASE DEVELOPER
  • ASSISTANT ACCOUNTANT

95

Δικηγορική Εταιρία Σιούφας και Συνεργάτες

  • LEGAL SECRETARY
  • BACK OFFICE
  • ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
  • ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

96

MCC Karydakis

  • ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ – ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

97

MSC SERVICE CENTER GREECE Μ.ΕΠΕ

  • DATA PROCESSING SPECIALIST
  • GLOBAL SERVICE DESK EMPLOYEE

98

MSPS Α.Ε. (Market Support & Promotion Services)

  • ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ
  • MERCHANDΙSER
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΒΟΗΘΟΣ MARKETING

99

ASK2TRAVEL
KRV

  • ASK2TRAVEL
    • TICKETING AGENT
    • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
    • CONTRACTS ASSISTANT
    • MARINE TICKETING AGENT
    • RECONFIRMATION AGENT
    • GROUP LAND SPECIALIST
  • KRV
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

100

Cosmos Business Systems A.E.B.E.

  • IT SUPPORT ENGINEER
  • NETWORK ENGINEER
  • NETWORK SECURITY ENGINEER
  • SOFTWARE BUSINESS ANALYST
  • ACCOUNT MANAGER
  • JUNIOR NETWORK ENGINEER
  • JUNIOR FIELD SYSTEMS ENGINEER
  • SOFTWARE ENGINEER (JAVA/REACT)
  • MID APPLICATION SOFTWARE ENGINEER .NET
  • QA ENGINEER
  • ΟΔΗΓΟΥΣ ΒΑΝ/ΜΗΧΑΝΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
  • SOC ANALYST L1
  • SOC ANALYST L2
  • CREDIT CONTROL EMPLOYEE
  • SOFTWARE PROJECT MANAGER

101

DATAKAT

  • PROJECT MANAGER
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ
  • IT ADMINISTRATOR

102

Swot Hospitality

  • FRONT OFFICE
  • GUEST RELATIONS
  • F&B KITCHEN
  • STEWARDS
  • GROOMS

103

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.

  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ – ΤΑΜΙΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΟΔΗΓΟΙ
  • PICKER ΑΠΟΘΗΚΗΣ

104

ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΠΕ – (AEGEO SPAS)

  • SPA THERAPIST
  • SPA MANAGER
  • ASSISTANT SPA MANAGER
  • SPA PROMOTER

105

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

106

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ)

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • ΒΙΟΛΟΓΟΙ/ΧΗΜΙΚΟΙ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ/ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
  • MEDICAL SALES REPRESENTATIVE

107

Εστιατόρια McDonald’s (Premier Capital Hellas ΜΑΕ)

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ FAST TRACK MANAGERS (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ)

108

ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

109

GOODY'S
FLOCAFE ESSPRESO ROOM
EVEREST
LA PASTERIA
OLYMPIC CATERING
HELLENIC CATERING
JACKAROO

  • GOODY'S
    • ΤΑΜΙΕΣ
    • ΨΗΣΤΕΣ
  • FLOCAFE ESSPRESO ROOM
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
    • BARISTA
    • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • EVEREST
    • ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
  • LA PASTERIA
    • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟI
  • OLYMPIC CATERING
    • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
    • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
    • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
  • HELLENIC CATERING
    • ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
    • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
    • ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
  • JACKAROO
    • ΨΗΣΤΕΣ
    • ΤΑΜΙΕΣ
    • ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ
    • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ

110

METRO AEBE

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

111

Autohellas Group

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ - ΒΕΛΜΑΡ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΒΕΛΜΑΡ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ HERTZ

112

STIQ

  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΛΑΝΤΖΑ
  • ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

113

HEMMERSBACH HELLAS M.E.P.E.

  • TREASURY ADMINISTRATOR
  • GERMAN FLEET ADMINISTRATOR
  • ONSITE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ)
  • GERMAN ACCOUNTING SPECIALIST
  • RETAIL PROJECT MANAGER
  • GERMAN TAX ADVISOR
  • PROACTIVE APPLICATION

114

SKIATHOS PALACE HOTEL - ALKYON HOTEL

  • SALES & REVENUE MANAGER
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • GUEST RELATIONS OFFICER
  • BELLBOY - GRΟΟM
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄& Β΄
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α΄& Β΄
  • POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
  • ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ

115

ZAKCRET AE

  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

116

YOURS CAR RENTAL

  • CAR RENTAL AGENT (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΘΗΝΑ, ΜΥΚΟΝΟ, ΡΟΔΟ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΧΑΝΙΑ)
  • GLOBAL PRICING ANALYST (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)
  • STATION MANAGER (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)
  • ΠΛΥΝΤΗΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΜΥΚΟΝΟ, ΡΟΔΟ)

117

Πειραιώς Direct Services AE

  • FINANCIAL RELATIONSHIP MANAGER
  • FINANCIAL RELATIONSHIP ADVISOR
  • INBOUND CALL CENTER AGENT
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, WAREHOUSE OFFICER
  • COSTING & PROCUREMENT
  • BANKING AGENTS-INBOUND CALLS (5D8H)
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

118

DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

  • ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
  • ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ FINANCE, SALES, CUSTOMER SERVICE, Κ.Α.
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ CUSTOMS

119

SMILE KIOSK O.E.

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
  • ΟΔΗΓΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • BARISTA
  • SUPERVISORS

120

TRIAD LTD

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • PURCHASE SPECIALIST/BUYER
  • REPORTING SPECIALIST

121

ACMON SYSTEMS ABEE

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • PRE SALES ENGINNER-ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ & ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

122

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ (ΟΜΙΛΟΣ)

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ

123

PARAMETROS GROUP (1. PARAMETROS LOGISTICS 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 3. FRESHWAYS)

  • ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • EXVAN ΟΔΗΓΟΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

124

ACCOUNTING AVENUE

  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

125

MY INSURANCE AVENUE

  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

126

GLOBE WILLIAMS HELLAS FACILITY MANAGEMENT ΕΠΕ

  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
  • ΚΗΠΟΥΡΟΣ
  • ΛΑΝΖΤΙΕΡΗΣ/ΛΑΝΤΖΙΕΡΙΣΣΑ
  • ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΗ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

127

DIGITAL PARTNER ΙΚΕ

  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

128

ΦΑΡΑΝΤ ΑΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLY
  • YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

129

ΨΩΜΑΔΕΡΗΣ Κ. & ΦΤΟΥΛΗ Μ. ΙΚΕ

  • ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ

130

Athens Technology Center AE (ATC)

  • DIGITAL MARKETING & COMMUNICATIONS ASSISTANT - MARKETING
  • GRAPHIC DESIGNER - ISS
  • BACK OFFICE EXECUTIVE - ASSETS

131

VERAL (ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ)

  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MEDIUM LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SENIOR LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ENTRY OR MEDIUM LEVEL (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ)
  • SALES & BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST / ACCOUNT MANAGER MEDIUM LEVEL ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ)
  • IN PROCESS QUALITY CONTROL - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENTRY OR MEDIUM LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
  • REGULATORY AFFAIRS OFFICER ENTRY LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ)
  • REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST MEDIUM-SENIOR LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ)
  • FREELANCE HR SPECIALIST MEDIUM - SENIOR LEVEL
  • OPERATIONS MANAGER SENIOR LEVEL (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
  • ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • PRODUCT COSTING & PRICING ANALYST
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ R&D SENIOR LEVEL - ΧΗΜΙΚΟΣ
  • EXECUTIVE SECRETARY
  • PAYROLL & HR SPECIALIST / ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

132

PJ CONDELLIS SA - ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ

133

Demo ΑΒΕΕ

  • QC ANALYST
  • R&D ANALYST
  • ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • SHIFT SUPERVISOR
  • RA OFFICER
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

134

GRAND SA / COFFEE BERRY

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ / ΚΟΡΩΠΙ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ / ΑΛΙΜΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (AREA MANAGER) / ΑΛΙΜΟΣ
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ (COFFEE SPECIALIST) / ΑΛΙΜΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - PROJECT MANAGER / ΑΛΙΜΟΣ
  • INVOICING & CREDIT CONTROLLER / ΚΟΡΩΠΙ
  • DIGITAL MARKETING SPECIALIST / ΑΛΙΜΟΣ
  • IT ADMINISTRATOR / ΑΛΙΜΟΣ
  • IT APPLICATIONS SYSTEMS / ΑΛΙΜΟΣ
  • LOGISTICS COORDINATOR / ΚΟΡΩΠΙ
  • JUNIOR ACCOUNTANT / ΚΟΡΩΠΙ
  • PROCUREMENT ASSISTANT / ΚΟΡΩΠΙ
  • NETWORK ADMINISTRATIVE SUPPORT / ΑΛΙΜΟΣ
  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (STORE INSPECTOR) / ΚΟΡΩΠΙ

135

Santikos Collection

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β', Γ'
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

136

Aegean Baltic Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

  • LEGAL
  • HR
  • RISK
  • IT/ISO
  • COMPLIANCE/AML
  • OPERATIONS

137

AFFIDEA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

138

Electra Hotels & Resorts
Electra Palace Thessaloniki
Electra Metropolis Athens
Electra Rhythm Hotel
Electra Palace Athens
Electra Palace Rhodes
Electra Kefalonia Hotel & Spa

  • ELECTRA PALACE THESSALONIKI
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΑΝΤΖΑΣ
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ELECTRA METROPOLIS ATHENS
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β'
  • ELECTRA RHYTHM HOTEL
    • BARISTA/BARTENDER
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΑΝΤΖΑΣ
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ELECTRA PALACE ATHENS
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β'
  • ELECTRA PALACE RHODES
    • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β'
  • ELECTRA KEFALONIA HOTEL & SPA
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β'

139

GAP

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (PART TIME, FULL TIME)
  • VISUAL MERCHANDISER - ΓΛΥΦΑΔΑ

140

STARBUCKS

  • BARISTA (PART TIME, FULL TIME)
  • SUPPLY CHAIN SPECIALIST
  • MARKETING

141

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
  • ΜΠΑΡΜΑΝ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α'-Β'
  • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
  • ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ
  • ΚΟΜΜΩΤΗΣ/ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ

142

XP COURIER

  • ΟΔΗΓΟΣ COURIER (ΕΔΡΑ ΚΟΡΩΠΙ - ΔΙΠΛΩΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
  • ΟΔΗΓΟΣ COURIER (ΕΔΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
  • OPERATIONS MANAGER
  • BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST
  • CUSTOMER SUPPORT AGENT

143

FLORIDIS MEAT

  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

144

FLEXOPACK SA

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ

145

EVAL-Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ

  • CUSTOMER SERVICE
  • EXPORT SALES AREA MANAGER
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

146

AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

  • SECURITY OPERATOR
  • CUSTOMER SERVICE

147

BARON/RIVIERA (ΟΜΙΛΟΣ VS)

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ

148

BRINKS

  • ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ATM
  • ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΑ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΣ PATROL
  • MONITORING CENTER AGENT (ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ)
  • ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ (DISPATCHER)
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

149

G4S

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS)
  • S.O.C. OPERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • PSIM ENGINEER
  • PRESALES ENGINEER

150

GRAND RESORT ATTIKOΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ

  • ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
  • BEACH BOYS
  • ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ

151

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ, R&D ENGINEER – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ / ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ, ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

152

PeopleCert

  • PLANNING ASSOCIATE (RODOPI)
  • PURCHASING OFFICER (RODOPI)
  • QUALITY ASSURANCE COMPLIANCE SENIOR OFFICER (RODOPI)
  • CHEMICAL LAB ANALYST (PALLINI)
  • ELECTRICIAN (PALLINI)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ (3Η ΒΑΡΔΙΑ) (ΠΑΛΛΗΝΗ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2Η / 3Η ΒΑΡΔΙΑ- ΠΑΛΛΗΝΗ)
  • PRODUCT QUALITY LIFE CYCLE OFFICER (RODOPI)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΡΟΔΟΠΗ)
  • QUALITY ASSURANCE ENGINEER (RODOPI)
  • MICROBIOLOGICAL LAB ANALYST (RODOPI)
  • CHEMICAL LAB ANALYST (RODOPI)
  • IT GRC EXPERT
  • IT & CYBER SECURITY SENIOR ANALYST
  • QUALITY OPERATIONS PROFESSIONAL (RODOPI)

153

PERCASSI, L'Innominato Hellas

  • SALES ASSISTANTS
  • HR INTERNSIP
  • FINANCE INTERNSHIP

154

LAS Solutions AE

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

155

Prosperty

  • REAL ESTATE SALES CONSULTANT

156

Serinth ΕΠΕ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
  • DIGITAL MARKETING

157

Revival Consulting Services SA

  • ACCOUNTANT
  • HR PAYROLL
  • BACK OFFICE SPECIALIST
  • BUSINESS CONSULTANT (FUNDING PROGRAMS)

158

SPARTAN SECURIT

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
  • ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

159

ASD OIKONOMIKOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α' ΤΑΞΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

160

Ποσειδών Ναυτικά Εφόδια

  • ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ QUALITY
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ LIFEBOAT
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (LOGISTICS COORDINATOR)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ CO₂.

161

ΤΗΕΟ SENSORS

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

162

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

163

MAR-BELLA COLLECTION

  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • RECEPTIONIST
  • NIGHT AUDITOR
  • BARTENDER
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
  • F&B - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
  • FRONT OFFICE - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

164

Mediterraneo Hospital

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

165

ELVIDA FOODS SA

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΣΚΑΝΑΡΙΣΤΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

166

ΜΕΪΔΑΝΗΣ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

167

efood

  • ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ Β', Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ EX VAN
  • PICKER
  • HUB DISPATCHER
  • RECEIVER
  • SHIFT LEADER
  • STORE MANAGER
  • RIDERS

168

HAPIMANG - ΧΑΠΙΜΑΓΚ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ A', B'
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΓΚΡΟΥΜ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

169

BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε.

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
  • HR OPERATIONS OFFICER (PAYROLL)

170

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

  • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

171

Goldair Handling

  • ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • PAYROLL

172

JUMBO AEE

  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:52ΕΡΓΑΣΙΑ

44η Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα: Από σήμερα περισσότερες από 230 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 6.500 θέσεις εργασίας – Αναλυτικός πίνακας

04:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 23 Μαΐου

04:02ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Σουδάν: Οι ΗΠΑ κατηγορούν το στρατό του Σουδάν για χρήση χημικών όπλων

03:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Οι προσωρινοί πίνακες του προγράμματος για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ)

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Γνωρίζετε από τι είναι φτιαγμένη η πάπρικα;

02:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: To μερίδιο αγοράς παγκοσμίως αναμένεται να ξεπεράσει το 40% έως το 2030

02:24ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία ΠΝΟ: Πότε και ποια πλοία θα είναι δεμένα για δύο μέρες

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικά drones παρέλυσαν τα αεροδρόμια της Μόσχας

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο κέρμα των 2 ευρώ αξίζει σχεδόν 2.000 ευρώ –  Μήπως κρύβεται στο πορτοφόλι σας

01:20ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιον Όρος: Αιματηρό επεισόδιο με τραυματισμό μοναχού στο Αντιπροσωπείο της Μονής Εσφιγμένου

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Κρήτη: Νέος σεισμός βόρεια του Λασιθίου

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιφυλακτικότητα στη Wal Street – Οι ρυθμίσεις Τραμπ στο επίκεντρο των επενδυτών

00:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζoφερή προειδοποίηση: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει ελεύθερη βούληση και δική της ηθική

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία - Αισθητός σε πολλές πόλεις

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2025: Οι διαιτητές των ημιτελικών της διοργάνωσης

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Πολύτιμη η διάθεση του Βατικανού να φιλοξενήσει τις συνομιλίες για το ουκρανικό»

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει τη Γαλλία η αποκάλυψη δικτύου παιδεραστίας μέσω Telegram - Ένας ιερέας, έναν τραυματιοφορέας, ένας καθηγητής στους 55 συλληφθέντες

23:39ΚΟΣΜΟΣ

«Είσαι όμορφη» - Η αναπάντεχη αντίδραση του Ουίλιαμ στο κομπλιμέντο θαυμαστή στην Κέιτ

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2025: Το κάρφωμα του Λεσόρ που έφερε χαμόγελα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
netbet
07:22ΚΟΣΜΟΣ

Οικοδόμος κερδίζει 6,5 εκατ. ευρώ στο λαχείο για να καταλήξει άστεγος από ένα καταστροφικό λάθος

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη φρίκης σε νεκροψία: 28χρονη τουρίστρια πέθανε μυστηριωδώς στην Τουρκία - Έλειπε η καρδιά της

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε φούρνος, ούτε ψυγείο: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος «κλέφτης» ηλεκτρικής ενέργειας στην κουζίνα

21:48ΥΓΕΙΑ

Δεν το κάνει κανείς - Η μέθοδος που εξαλείφει το 90% των φυτοφαρμάκων από φρούτα και τα λαχανικά

14:20ΚΑΙΡΟΣ

Έντονα καιρικά φαινόμενα την Κυριακή σε αυτές τις περιοχές - Προειδοποίηση για μεγάλη ραγδαιότητα

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν 1 εκατομμύριο αυγά μεγέθους μισού μέτρου βρέθηκαν σε υποθαλάσσιο ηφαίστειο - Κανείς δεν ξέρει τι περιέχουν

21:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Final Four 2025: Συνελήφθη η πρώην δημοσιογράφος για απάτες με πολυτελή ταξίδια

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Το «ψάρι-προφήτης»: Ο Οφιοουράς και η μυστηριώδης σύνδεση με τους σεισμούς – Υπάρχει στην Ελλάδα;

23:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόγνωση «φωτιά» για τις θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού - Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα για το τρίμηνο Ιούνιος - Αύγουστος

01:20ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιον Όρος: Αιματηρό επεισόδιο με τραυματισμό μοναχού στο Αντιπροσωπείο της Μονής Εσφιγμένου

04:52ΕΡΓΑΣΙΑ

44η Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα: Από σήμερα περισσότερες από 230 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 6.500 θέσεις εργασίας – Αναλυτικός πίνακας

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι βρήκαν έναν σκελετό που φορούσε ένα φυλαχτό που μπορεί να αλλάξει την ιστορία του Χριστιανισμού

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Γνωρίζετε από τι είναι φτιαγμένη η πάπρικα;

03:12TRAVEL

Ένα νησί που έχει γίνει τουριστικός παράδεισος βυθίστηκε - Ένα έθνος απειλείται με εξαφάνιση

21:44ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Στοπ» Τραμπ στο Χάρβαρντ - Τέλος ο ξένοι φοιτητές στο πανεπιστήμιο

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία - Αισθητός σε πολλές πόλεις

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία καταδίκασε σχεδόν 100 ξένους μισθοφόρους που πολέμησαν για την Ουκρανία

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Η προληπτική Καμίλα, το εξωφρενικό αίτημα στη βασίλισσα και το κόλπο της Ελισάβετ που άλλαξε τα πάντα στον δεύτερο γάμο του Καρόλου

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Καμίνια: Πώς ο 49χρονος χτύπησε και εγκατέλειψε τρία άτομα

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Η φρεγάτα «Κίμων» βγήκε στην ανοικτή θάλασσα - Σύντομα θα ενταχθεί στον ελληνικό στόλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ