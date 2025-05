44η Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα: Από σήμερα σας περιμένουν πάνω από 6500 θέσεις εργασίας (πίνακας)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ζητούμενες Ειδικότητες

1 Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - Εργασία Μου

2 ΟΤΕ Α.Ε. || Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

SALES REPRESENTATIVE - COSMOTE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - 8/6ΩΡΟ

3 ΑΒ Βασιλόπουλος ΠΩΛΗΤΕΣ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ / ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ (ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ) / ΤΑΜΕΙΟ)

IT PLATFORM EXPERT

SENIOR FINANCE BUSINESS PARTNER COMMERCE

DISTRICT REPAIR & MAINTENANCE COORDINATOR

PRODUCT OWNER

E-LEARNING SPECIALIST

PROMO SHELF PLANNER

JUNIOR CATEGORY MANAGER

CATEGORY MANAGER

EMPLOYEE EXPERIENCE ASSOCIATE

JUNIOR CATEGORY MANAGER DRY (FIXED-TERM)

IT SYSTEM ENGINEER

STORE & WAREHOUSE SUPPORT ENGINEER

EQUIPMENT ASSET CONTROL ASSOCIATE (FIXED-TERM)

WAREHOUSE SHIFT COORDINATOR, ΜΑΝΔΡΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ/ΟΙΝΟΦΥΤΑ

TRANSPORTATION SHIFT COORDINATOR, ΜΑΝΔΡΑ

ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΡΕΝΤΗ

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Γ' & E', ΜΑΝΔΡΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Γ', ΟΙΝΟΦΥΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-PICKER, ΡΕΝΤΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΜΑΝΔΡΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ/ΟΙΝΟΦΥΤΑ

FULFILLMENT SHIFT COORDINATOR, ΡΕΝΤΗ

DC DEMAND PLANNING SPECIALIST, ΠΕΡΙΣΣΟΣ

4 ΒΙΚΟΣ ΑΕ DATA ANALYST

SALES & CUSTOMER SUPPORT (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ)

SALES OPS SPECIALIST

SALES REPRESENTATIVES (ΕΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗ)

PICKER - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

5 ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΗΓΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

6 Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

IT SECURITY ENGINEER

IT BUSINESS ANALYST

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ

7 ΕΛΒΑΛ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

CREDIT CONTROL ANALYST

COSTING ADMINISTRATOR

PRODUCTION SCHEDULING ADMINISTRATOR

PRODUCTION ADMINISTATOR

8 TOTTIS - BINGO ΧΗΜΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

9 Kleva Pharmaceuticals SA QUALITY CONTROL ANALYSTS

R&D ANALYSTS

WORKERS

10 TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A. MECHANICAL ENGINEERS

ELECTRICAL ENGINEERS

CIVIL ENGINEERS

AGRICULTURAL SCIENTISTS

INFORMATION SYSTEMS GRADUATES

11 PHARMATEN PLANNING ASSOCIATE (RODOPI)

PURCHASING OFFICER (RODOPI)

QUALITY ASSURANCE COMPLIANCE SENIOR OFFICER (RODOPI)

CHEMICAL LAB ANALYST (PALLINI)

ELECTRICIAN (PALLINI)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ (3Η ΒΑΡΔΙΑ) (ΠΑΛΛΗΝΗ)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2Η / 3Η ΒΑΡΔΙΑ)(ΠΑΛΛΗΝΗ)

PRODUCT QUALITY LIFE CYCLE OFFICER (RODOPI)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΡΟΔΟΠΗ)

QUALITY ASSURANCE ENGINEER (RODOPI)

MICROBIOLOGICAL LAB ANALYST (RODOPI)

CHEMICAL LAB ANALYST (RODOPI)

IT GRC EXPERT

IT & CYBER SECURITY SENIOR ANALYST

QUALITY OPERATIONS PROFESSIONAL (RODOPI)

12 ERGOHellas B2B SALES

MANAGEMENT

DIGITAL PLATFORM SPECIALIST

FINANCE-RISK

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

SALES TRAINING ADMINISTRATOR (FIXED-TERM CONTRACT)

13 ESA SECURITY SOLUTIONS AE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, Β. ΒΗΧΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ

15 LALIZAS SA ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΕΡΑΚΑ)

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΡΕΝΤΗ, ΘΗΒΑ)

SUPPLY CHAIN ADMINISTRATOR (ITALIAN SPEAKER)

16 IPEL AETE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

17 ICTS ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜEΝΙKΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

FLIGHT SAFETY/SECURITY ATTENDANT

18 IID A.E. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

19 DOMO CARE A.E. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

20 OTS S.A. SOFTWARE DEVELOPERS

SUPPORT AGENTS

PROFESSIONAL SERVICES CONSULTANTS

ACCOUNTING SERVICES CONSULTANT

21 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.Ν. ΑΕΒΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΑΜΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & SERVICE ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ASSISTANT STORE MANAGER

22 ELPEN A.E. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

23 SPACE HELLAS A.E. SENIOR SALES ACCOUNT MANAGER

SENIOR NETWORK ENGINEER

NETWORK SUPPORT ENGINEER

ROLLOUT SUPERVISOR

SECURITY SUPPORT ENGINEER

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ-ΑΘΗΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΤ SUPPORT

24 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ LOGISTICS & CUSTOMER SERCIVE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΣ)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

MARKETING SPECIALIST

ΟΔΗΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (X-VAN)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

25 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

26 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (CONTRACT EXPERTS)

ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE POINT

DEPUTY STORE MANAGERS

CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE - CALL CENTER

27 ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - IVD (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ)

SALES SPECIALIST - ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - BIOTECHNOLOGY (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ)

SALES REPRESENTATIVE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ)

28 HOUSEMARKET AE_ ΙΚΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ CENTRAL CUSTOMER CARE

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΛΛΑΓΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΛΛΑΓΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

29 ΑΒΑΞ Α.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ)

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΥ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΑ, ΤΣΑΠΑΣ Κ.ΛΠ.)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

30 Alpha Bank CUSTOMER SERVICE OFFICER

INDIVIDUAL RELATIONSHIP MANAGER

BUSINESS ANALYST

PROJECT MANAGER

MOBILE APPLICATION DEVELOPER

SOFTWARE ENGINEER

DATA ENGINEER

DATA VALIDATION SPECIALIST

REPORTING SPECIALIST

DIGITAL MARKETING

UX/UI DESIGNER

MARKET RISK SPECIALIST

31 LAMDA DEVELOPMENT SA ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΒΙΜ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

QS ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΕΘΥΝΤΕΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ XPLORE/GOLDEN HALL

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (FINANCE, CONSOLIDATION ACCOUNTANT)

FINANCIAL MODELLING

32 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

33 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ - ATHENS MARRIOT ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

FINANCIAL CONTROLLER

34 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΧΗΜΙΚΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΙ)

35 EUNICE ENERGY GROUP ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ HR

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT ENGINEER)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PRE-SALES ENGINEER)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (PRODUCTION AND CONSTRUCTION MANAGER )

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ/Η ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CREATIVE VISUAL DESIGNER)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ADMINISTRATIVE ASSISTANT)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

36 ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ O&M

ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

37 COLGATE PALMOLIVE ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

38 ΤΕΧΑΝ MARKETING DIRECTOR

MARKETING MANAGER

HR SENIOR RECRUITER

SENIOR HR PAYROLL

MAINTENANCE MANAGER

SENIOR PROJECT MANAGER

TECHNICAL AREA MANAGERS

PERSONAL ASSISTANT

ACCOUNTANT

IT MANAGER

IT ADMINISTRATORS

IT BACK OFFICE

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

FIELD TECHNICIANS

ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

39 KRAFT PAINTS - DRUCKFARBEN HELLAS PICKER

ΒΟΗΘΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α' ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

QC ANALYST - ΧΑΛΚΙΔΑ

RND ANALYST - ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - TECHNICAL SALES

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - TECHNICAL SALES ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

40 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

PICKER - ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

41 ΝΙΚΟΛΑΟΥ TOOLS ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (PICKER – PACKER)

ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΑ

42 Μ.Ε.Α.Σ SCANNING KAI ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ

43 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

ΤΑΜΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΥΡΙΩΝ/ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

44 BERGMANN KORD ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ

45 RAFARM AEBE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

46 MEDIASTROM ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ERP SPECIALIST

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

47 Conrad Athens The Ilisian - Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. ΜΠΑΡΜΑΝ - ΜΠΑΡΓΟΥΜΑΝ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β'/ Γ'

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΒΑΛΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΓΚΡΟΥΜ

48 Costa Navarino, Τ.Ε.MES. S.Α. ASSISTANT WAITER/WAITRESS

WAITER/WAITRESS

RESTAURANT TEAM LEADER

BARISTA/BARTENDER

BAR TEAM LEADER

LIFEGUARD

POOL CLEANER

BELLMAN

FRONT OFFICE AGENT

GUEST EXPERIENCE AGENT

COMMIS CHEF

DEMI CHEF DE PARTIE

CHEF DE PARTIE

SOUS CHEF

JUNIOR SOMMELIER

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ

49 Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Κολλέγιο Αθηνών ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60)



ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70)



ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02)



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03)



ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΦΥΣΙΚΟΙ (ΠΕ04.01), ΧΗΜΙΚΟΙ (ΠΕ04.02), ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.04)



ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ05)



ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ06)



ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ07)



ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78)



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΙΤ (EDUCATIONAL TECHNOLOGIST / INSTRUCTIONAL DESIGNER, ΑI SPECIALIST, IT LAB ASSISTANT)



COMMUNICATION



ΑDMINISTRATIVE ASSISTANT

50 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

51 ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ACCOUNT EXECUTIVE & BACK OFFICE (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)

52 AGRINO - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ ΕΡΓΑTΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ

HR ADMINISTRATOR

MERCΗΑNDΙSING

ΠΩΛΗΤΕΣ EX VAN

53 SFAKIANAKIS GROUP ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΙT SUPPORT ENGINEER

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

RENTAL & PARKING AGENT

SALES ADVISOR ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Β2Β SALES ADVISOR

ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

SALES ENGINEER

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ

ΒΑΦΕΑΣ

ΠΛΥΝΤΗΣ

54 ΙΑΣΩ Α.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

55 ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ SOFTWARE DEVELOPER ENGINEER

HARDWARE DEVELOPER ENGINEER

EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

ELECTRICAL ELECTRONIC ENGINEER

JUNIOR PROJECT ENGINEER

IT ENGINEER

AI ENGINEER

OPERATOR FOR CABLES

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER

TEST AUTOMATION ENGINEER

QA INSPECTOR

56 Deloitte Greece AUDIT & ASSURANCE

ASSISTANT AUDITOR



ASSISTANT - ACCOUNTING AND REPORTING & CONTROLS ADVISORY SERVICES



INTERNAL AUDIT BUSINESS ANALYST / CONSULTANT - ASSURANCE

57 Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ)

ΟΔΗΓΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - CLARK (ΚΡΥΟΝΕΡΙ)

LIGHTING DESIGNER, HUB ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ (ΑΧΑΡΝΑΙ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΝΟΙΞΗ)

58 KORRES ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ LOGISTICS ENGINEER ASSISTANT

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

WH WORKER

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

MAINTENANCE ENGINEER

COMMERCIAL BUSINESS ANALYST

JUNIOR MATERIAL PLANNER

59 PRAKTIKER HELLAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

60 Intersport - Foot Locker (Sportswear Market) IGR & FL SALES SPECIALISTS

IGR STORES & ASSISTANT MANAGER

JUNIOR FINANCIAL ANALYST

E-COPMMERCE CONTANT SPECIALIST

61 ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΙΤ HELPDESK

JUNIOR BRAND MANAGER

BRAND MANAGER

PURCHASING AND SOURCING SPECIALIST

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

R&D TECHNOLOGIST

62 Ευρωκλινική Αθηνών ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

63 Saracakis Group of Companies - Kinsen SARACAKIS GROUP OF COMPANIES

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ VOLVO



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ VOLVO PENTA



ΤΕΧΝΙΤΗΣ MOTO PDI



ΒΑΦΕΑΣ / ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



CAR WASH EMPLOYEE / ΠΛΥΝΤΗΣ



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ



PUBLIC SECTOR TENDERS ADMINISTRATOR



MOTOR UNDERWRITER EMPLOYEE

KINSEN

ACCOUNTANT-TAX



JUNIOR ACCOUNTANT



FULL STACK DEVELOPER



SERVICE ADVISOR AUTOMOTIVE / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



GOLDCAR RENT A CAR OPERATIONS



GOLDCAR RENTAL AGENT IN SANTORINI



GOLDCAR RENTAL AGENT IN KOROPI



EUROPCAR RENT A CAR OPERATIONS



EUROPCAR RENTAL AGENT IN SANTORINI



EUROPCAR RENTAL AGENT IN ATHENS AIRPORT



EUROPCAR RENTAL AGENT IN ATHENS CITY



PARKING AGENT (EUROPCAR ATHENS AIRPORT)



PARKING AGENT (EUROPCAR ATHENS SYGGROU STATION)

64 CARGLASS® ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

BRANCH ADMINISTRATOR - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

CALL CENTER AGENTS - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΤΑΣΕΩΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

65 Inchcape Hellas (Toyota Hellas) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

66 ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΩΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

67 PHILOSOFISH ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)

ΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΡΟΔΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ)

ΕΡΓΑΤΗΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΡΟΔΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ)

68 Infostep ERP CONSULTANT

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

69 INTERCOOL HELLAS ΑΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ B2B (RETAIL)

MARKETING ADMINISTRATOR

70 Euromedica A.E. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

71 Westnet Distribution SALES

ACCOUNTANT

PRODUCT MANAGER

72 PUBLIC RETAIL A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΤΑΜΙΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

73 ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΕ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

CUSTOMER SERVICE

74 FAMAR AVE ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (PAYROLL OFFICER)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

76 ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΕ ΒΑΡΔΙΕΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

77 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. APPLICATION SUPPORT ENGINEER - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ENERGY TRADER JUNIOR - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

HSE ENGINEER - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

POWER PLANT OPERATOR - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

QA/QC ENGINEER - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SAP FI/CO CONSULTAN T - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

SAP SD/MM CONSULTANT - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

SENIOR FINANCIAL ANALYST - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ) / Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ / Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ / Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΦΙΔΝΕΣ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ CALL CENTER / MONITORING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΦΙΔΝΕΣ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

78 ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. PICKERS

ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CLARK

ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ

AREA SALES DEVELOPER

79 CQS AE ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ PROJECTS) - ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ) ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ B2B - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η΄ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

80 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ (ΕΒΕΑ) Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ



ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ -ΦΑΝΟΒΑΦΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ACCOUNTING SOFTWARE SMPC

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ



ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ



ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ



OPPERATIONS

EYETEC SECURITY - Κ. ΚΟΥΡΗΣ - Ι. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε.

ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

CONTENT CREATOR / COPYWRITER



GRAPHIC DESIGNER



VIDEO EDITOR / MOTION DESIGNER



PAID ADS SPECIALIST



SEO & WEB SUPPORT

TRAVELR

BUSINESS TRAVEL CONSULTANT



ACCOUNTING ASSISTANT MANAGER



SOFTWARE ENGINEER

GALLANT CENTER EE

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – BACK OFFICE



ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERP, ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERP



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

IATROFARM E.E.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΓΑ Α.Ε.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - (ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ)



ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ - (ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ)



ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - PICKING (ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ)



ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΓΡΟΔΟΜΗ ΚΑΚΑΒΑ ΕΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



ΓΕΩΠΟΝΟΣ



ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

SMART OPTIONS IKE

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ)



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

SOLERGON A.E.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)



ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ



ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΟΝΤΑΖ



ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)



ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ / ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ (ΑΘΗΝΑ)

AXTIDA LIGHTING & FURNITURE EE

ΑΠΟΘΗΚΗ (PICKING) - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤ Β') - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ PROJECT MANAGER ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

DESPORT HEALTH CLUBS

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙA - ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ PILATES

ΕΛΕΚΤΡΟΤΡΑΣΤ ΑΕ

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ



ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ

JUNIOR ACCOUNTANT/FINANCIAL ANALYST



AFTER SALES SUPPORT ASSISTANT



PRODUCT MANAGER – SALES ENGINEER



PROJECT MANAGER

MEDIATEL

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Π. ΚΑΠΕΛΗΣ ΑΕΒΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ



ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Κ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ



CLINICAL SPECIALISTS

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

INTELIGG

JUNIOR SOFTWARE ENGINEER

RED LINE ABEE

ΧΗΜΙΚΟΣ



ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ



SOFTWARE SUPPORT



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & LOGISTICS

E-INSIGHT ΕΠΕ

ΠΩΛΗΤΗΣ Β2Β

ΥΔΡΑΜΑ ΑΤΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ PET



ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ PET

TRAQBEAT TECHNOLOGIES IKE

EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

I.KLIMA ΕΠΕ

ΤΕΝΧΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ



ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

Ν ΔΡΟΣΟΣ ΚΑΙ Κ ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ

MAINTENANCE AND SERVICE ENGINEER



MAINTENANCE AND SERVICE TECHNICIAN

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΡΕΥΣΤΩΝ



ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MEVACO

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

HABITATIO CONSTRUCTION FACILITIES MANAGEMENT - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

81 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ "ΕΖΑ" ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΚΛΑΡΚ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

82 SKYSERV SA ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

83 Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

84 ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΗΣ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ Γ' Η Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATABΑSΕ ADMINISTRATOR)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤ

85 Ε. & Κ. Στεργίου και Σια Ο.Ε. ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

SANDWICH MAKERS – ΨΗΣΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

86 Ξενοδοχείο Meliá Athens ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

87 ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΝΙΚΩΝ

Θεραπευτήριο Αθηνών

Κλινική Ευαγγελίστρια Α.Ε.

HOSPITALITY Γενική Κλινική ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ

ΒΟΗΘΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ

ΒΟΗΘΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

88 PRESIDENT HOTEL ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ Α', Β'

ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ/ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / HOUSEMΑN

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β', Γ'

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

89 Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

90 SSP Hellas ΤΑΜΙΕΣ

ΒARISTA

ΠΩΛΗΤΕΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΨΗΣΤΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΙΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

91 Loulis Food Ingredients PICKER

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

MARKETING ASSISTANT

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

92 MANTIS GROUP JUNIOR SUPPLY CHAIN DEMAND PLANNER

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ)

93 STOP ΑΕΒΕ B2B ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

94 Aambience Services BACK OFFICE

TELESALES AGENT

CUSTOMER CARE

IT HELP DESK TECHNICIAN

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

INSURANCE BROKER EMPLOYEE

RPA DEVELOPER

DATABASE DEVELOPER

ASSISTANT ACCOUNTANT

95 Δικηγορική Εταιρία Σιούφας και Συνεργάτες LEGAL SECRETARY

BACK OFFICE

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

96 MCC Karydakis ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ – ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

97 MSC SERVICE CENTER GREECE Μ.ΕΠΕ DATA PROCESSING SPECIALIST

GLOBAL SERVICE DESK EMPLOYEE

98 MSPS Α.Ε. (Market Support & Promotion Services) ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ

MERCHANDΙSER

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΒΟΗΘΟΣ MARKETING

99 ASK2TRAVEL

KRV ASK2TRAVEL

TICKETING AGENT



ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



CONTRACTS ASSISTANT



MARINE TICKETING AGENT



RECONFIRMATION AGENT



GROUP LAND SPECIALIST

KRV

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

100 Cosmos Business Systems A.E.B.E. IT SUPPORT ENGINEER

NETWORK ENGINEER

NETWORK SECURITY ENGINEER

SOFTWARE BUSINESS ANALYST

ACCOUNT MANAGER

JUNIOR NETWORK ENGINEER

JUNIOR FIELD SYSTEMS ENGINEER

SOFTWARE ENGINEER (JAVA/REACT)

MID APPLICATION SOFTWARE ENGINEER .NET

QA ENGINEER

ΟΔΗΓΟΥΣ ΒΑΝ/ΜΗΧΑΝΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ

SOC ANALYST L1

SOC ANALYST L2

CREDIT CONTROL EMPLOYEE

SOFTWARE PROJECT MANAGER

101 DATAKAT PROJECT MANAGER

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ

IT ADMINISTRATOR

102 Swot Hospitality FRONT OFFICE

GUEST RELATIONS

F&B KITCHEN

STEWARDS

GROOMS

103 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ – ΤΑΜΙΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΟΔΗΓΟΙ

PICKER ΑΠΟΘΗΚΗΣ

104 ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΠΕ – (AEGEO SPAS) SPA THERAPIST

SPA MANAGER

ASSISTANT SPA MANAGER

SPA PROMOTER

105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

106 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ/ΧΗΜΙΚΟΙ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ/ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

MEDICAL SALES REPRESENTATIVE

107 Εστιατόρια McDonald’s (Premier Capital Hellas ΜΑΕ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ FAST TRACK MANAGERS (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ)

108 ATTICA DEPARTMENT STORES S.A. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

109 GOODY'S

FLOCAFE ESSPRESO ROOM

EVEREST

LA PASTERIA

OLYMPIC CATERING

HELLENIC CATERING

JACKAROO GOODY'S

ΤΑΜΙΕΣ



ΨΗΣΤΕΣ

FLOCAFE ESSPRESO ROOM

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ



BARISTA



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

EVEREST

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ

LA PASTERIA

ΜΑΓΕΙΡΕΣ



ΣΕΡΒΙΤΟΡΟI

OLYMPIC CATERING

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ



ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

HELLENIC CATERING

ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ



ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ



ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

JACKAROO

ΨΗΣΤΕΣ



ΤΑΜΙΕΣ



ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ



ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ

110 METRO AEBE ΠΩΛΗΤΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

111 Autohellas Group ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ - ΒΕΛΜΑΡ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΒΕΛΜΑΡ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ HERTZ

112 STIQ ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΛΑΝΤΖΑ

ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

113 HEMMERSBACH HELLAS M.E.P.E. TREASURY ADMINISTRATOR

GERMAN FLEET ADMINISTRATOR

ONSITE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ)

GERMAN ACCOUNTING SPECIALIST

RETAIL PROJECT MANAGER

GERMAN TAX ADVISOR

PROACTIVE APPLICATION

114 SKIATHOS PALACE HOTEL - ALKYON HOTEL SALES & REVENUE MANAGER

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

GUEST RELATIONS OFFICER

BELLBOY - GRΟΟM

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄& Β΄

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α΄& Β΄

POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR

ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ

ΕΡΓΑΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ

115 ZAKCRET AE ΠΩΛΗΤΕΣ

ΤΑΜΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

116 YOURS CAR RENTAL CAR RENTAL AGENT (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΘΗΝΑ, ΜΥΚΟΝΟ, ΡΟΔΟ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΧΑΝΙΑ)

GLOBAL PRICING ANALYST (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)

STATION MANAGER (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)

ΠΛΥΝΤΗΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΜΥΚΟΝΟ, ΡΟΔΟ)

117 Πειραιώς Direct Services AE FINANCIAL RELATIONSHIP MANAGER

FINANCIAL RELATIONSHIP ADVISOR

INBOUND CALL CENTER AGENT

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, WAREHOUSE OFFICER

COSTING & PROCUREMENT

BANKING AGENTS-INBOUND CALLS (5D8H)

ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

118 DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ FINANCE, SALES, CUSTOMER SERVICE, Κ.Α.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ CUSTOMS

119 SMILE KIOSK O.E. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

ΟΔΗΓΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

BARISTA

SUPERVISORS

120 TRIAD LTD ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

PURCHASE SPECIALIST/BUYER

REPORTING SPECIALIST

121 ACMON SYSTEMS ABEE ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

PRE SALES ENGINNER-ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ & ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

122 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ (ΟΜΙΛΟΣ) ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

123 PARAMETROS GROUP (1. PARAMETROS LOGISTICS 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 3. FRESHWAYS) ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

EXVAN ΟΔΗΓΟΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

124 ACCOUNTING AVENUE ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

125 MY INSURANCE AVENUE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

126 GLOBE WILLIAMS HELLAS FACILITY MANAGEMENT ΕΠΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΚΗΠΟΥΡΟΣ

ΛΑΝΖΤΙΕΡΗΣ/ΛΑΝΤΖΙΕΡΙΣΣΑ

ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΗ ΕΡΓΑΤΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

127 DIGITAL PARTNER ΙΚΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

128 ΦΑΡΑΝΤ ΑΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLY

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

129 ΨΩΜΑΔΕΡΗΣ Κ. & ΦΤΟΥΛΗ Μ. ΙΚΕ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΑΜΙΕΣ

130 Athens Technology Center AE (ATC) DIGITAL MARKETING & COMMUNICATIONS ASSISTANT - MARKETING

GRAPHIC DESIGNER - ISS

BACK OFFICE EXECUTIVE - ASSETS

131 VERAL (ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MEDIUM LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SENIOR LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ENTRY OR MEDIUM LEVEL (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ)

SALES & BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST / ACCOUNT MANAGER MEDIUM LEVEL ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ)

IN PROCESS QUALITY CONTROL - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENTRY OR MEDIUM LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

REGULATORY AFFAIRS OFFICER ENTRY LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ)

REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST MEDIUM-SENIOR LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ)

FREELANCE HR SPECIALIST MEDIUM - SENIOR LEVEL

OPERATIONS MANAGER SENIOR LEVEL (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

PRODUCT COSTING & PRICING ANALYST

ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ R&D SENIOR LEVEL - ΧΗΜΙΚΟΣ

EXECUTIVE SECRETARY

PAYROLL & HR SPECIALIST / ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

132 PJ CONDELLIS SA - ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ

133 Demo ΑΒΕΕ QC ANALYST

R&D ANALYST

ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

SHIFT SUPERVISOR

RA OFFICER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

134 GRAND SA / COFFEE BERRY ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ / ΚΟΡΩΠΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ / ΑΛΙΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (AREA MANAGER) / ΑΛΙΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ (COFFEE SPECIALIST) / ΑΛΙΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - PROJECT MANAGER / ΑΛΙΜΟΣ

INVOICING & CREDIT CONTROLLER / ΚΟΡΩΠΙ

DIGITAL MARKETING SPECIALIST / ΑΛΙΜΟΣ

IT ADMINISTRATOR / ΑΛΙΜΟΣ

IT APPLICATIONS SYSTEMS / ΑΛΙΜΟΣ

LOGISTICS COORDINATOR / ΚΟΡΩΠΙ

JUNIOR ACCOUNTANT / ΚΟΡΩΠΙ

PROCUREMENT ASSISTANT / ΚΟΡΩΠΙ

NETWORK ADMINISTRATIVE SUPPORT / ΑΛΙΜΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (STORE INSPECTOR) / ΚΟΡΩΠΙ

135 Santikos Collection ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β', Γ'

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

136 Aegean Baltic Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία LEGAL

HR

RISK

IT/ISO

COMPLIANCE/AML

OPERATIONS

137 AFFIDEA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

138 Electra Hotels & Resorts

Electra Palace Thessaloniki

Electra Metropolis Athens

Electra Rhythm Hotel

Electra Palace Athens

Electra Palace Rhodes

Electra Kefalonia Hotel & Spa ELECTRA PALACE THESSALONIKI

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΑΝΤΖΑΣ



ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ELECTRA METROPOLIS ATHENS

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β'

ELECTRA RHYTHM HOTEL

BARISTA/BARTENDER



ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΑΝΤΖΑΣ



ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ELECTRA PALACE ATHENS

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β'

ELECTRA PALACE RHODES

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β'

ELECTRA KEFALONIA HOTEL & SPA

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β'

139 GAP ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (PART TIME, FULL TIME)

VISUAL MERCHANDISER - ΓΛΥΦΑΔΑ

140 STARBUCKS BARISTA (PART TIME, FULL TIME)

SUPPLY CHAIN SPECIALIST

MARKETING

141 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΩΝ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α

ΜΠΑΡΜΑΝ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α'-Β'

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ

ΚΟΜΜΩΤΗΣ/ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ

142 XP COURIER ΟΔΗΓΟΣ COURIER (ΕΔΡΑ ΚΟΡΩΠΙ - ΔΙΠΛΩΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )

ΟΔΗΓΟΣ COURIER (ΕΔΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )

OPERATIONS MANAGER

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST

CUSTOMER SUPPORT AGENT

143 FLORIDIS MEAT ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

144 FLEXOPACK SA ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ

145 EVAL-Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ CUSTOMER SERVICE

EXPORT SALES AREA MANAGER

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

146 AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ SECURITY OPERATOR

CUSTOMER SERVICE

147 BARON/RIVIERA (ΟΜΙΛΟΣ VS) ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

148 BRINKS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ATM

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ PATROL

MONITORING CENTER AGENT (ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ (DISPATCHER)

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

149 G4S ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS)

S.O.C. OPERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PSIM ENGINEER

PRESALES ENGINEER

150 GRAND RESORT ATTIKOΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

BEACH BOYS

ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΙ

ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ

151 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ, R&D ENGINEER – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ / ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ, ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

152 PeopleCert PLANNING ASSOCIATE (RODOPI)

PURCHASING OFFICER (RODOPI)

QUALITY ASSURANCE COMPLIANCE SENIOR OFFICER (RODOPI)

CHEMICAL LAB ANALYST (PALLINI)

ELECTRICIAN (PALLINI)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ (3Η ΒΑΡΔΙΑ) (ΠΑΛΛΗΝΗ)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2Η / 3Η ΒΑΡΔΙΑ- ΠΑΛΛΗΝΗ)

PRODUCT QUALITY LIFE CYCLE OFFICER (RODOPI)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΡΟΔΟΠΗ)

QUALITY ASSURANCE ENGINEER (RODOPI)

MICROBIOLOGICAL LAB ANALYST (RODOPI)

CHEMICAL LAB ANALYST (RODOPI)

IT GRC EXPERT

IT & CYBER SECURITY SENIOR ANALYST

QUALITY OPERATIONS PROFESSIONAL (RODOPI)

153 PERCASSI, L'Innominato Hellas SALES ASSISTANTS

HR INTERNSIP

FINANCE INTERNSHIP

154 LAS Solutions AE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

155 Prosperty REAL ESTATE SALES CONSULTANT

156 Serinth ΕΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

DIGITAL MARKETING

157 Revival Consulting Services SA ACCOUNTANT

HR PAYROLL

BACK OFFICE SPECIALIST

BUSINESS CONSULTANT (FUNDING PROGRAMS)

158 SPARTAN SECURIT ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

159 ASD OIKONOMIKOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α' ΤΑΞΗΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

160 Ποσειδών Ναυτικά Εφόδια ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ QUALITY

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ LIFEBOAT

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (LOGISTICS COORDINATOR)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ CO₂.

161 ΤΗΕΟ SENSORS ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

162 ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

163 MAR-BELLA COLLECTION ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

RECEPTIONIST

NIGHT AUDITOR

BARTENDER

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

F&B - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

FRONT OFFICE - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

164 Mediterraneo Hospital ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

165 ELVIDA FOODS SA ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΣΚΑΝΑΡΙΣΤΗΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

166 ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

167 efood ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ Β', Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ EX VAN

PICKER

HUB DISPATCHER

RECEIVER

SHIFT LEADER

STORE MANAGER

RIDERS

168 HAPIMANG - ΧΑΠΙΜΑΓΚ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ A', B'

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΓΚΡΟΥΜ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

169 BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ

HR OPERATIONS OFFICER (PAYROLL)

170 ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

171 Goldair Handling ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

PAYROLL