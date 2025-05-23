44η Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα: Από σήμερα σας περιμένουν πάνω από 6500 θέσεις εργασίας (πίνακας)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ζητούμενες Ειδικότητες
1
Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - Εργασία Μου
2
ΟΤΕ Α.Ε. || Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- SALES REPRESENTATIVE - COSMOTE
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
- CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - 8/6ΩΡΟ
3
ΑΒ Βασιλόπουλος
- ΠΩΛΗΤΕΣ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ / ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ (ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ) / ΤΑΜΕΙΟ)
- IT PLATFORM EXPERT
- SENIOR FINANCE BUSINESS PARTNER COMMERCE
- DISTRICT REPAIR & MAINTENANCE COORDINATOR
- PRODUCT OWNER
- E-LEARNING SPECIALIST
- PROMO SHELF PLANNER
- JUNIOR CATEGORY MANAGER
- CATEGORY MANAGER
- EMPLOYEE EXPERIENCE ASSOCIATE
- JUNIOR CATEGORY MANAGER DRY (FIXED-TERM)
- IT SYSTEM ENGINEER
- STORE & WAREHOUSE SUPPORT ENGINEER
- EQUIPMENT ASSET CONTROL ASSOCIATE (FIXED-TERM)
- WAREHOUSE SHIFT COORDINATOR, ΜΑΝΔΡΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ/ΟΙΝΟΦΥΤΑ
- TRANSPORTATION SHIFT COORDINATOR, ΜΑΝΔΡΑ
- ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΡΕΝΤΗ
- ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Γ' & E', ΜΑΝΔΡΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
- ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Γ', ΟΙΝΟΦΥΤΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-PICKER, ΡΕΝΤΗ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΜΑΝΔΡΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ/ΟΙΝΟΦΥΤΑ
- FULFILLMENT SHIFT COORDINATOR, ΡΕΝΤΗ
- DC DEMAND PLANNING SPECIALIST, ΠΕΡΙΣΣΟΣ
4
ΒΙΚΟΣ ΑΕ
- DATA ANALYST
- SALES & CUSTOMER SUPPORT (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ)
- SALES OPS SPECIALIST
- SALES REPRESENTATIVES (ΕΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗ)
- PICKER - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)
- ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
5
ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
6
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ)
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- IT SECURITY ENGINEER
- IT BUSINESS ANALYST
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ
7
ΕΛΒΑΛ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- CREDIT CONTROL ANALYST
- COSTING ADMINISTRATOR
- PRODUCTION SCHEDULING ADMINISTRATOR
- PRODUCTION ADMINISTATOR
8
TOTTIS - BINGO
- ΧΗΜΙΚΟΣ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
9
Kleva Pharmaceuticals SA
- QUALITY CONTROL ANALYSTS
- R&D ANALYSTS
- WORKERS
10
TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A.
- MECHANICAL ENGINEERS
- ELECTRICAL ENGINEERS
- CIVIL ENGINEERS
- AGRICULTURAL SCIENTISTS
- INFORMATION SYSTEMS GRADUATES
11
PHARMATEN
- PLANNING ASSOCIATE (RODOPI)
- PURCHASING OFFICER (RODOPI)
- QUALITY ASSURANCE COMPLIANCE SENIOR OFFICER (RODOPI)
- CHEMICAL LAB ANALYST (PALLINI)
- ELECTRICIAN (PALLINI)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ (3Η ΒΑΡΔΙΑ) (ΠΑΛΛΗΝΗ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2Η / 3Η ΒΑΡΔΙΑ)(ΠΑΛΛΗΝΗ)
- PRODUCT QUALITY LIFE CYCLE OFFICER (RODOPI)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΡΟΔΟΠΗ)
- QUALITY ASSURANCE ENGINEER (RODOPI)
- MICROBIOLOGICAL LAB ANALYST (RODOPI)
- CHEMICAL LAB ANALYST (RODOPI)
- IT GRC EXPERT
- IT & CYBER SECURITY SENIOR ANALYST
- QUALITY OPERATIONS PROFESSIONAL (RODOPI)
12
ERGOHellas
- B2B SALES
- MANAGEMENT
- DIGITAL PLATFORM SPECIALIST
- FINANCE-RISK
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- SALES TRAINING ADMINISTRATOR (FIXED-TERM CONTRACT)
13
ESA SECURITY SOLUTIONS AE
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
14
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, Β. ΒΗΧΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ
15
LALIZAS SA
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΕΡΑΚΑ)
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΡΕΝΤΗ, ΘΗΒΑ)
- SUPPLY CHAIN ADMINISTRATOR (ITALIAN SPEAKER)
16
IPEL AETE
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
17
ICTS ΕΛΛΑΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜEΝΙKΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- FLIGHT SAFETY/SECURITY ATTENDANT
18
IID A.E.
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
19
DOMO CARE A.E.
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
20
OTS S.A.
- SOFTWARE DEVELOPERS
- SUPPORT AGENTS
- PROFESSIONAL SERVICES CONSULTANTS
- ACCOUNTING SERVICES CONSULTANT
21
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.Ν. ΑΕΒΕ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & SERVICE ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
- ASSISTANT STORE MANAGER
22
ELPEN A.E.
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
23
SPACE HELLAS A.E.
- SENIOR SALES ACCOUNT MANAGER
- SENIOR NETWORK ENGINEER
- NETWORK SUPPORT ENGINEER
- ROLLOUT SUPERVISOR
- SECURITY SUPPORT ENGINEER
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ-ΑΘΗΝΑ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΤ SUPPORT
24
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
- LOGISTICS & CUSTOMER SERCIVE
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΣ)
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- MARKETING SPECIALIST
- ΟΔΗΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (X-VAN)
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
25
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.
- ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
26
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (CONTRACT EXPERTS)
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE POINT
- DEPUTY STORE MANAGERS
- CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE - CALL CENTER
27
ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - IVD (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ)
- SALES SPECIALIST - ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - BIOTECHNOLOGY (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ)
- SALES REPRESENTATIVE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ)
28
HOUSEMARKET AE_ ΙΚΕΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ CENTRAL CUSTOMER CARE
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΛΛΑΓΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΛΛΑΓΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
29
ΑΒΑΞ Α.Ε.
- ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ)
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΥ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΑ, ΤΣΑΠΑΣ Κ.ΛΠ.)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
30
Alpha Bank
- CUSTOMER SERVICE OFFICER
- INDIVIDUAL RELATIONSHIP MANAGER
- BUSINESS ANALYST
- PROJECT MANAGER
- MOBILE APPLICATION DEVELOPER
- SOFTWARE ENGINEER
- DATA ENGINEER
- DATA VALIDATION SPECIALIST
- REPORTING SPECIALIST
- DIGITAL MARKETING
- UX/UI DESIGNER
- MARKET RISK SPECIALIST
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LAMDA DEVELOPMENT SA
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΒΙΜ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- QS ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΕΘΥΝΤΕΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ XPLORE/GOLDEN HALL
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (FINANCE, CONSOLIDATION ACCOUNTANT)
- FINANCIAL MODELLING
32
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
33
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ - ATHENS MARRIOT
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- FINANCIAL CONTROLLER
34
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
- ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΧΗΜΙΚΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΙ)
35
EUNICE ENERGY GROUP
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ HR
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT ENGINEER)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PRE-SALES ENGINEER)
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (PRODUCTION AND CONSTRUCTION MANAGER )
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ/Η ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CREATIVE VISUAL DESIGNER)
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ADMINISTRATIVE ASSISTANT)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
36
ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ O&M
- ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
37
COLGATE PALMOLIVE
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
38
ΤΕΧΑΝ
- MARKETING DIRECTOR
- MARKETING MANAGER
- HR SENIOR RECRUITER
- SENIOR HR PAYROLL
- MAINTENANCE MANAGER
- SENIOR PROJECT MANAGER
- TECHNICAL AREA MANAGERS
- PERSONAL ASSISTANT
- ACCOUNTANT
- IT MANAGER
- IT ADMINISTRATORS
- IT BACK OFFICE
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- FIELD TECHNICIANS
- ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
39
KRAFT PAINTS - DRUCKFARBEN HELLAS
- PICKER
- ΒΟΗΘΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α' ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- QC ANALYST - ΧΑΛΚΙΔΑ
- RND ANALYST - ΧΑΛΚΙΔΑ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - TECHNICAL SALES
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - TECHNICAL SALES ΧΑΛΚΙΔΑ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
40
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- PICKER - ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
41
ΝΙΚΟΛΑΟΥ TOOLS
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (PICKER – PACKER)
- ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
- ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
- ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΑ
42
Μ.Ε.Α.Σ SCANNING KAI ΣΙΑ Ε.Ε.
43
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΥΡΙΩΝ/ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
44
BERGMANN KORD
45
RAFARM AEBE
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
46
MEDIASTROM
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ERP SPECIALIST
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
47
Conrad Athens The Ilisian - Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.
- ΜΠΑΡΜΑΝ - ΜΠΑΡΓΟΥΜΑΝ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β'/ Γ'
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΒΑΛΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΓΚΡΟΥΜ
48
Costa Navarino, Τ.Ε.MES. S.Α.
- ASSISTANT WAITER/WAITRESS
- WAITER/WAITRESS
- RESTAURANT TEAM LEADER
- BARISTA/BARTENDER
- BAR TEAM LEADER
- LIFEGUARD
- POOL CLEANER
- BELLMAN
- FRONT OFFICE AGENT
- GUEST EXPERIENCE AGENT
- COMMIS CHEF
- DEMI CHEF DE PARTIE
- CHEF DE PARTIE
- SOUS CHEF
- JUNIOR SOMMELIER
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ
49
Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Κολλέγιο Αθηνών
- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60)
- ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70)
- ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02)
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03)
- ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΦΥΣΙΚΟΙ (ΠΕ04.01), ΧΗΜΙΚΟΙ (ΠΕ04.02), ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.04)
- ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ05)
- ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ06)
- ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ07)
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78)
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80)
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86)
- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΙΤ (EDUCATIONAL TECHNOLOGIST / INSTRUCTIONAL DESIGNER, ΑI SPECIALIST, IT LAB ASSISTANT)
- COMMUNICATION
- ΑDMINISTRATIVE ASSISTANT
50
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
- ΓΕΩΛΟΓΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΑΝΑΛΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΧΗΜΕΙΟΥ
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
51
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
- ACCOUNT EXECUTIVE & BACK OFFICE (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)
52
AGRINO - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ
- ΕΡΓΑTΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
- HR ADMINISTRATOR
- MERCΗΑNDΙSING
- ΠΩΛΗΤΕΣ EX VAN
53
SFAKIANAKIS GROUP
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΙT SUPPORT ENGINEER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- RENTAL & PARKING AGENT
- SALES ADVISOR ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- Β2Β SALES ADVISOR
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- SALES ENGINEER
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
- ΒΑΦΕΑΣ
- ΠΛΥΝΤΗΣ
54
ΙΑΣΩ Α.Ε.
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
55
ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ
- SOFTWARE DEVELOPER ENGINEER
- HARDWARE DEVELOPER ENGINEER
- EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
- ELECTRICAL ELECTRONIC ENGINEER
- JUNIOR PROJECT ENGINEER
- IT ENGINEER
- AI ENGINEER
- OPERATOR FOR CABLES
- TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
- TEST AUTOMATION ENGINEER
- QA INSPECTOR
56
Deloitte Greece
- AUDIT & ASSURANCE
- ASSISTANT AUDITOR
- ASSISTANT - ACCOUNTING AND REPORTING & CONTROLS ADVISORY SERVICES
- INTERNAL AUDIT BUSINESS ANALYST / CONSULTANT - ASSURANCE
57
Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ)
- ΟΔΗΓΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - CLARK (ΚΡΥΟΝΕΡΙ)
- LIGHTING DESIGNER, HUB ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ)
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ (ΑΧΑΡΝΑΙ)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΝΟΙΞΗ)
58
KORRES ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- LOGISTICS ENGINEER ASSISTANT
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
- WH WORKER
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- MAINTENANCE ENGINEER
- COMMERCIAL BUSINESS ANALYST
- JUNIOR MATERIAL PLANNER
59
PRAKTIKER HELLAS ΑΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
60
Intersport - Foot Locker (Sportswear Market)
- IGR & FL SALES SPECIALISTS
- IGR STORES & ASSISTANT MANAGER
- JUNIOR FINANCIAL ANALYST
- E-COPMMERCE CONTANT SPECIALIST
61
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΙΤ HELPDESK
- JUNIOR BRAND MANAGER
- BRAND MANAGER
- PURCHASING AND SOURCING SPECIALIST
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- R&D TECHNOLOGIST
62
Ευρωκλινική Αθηνών
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
63
Saracakis Group of Companies - Kinsen
- SARACAKIS GROUP OF COMPANIES
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ VOLVO
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ VOLVO PENTA
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ MOTO PDI
- ΒΑΦΕΑΣ / ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- CAR WASH EMPLOYEE / ΠΛΥΝΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- PUBLIC SECTOR TENDERS ADMINISTRATOR
- MOTOR UNDERWRITER EMPLOYEE
- KINSEN
- ACCOUNTANT-TAX
- JUNIOR ACCOUNTANT
- FULL STACK DEVELOPER
- SERVICE ADVISOR AUTOMOTIVE / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- GOLDCAR RENT A CAR OPERATIONS
- GOLDCAR RENTAL AGENT IN SANTORINI
- GOLDCAR RENTAL AGENT IN KOROPI
- EUROPCAR RENT A CAR OPERATIONS
- EUROPCAR RENTAL AGENT IN SANTORINI
- EUROPCAR RENTAL AGENT IN ATHENS AIRPORT
- EUROPCAR RENTAL AGENT IN ATHENS CITY
- PARKING AGENT (EUROPCAR ATHENS AIRPORT)
- PARKING AGENT (EUROPCAR ATHENS SYGGROU STATION)
64
CARGLASS®
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- BRANCH ADMINISTRATOR - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
- CALL CENTER AGENTS - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΤΑΣΕΩΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
65
Inchcape Hellas (Toyota Hellas)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ
66
ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΩΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
67
PHILOSOFISH
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)
- ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΡΟΔΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ)
- ΕΡΓΑΤΗΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΡΟΔΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ)
68
Infostep
- ERP CONSULTANT
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
69
INTERCOOL HELLAS ΑΕ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ B2B (RETAIL)
- MARKETING ADMINISTRATOR
70
Euromedica A.E.
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
71
Westnet Distribution
- SALES
- ACCOUNTANT
- PRODUCT MANAGER
72
PUBLIC RETAIL A.E.
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
73
ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- CUSTOMER SERVICE
74
FAMAR AVE
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (PAYROLL OFFICER)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)
- ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
76
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΕ ΒΑΡΔΙΕΣ)
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
77
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
- APPLICATION SUPPORT ENGINEER - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- ENERGY TRADER JUNIOR - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- HSE ENGINEER - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- POWER PLANT OPERATOR - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- QA/QC ENGINEER - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- SAP FI/CO CONSULTAN T - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- SAP SD/MM CONSULTANT - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- SENIOR FINANCIAL ANALYST - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ) / Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ / Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ / Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΦΙΔΝΕΣ)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ CALL CENTER / MONITORING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΦΙΔΝΕΣ)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
78
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.
- PICKERS
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CLARK
- ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ
- ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
- AREA SALES DEVELOPER
79
CQS AE
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ PROJECTS) - ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ) ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ B2B - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η΄ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
80
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ (ΕΒΕΑ)
- Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ -ΦΑΝΟΒΑΦΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
- ACCOUNTING SOFTWARE SMPC
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
- OPPERATIONS
- EYETEC SECURITY - Κ. ΚΟΥΡΗΣ - Ι. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε.
- ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- CONTENT CREATOR / COPYWRITER
- GRAPHIC DESIGNER
- VIDEO EDITOR / MOTION DESIGNER
- PAID ADS SPECIALIST
- SEO & WEB SUPPORT
- TRAVELR
- BUSINESS TRAVEL CONSULTANT
- ACCOUNTING ASSISTANT MANAGER
- SOFTWARE ENGINEER
- GALLANT CENTER EE
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – BACK OFFICE
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
- PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERP, ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERP
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
- IATROFARM E.E.
- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
- ΜΕΓΑ Α.Ε.
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - (ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ)
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ - (ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ)
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - PICKING (ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ)
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΑΓΡΟΔΟΜΗ ΚΑΚΑΒΑ ΕΕ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΓΕΩΠΟΝΟΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
- SMART OPTIONS IKE
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- SOLERGON A.E.
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΟΝΤΑΖ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ / ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
- AXTIDA LIGHTING & FURNITURE EE
- ΑΠΟΘΗΚΗ (PICKING) - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤ Β') - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ PROJECT MANAGER ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- DESPORT HEALTH CLUBS
- ΓΥΜΝΑΣΤΡΙA - ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ PILATES
- ΕΛΕΚΤΡΟΤΡΑΣΤ ΑΕ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ
- JUNIOR ACCOUNTANT/FINANCIAL ANALYST
- AFTER SALES SUPPORT ASSISTANT
- PRODUCT MANAGER – SALES ENGINEER
- PROJECT MANAGER
- MEDIATEL
- Π. ΚΑΠΕΛΗΣ ΑΕΒΕ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- Κ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
- ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
- CLINICAL SPECIALISTS
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
- MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
- ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ
- INTELIGG
- RED LINE ABEE
- ΧΗΜΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- SOFTWARE SUPPORT
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & LOGISTICS
- E-INSIGHT ΕΠΕ
- ΥΔΡΑΜΑ ΑΤΕ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ PET
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ PET
- TRAQBEAT TECHNOLOGIES IKE
- EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
- I.KLIMA ΕΠΕ
- ΤΕΝΧΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- Ν ΔΡΟΣΟΣ ΚΑΙ Κ ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ
- MAINTENANCE AND SERVICE ENGINEER
- MAINTENANCE AND SERVICE TECHNICIAN
- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΡΕΥΣΤΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- MEVACO
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- HABITATIO CONSTRUCTION FACILITIES MANAGEMENT - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
81
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ "ΕΖΑ"
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΚΛΑΡΚ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
82
SKYSERV SA
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ
- ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
83
Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
84
ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΗΣ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ Γ' Η Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATABΑSΕ ADMINISTRATOR)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤ
85
Ε. & Κ. Στεργίου και Σια Ο.Ε.
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
- SANDWICH MAKERS – ΨΗΣΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
86
Ξενοδοχείο Meliá Athens
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
- ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
87
ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΝΙΚΩΝ
Θεραπευτήριο Αθηνών
Κλινική Ευαγγελίστρια Α.Ε.
HOSPITALITY Γενική Κλινική
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ
- ΒΟΗΘΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
- ΒΟΗΘΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
88
PRESIDENT HOTEL
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ Α', Β'
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ/ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / HOUSEMΑN
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β', Γ'
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
89
Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ
- ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
- ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
90
SSP Hellas
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΒARISTA
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΨΗΣΤΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΙΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΥΠΟΔΟΧΗ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
91
Loulis Food Ingredients
- PICKER
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- MARKETING ASSISTANT
- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
92
MANTIS GROUP
- JUNIOR SUPPLY CHAIN DEMAND PLANNER
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ)
93
STOP ΑΕΒΕ
- B2B ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
94
Aambience Services
- BACK OFFICE
- TELESALES AGENT
- CUSTOMER CARE
- IT HELP DESK TECHNICIAN
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- INSURANCE BROKER EMPLOYEE
- RPA DEVELOPER
- DATABASE DEVELOPER
- ASSISTANT ACCOUNTANT
95
Δικηγορική Εταιρία Σιούφας και Συνεργάτες
- LEGAL SECRETARY
- BACK OFFICE
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
- ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
96
MCC Karydakis
- ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ – ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
97
MSC SERVICE CENTER GREECE Μ.ΕΠΕ
- DATA PROCESSING SPECIALIST
- GLOBAL SERVICE DESK EMPLOYEE
98
MSPS Α.Ε. (Market Support & Promotion Services)
- ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ
- MERCHANDΙSER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΒΟΗΘΟΣ MARKETING
99
ASK2TRAVEL
KRV
- ASK2TRAVEL
- TICKETING AGENT
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- CONTRACTS ASSISTANT
- MARINE TICKETING AGENT
- RECONFIRMATION AGENT
- GROUP LAND SPECIALIST
- KRV
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
100
Cosmos Business Systems A.E.B.E.
- IT SUPPORT ENGINEER
- NETWORK ENGINEER
- NETWORK SECURITY ENGINEER
- SOFTWARE BUSINESS ANALYST
- ACCOUNT MANAGER
- JUNIOR NETWORK ENGINEER
- JUNIOR FIELD SYSTEMS ENGINEER
- SOFTWARE ENGINEER (JAVA/REACT)
- MID APPLICATION SOFTWARE ENGINEER .NET
- QA ENGINEER
- ΟΔΗΓΟΥΣ ΒΑΝ/ΜΗΧΑΝΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
- SOC ANALYST L1
- SOC ANALYST L2
- CREDIT CONTROL EMPLOYEE
- SOFTWARE PROJECT MANAGER
101
DATAKAT
- PROJECT MANAGER
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ
- IT ADMINISTRATOR
102
Swot Hospitality
- FRONT OFFICE
- GUEST RELATIONS
- F&B KITCHEN
- STEWARDS
- GROOMS
103
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ – ΤΑΜΙΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΟΔΗΓΟΙ
- PICKER ΑΠΟΘΗΚΗΣ
104
ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΠΕ – (AEGEO SPAS)
- SPA THERAPIST
- SPA MANAGER
- ASSISTANT SPA MANAGER
- SPA PROMOTER
105
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
106
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ΒΙΟΛΟΓΟΙ/ΧΗΜΙΚΟΙ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
- ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ/ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
- MEDICAL SALES REPRESENTATIVE
107
Εστιατόρια McDonald’s (Premier Capital Hellas ΜΑΕ)
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ FAST TRACK MANAGERS (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ)
108
ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
109
GOODY'S
FLOCAFE ESSPRESO ROOM
EVEREST
LA PASTERIA
OLYMPIC CATERING
HELLENIC CATERING
JACKAROO
- GOODY'S
- FLOCAFE ESSPRESO ROOM
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
- BARISTA
- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- EVEREST
- LA PASTERIA
- OLYMPIC CATERING
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
- HELLENIC CATERING
- ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
- JACKAROO
- ΨΗΣΤΕΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
110
METRO AEBE
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
111
Autohellas Group
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ - ΒΕΛΜΑΡ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΒΕΛΜΑΡ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ HERTZ
112
STIQ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΛΑΝΤΖΑ
- ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
113
HEMMERSBACH HELLAS M.E.P.E.
- TREASURY ADMINISTRATOR
- GERMAN FLEET ADMINISTRATOR
- ONSITE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ)
- GERMAN ACCOUNTING SPECIALIST
- RETAIL PROJECT MANAGER
- GERMAN TAX ADVISOR
- PROACTIVE APPLICATION
114
SKIATHOS PALACE HOTEL - ALKYON HOTEL
- SALES & REVENUE MANAGER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- GUEST RELATIONS OFFICER
- BELLBOY - GRΟΟM
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄& Β΄
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α΄& Β΄
- POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
- ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
- ΕΡΓΑΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ
115
ZAKCRET AE
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
116
YOURS CAR RENTAL
- CAR RENTAL AGENT (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΘΗΝΑ, ΜΥΚΟΝΟ, ΡΟΔΟ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΧΑΝΙΑ)
- GLOBAL PRICING ANALYST (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)
- STATION MANAGER (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)
- ΠΛΥΝΤΗΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΜΥΚΟΝΟ, ΡΟΔΟ)
117
Πειραιώς Direct Services AE
- FINANCIAL RELATIONSHIP MANAGER
- FINANCIAL RELATIONSHIP ADVISOR
- INBOUND CALL CENTER AGENT
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, WAREHOUSE OFFICER
- COSTING & PROCUREMENT
- BANKING AGENTS-INBOUND CALLS (5D8H)
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
118
DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
- ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
- ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ FINANCE, SALES, CUSTOMER SERVICE, Κ.Α.
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ CUSTOMS
119
SMILE KIOSK O.E.
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
- ΟΔΗΓΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- BARISTA
- SUPERVISORS
120
TRIAD LTD
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- PURCHASE SPECIALIST/BUYER
- REPORTING SPECIALIST
121
ACMON SYSTEMS ABEE
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- PRE SALES ENGINNER-ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ & ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
122
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ (ΟΜΙΛΟΣ)
123
PARAMETROS GROUP (1. PARAMETROS LOGISTICS 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 3. FRESHWAYS)
- ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- EXVAN ΟΔΗΓΟΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
124
ACCOUNTING AVENUE
125
MY INSURANCE AVENUE
- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
126
GLOBE WILLIAMS HELLAS FACILITY MANAGEMENT ΕΠΕ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- ΚΗΠΟΥΡΟΣ
- ΛΑΝΖΤΙΕΡΗΣ/ΛΑΝΤΖΙΕΡΙΣΣΑ
- ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΗ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
127
DIGITAL PARTNER ΙΚΕ
128
ΦΑΡΑΝΤ ΑΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLY
- YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
129
ΨΩΜΑΔΕΡΗΣ Κ. & ΦΤΟΥΛΗ Μ. ΙΚΕ
- ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
130
Athens Technology Center AE (ATC)
- DIGITAL MARKETING & COMMUNICATIONS ASSISTANT - MARKETING
- GRAPHIC DESIGNER - ISS
- BACK OFFICE EXECUTIVE - ASSETS
131
VERAL (ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ)
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MEDIUM LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SENIOR LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ENTRY OR MEDIUM LEVEL (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ)
- SALES & BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST / ACCOUNT MANAGER MEDIUM LEVEL ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ)
- IN PROCESS QUALITY CONTROL - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENTRY OR MEDIUM LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
- REGULATORY AFFAIRS OFFICER ENTRY LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ)
- REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST MEDIUM-SENIOR LEVEL ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ)
- FREELANCE HR SPECIALIST MEDIUM - SENIOR LEVEL
- OPERATIONS MANAGER SENIOR LEVEL (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
- ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- PRODUCT COSTING & PRICING ANALYST
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ R&D SENIOR LEVEL - ΧΗΜΙΚΟΣ
- EXECUTIVE SECRETARY
- PAYROLL & HR SPECIALIST / ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
132
PJ CONDELLIS SA - ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ
133
Demo ΑΒΕΕ
- QC ANALYST
- R&D ANALYST
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- SHIFT SUPERVISOR
- RA OFFICER
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
134
GRAND SA / COFFEE BERRY
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ / ΚΟΡΩΠΙ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ / ΑΛΙΜΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (AREA MANAGER) / ΑΛΙΜΟΣ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ (COFFEE SPECIALIST) / ΑΛΙΜΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - PROJECT MANAGER / ΑΛΙΜΟΣ
- INVOICING & CREDIT CONTROLLER / ΚΟΡΩΠΙ
- DIGITAL MARKETING SPECIALIST / ΑΛΙΜΟΣ
- IT ADMINISTRATOR / ΑΛΙΜΟΣ
- IT APPLICATIONS SYSTEMS / ΑΛΙΜΟΣ
- LOGISTICS COORDINATOR / ΚΟΡΩΠΙ
- JUNIOR ACCOUNTANT / ΚΟΡΩΠΙ
- PROCUREMENT ASSISTANT / ΚΟΡΩΠΙ
- NETWORK ADMINISTRATIVE SUPPORT / ΑΛΙΜΟΣ
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (STORE INSPECTOR) / ΚΟΡΩΠΙ
135
Santikos Collection
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β', Γ'
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
136
Aegean Baltic Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
- LEGAL
- HR
- RISK
- IT/ISO
- COMPLIANCE/AML
- OPERATIONS
137
AFFIDEA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
138
Electra Hotels & Resorts
Electra Palace Thessaloniki
Electra Metropolis Athens
Electra Rhythm Hotel
Electra Palace Athens
Electra Palace Rhodes
Electra Kefalonia Hotel & Spa
- ELECTRA PALACE THESSALONIKI
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΑΝΤΖΑΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ELECTRA METROPOLIS ATHENS
- ELECTRA RHYTHM HOTEL
- BARISTA/BARTENDER
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΑΝΤΖΑΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ELECTRA PALACE ATHENS
- ELECTRA PALACE RHODES
- ELECTRA KEFALONIA HOTEL & SPA
139
GAP
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (PART TIME, FULL TIME)
- VISUAL MERCHANDISER - ΓΛΥΦΑΔΑ
140
STARBUCKS
- BARISTA (PART TIME, FULL TIME)
- SUPPLY CHAIN SPECIALIST
- MARKETING
141
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
- ΜΠΑΡΜΑΝ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α'-Β'
- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
- ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ
- ΚΟΜΜΩΤΗΣ/ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
- ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ
142
XP COURIER
- ΟΔΗΓΟΣ COURIER (ΕΔΡΑ ΚΟΡΩΠΙ - ΔΙΠΛΩΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
- ΟΔΗΓΟΣ COURIER (ΕΔΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
- OPERATIONS MANAGER
- BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST
- CUSTOMER SUPPORT AGENT
143
FLORIDIS MEAT
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
144
FLEXOPACK SA
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
145
EVAL-Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ
- CUSTOMER SERVICE
- EXPORT SALES AREA MANAGER
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
146
AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ
- SECURITY OPERATOR
- CUSTOMER SERVICE
147
BARON/RIVIERA (ΟΜΙΛΟΣ VS)
148
BRINKS
- ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
- ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
- ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ATM
- ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΑ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
- ΟΔΗΓΟΣ PATROL
- MONITORING CENTER AGENT (ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ)
- ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ (DISPATCHER)
- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
149
G4S
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS)
- S.O.C. OPERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- PSIM ENGINEER
- PRESALES ENGINEER
150
GRAND RESORT ATTIKOΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
- BEACH BOYS
- ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
151
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ, R&D ENGINEER – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ / ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ, ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
152
PeopleCert
- PLANNING ASSOCIATE (RODOPI)
- PURCHASING OFFICER (RODOPI)
- QUALITY ASSURANCE COMPLIANCE SENIOR OFFICER (RODOPI)
- CHEMICAL LAB ANALYST (PALLINI)
- ELECTRICIAN (PALLINI)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ (3Η ΒΑΡΔΙΑ) (ΠΑΛΛΗΝΗ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2Η / 3Η ΒΑΡΔΙΑ- ΠΑΛΛΗΝΗ)
- PRODUCT QUALITY LIFE CYCLE OFFICER (RODOPI)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΡΟΔΟΠΗ)
- QUALITY ASSURANCE ENGINEER (RODOPI)
- MICROBIOLOGICAL LAB ANALYST (RODOPI)
- CHEMICAL LAB ANALYST (RODOPI)
- IT GRC EXPERT
- IT & CYBER SECURITY SENIOR ANALYST
- QUALITY OPERATIONS PROFESSIONAL (RODOPI)
153
PERCASSI, L'Innominato Hellas
- SALES ASSISTANTS
- HR INTERNSIP
- FINANCE INTERNSHIP
154
LAS Solutions AE
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
155
Prosperty
- REAL ESTATE SALES CONSULTANT
156
Serinth ΕΠΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
- DIGITAL MARKETING
157
Revival Consulting Services SA
- ACCOUNTANT
- HR PAYROLL
- BACK OFFICE SPECIALIST
- BUSINESS CONSULTANT (FUNDING PROGRAMS)
158
SPARTAN SECURIT
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
- ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
159
ASD OIKONOMIKOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α' ΤΑΞΗΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
160
Ποσειδών Ναυτικά Εφόδια
- ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ QUALITY
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ LIFEBOAT
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (LOGISTICS COORDINATOR)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ CO₂.
161
ΤΗΕΟ SENSORS
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
162
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
163
MAR-BELLA COLLECTION
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- RECEPTIONIST
- NIGHT AUDITOR
- BARTENDER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
- F&B - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
- FRONT OFFICE - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
- ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
164
Mediterraneo Hospital
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
165
ELVIDA FOODS SA
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΣΚΑΝΑΡΙΣΤΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
166
ΜΕΪΔΑΝΗΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
167
efood
- ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ Β', Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ EX VAN
- PICKER
- HUB DISPATCHER
- RECEIVER
- SHIFT LEADER
- STORE MANAGER
- RIDERS
168
HAPIMANG - ΧΑΠΙΜΑΓΚ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ A', B'
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΓΚΡΟΥΜ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
169
BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε.
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
- HR OPERATIONS OFFICER (PAYROLL)
170
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
- ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
171
Goldair Handling
- ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- PAYROLL
172
JUMBO AEE
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