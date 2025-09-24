Από σήμερα οι αιτήσεις για 1.000 επιδοτούμενες θέσεις στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης (ΑμεΑ)

Ξεκινούν οι αιτήσεις για επιπλέον 1.000 επιδοτούμενες θέσεις στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Δήμους

Γιάννης Φιλιππάκος

Από σήμερα οι αιτήσεις για 1.000 επιδοτούμενες θέσεις στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης (ΑμεΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ
Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 13:00, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των Δήμων για συμμετοχή στο «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 επιπλέον ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού».

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη της ενεργής συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, την οποία πρωτίστως εγγυάται η ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επέκταση του πρώτου επιτυχημένου κύκλου της δράσης με τίτλο "Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού", κατά 1.000 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως καθεστώτος πλήρους ή μερικής απασχόλησης, και η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 18 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ΕΔΩ χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies

