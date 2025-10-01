ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Τα οριστικά αποτελέσματα για 61 θέσεις από επιλαχόντες ΥΕ

Πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας από επιλαχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2023

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τα οριστικά αποτελέσματα από επιλαχόντες της Προκήρυξης 5Κ/2023 (ΦΕΚ 55/29.12.2023, τ. Α.Σ.Ε.Π. ΦΕΚ 1/11.1.2024, τ.Α.Σ.Ε.Π., ΦΕΚ 4/18.01.2024 τ.Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση 61 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε τα αποτελέσματα, κάνοντας "κλικ" ΕΔΩ

Ακολουθεί, ο πίνακας κατανομής των θέσεων.

