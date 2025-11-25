ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 1.113 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο (ΥΕ)

Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων της προκήρυξης 7Κ/2024 του ΑΣΕΠ κατηγορίας ΥΕ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 1.113 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο (ΥΕ)
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2024 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 51/22.10.2024/τ. ΑΣΕΠ, Φ.Ε.Κ και 53/30.10.2024/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 1.113 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Κάντε "κλικ" στους συνδέσμους που ακολουθούν και δείτε τα αποτελέσματα:

Αποτελέσματα 7Κ/2024 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αποτελέσματα 7Κ/2024 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αποτελέσματα 7Κ/2024 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ & ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ

