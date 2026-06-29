6Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 6Κ/2025 του ΑΣΕΠ

Γιάννης Φιλιππάκος

6Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

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  • Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2025 για την πλήρωση 25 θέσεων μονίμου προσωπικού στην ΕΡΤ κατηγορίας Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Υποβλήθηκαν συνολικά 426 αιτήσεις για τις 25 θέσεις, οι οποίες αφορούν ειδικότητες ΤΕ και ΔΕ Ηλεκτρονικών.
  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου τους, σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.
  • Το ΦΕΚ της προκήρυξης 6Κ/2025 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο.
  • Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
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Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2025 (Φ.Ε.Κ. 68/07.11.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Κάντε "κλικ" στους παρακάτω συνδέσμους και δείτε:

426 αιτήσεις για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 68/07.11.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 426 αιτήσεις.

Αριθμός υποβληθεισών αιτήσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης

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Αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανά ημέρα

asep6k2025pinakas2.jpg

Ποσοστό αιτήσεων συμμετοχής ανά ηλικία

asep6k2025pinakas3.jpg

Το Φ.Ε.Κ. της 6Κ/2025 Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Δείτε το ΦΕΚ και παρακάτω

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στον διαγωνισμό ζητούνται δύο ειδικότητες:

  • ΤΕ Ηλεκτρονικών
  • ΔΕ Ηλεκτρονικών

Ακολουθούν οι θέσεις της Προκήρυξης 6Κ/2025.

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