Δώρα - Δημοσίου: Με περικοπές η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού - Αντισταθμιστικά ζητά η Κομισιόν

Επαναφορά Δώρων αλλά με ισοδύναμες περικοπές στο Δημόσιο και κατ’ επέκταση στις συντάξεις, εισηγείται η Κομισιόν στην κυβέρνηση, στην περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας επιδικάσει οριστικά υπέρ δημοσίων υπαλλήλων την αναδρομική επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού με ποσό 1.000 ευρώ ετησίως και εξ αντανακλάσεως μιας επιπλέον ετήσιας σύνταξης των 800 ευρώ υπέρ των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, πάνω από 550.000 δημόσιοι υπάλληλοι (σχεδόν το 80% του συνόλου απ’ όσους είναι στο Δημόσιο) έχουν κάνει αιτήσεις για αναδρομικά 2ετίας ή και 5ετίας από τα Δώρα των 1.000 ευρώ ετησίως που καταργήθηκαν από το 2013 και αυτή η κατάργηση κρίθηκε αντισυνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Εκκρεμεί η απόφαση της Ολομέλειας, που επίκειται εντός του Μαρτίου και από αυτήν θα εξαρτηθεί αν δικαιούνται αναδρομικά από Δώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι και αν τα έχουν κατοχυρώσει μόνον με αιτήσεις, ή τα παίρνουν μόνον εφόσον έχουν κάνει και αγωγές πριν βγει η οριστική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η έκθεση της Κομισιόν αναφέρει ότι ακόμα και στην περίπτωση που δοθούν αναδρομικά, αλλά και στην περίπτωση που δεν δοθούν αναδρομικά, παρά μόνον καταβολή Δώρων από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να υπάρξουν αντισταθμιστικά μέτρα (offsetting measures, όπως λένε στη σελίδα 30), που θα ισοσκελίσουν την επαναφορά των Δώρων στο Δημόσιο ή και στις συντάξεις!

Τα αντισταθμιστικά μέτρα όπως συστήνει η Κομισιόν σημαίνουν ότι αυτά που θα υποχρεωθεί να καταβάλλει η κυβέρνηση θα πρέπει να τα πάρει πίσω με ισόποσες περικοπές δαπανών ή με ισόποση αύξηση εσόδων -εισφορών.

Το αγγλικό κείμενο της Κομισιόν αναφέρει ότι «the recurrent fiscal implications of such rulings should be largely addressed by reforms/actions within the same policy field» και η μετάφρασή του είναι: «Οι επαναλαμβανόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό από μεταρρυθμίσεις/ενέργειες εντός του ίδιου τομέα πολιτικής».

Το κόστος από την αναδρομική επαναφορά Δώρων («retroactive») και την επναλαμβανόμενη («recurrent») καταβολή τους εκτιμάται από τους δανειστές στο 1,3% του ΑΕΠ, δηλαδή σε περίπου 2,4 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό το 1,1% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 2,1 δισ. ευρώ είναι τα αναδρομικά («retroactive») και το 0,2% του ΑΕΠ, δηλαδή περί τα 370 εκατ. ευρώ, είναι τα Δώρα που θα πρέπει να καταβάλλει επαναλαμβανόμενα («recurrent») σε ετήσια βάση η κυβέρνηση στο Δημόσιο, με το σκεπτικό ότι το ποσό θα είναι όπως παλιά στα 1.000 ευρώ ετησίως.

Στην περίπτωση -που είναι και η πιο πιθανή- να μην δοθούν αναδρομικά από το ΣτΕ παρά μόνον σε όσους έχουν ασκήσει αγωγές, τότε το κόστος που θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι για τα Δώρα που θα πρέπει να πληρώνει από εδώ και στο εξής.

Στο ενδεχόμενο αυτό, το σχέδιο που εξετάζεται ήδη είναι να πάρουν αναδρομικά όσοι έκαναν αγωγές, αλλά από εδώ και πέρα η επαναφορά Δώρων στο Δημόσιο να γίνει με τα μισά ή και λιγότερα από τα 1.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή να επανέλθουν Δώρα ως έκτακτο βοήθημα λόγω εορτών με ποσό 300 ή 400 ευρώ το χρόνο. Στο σενάριο αυτό το ετήσιο κόστος πέφτει από τα 370 εκατ. ευρώ στα 160 εκατ. ευρώ, οπότε και τα αντισταθμιστικά μέτρα που θα κλείσουν το λογαριασμό θα είναι ελαφρύτερα.

Για τις συντάξεις τα αναδρομικά εκκινούν από τον Ιούνιο του 2015 που το ΣτΕ είπε ότι οι μειώσεις δυο νόμων του 2012 (ν. 4051 και 4093) είναι αντισυνταγματικές. Το Δικαστήριο είπε ότι από Ιούνιο 2015 και μετά οι μειώσεις θα έπρεπε να σταματήσουν, αλλά δεν έγινε και οι συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικά τουλάχιστον 3,5 ετών και δικαιώνονται μαζικά από τα δικαστήρια.

