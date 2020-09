Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας: Η παγίδα με την αποτροπή μονομερών ενεργειών

ASSOCIATED PRESS

Οι Τούρκοι σίγουρα δεν είναι αναξιόπιστοι και οι Γερμανοί σίγουρα δεν είναι φίλοι μας. Αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα που ενδόμυχα όλοι το παραδέχονται, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις. - Του Κώστα Τσιτούνα

Το όψιμο ενδιαφέρον της Γερμανίας, αλλά και των ΗΠΑ να επισπεύσουν τον «διάλογο» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, δυστυχώς δεν εδράζεται στο ενδιαφέρον των ξένων δυνάμεων να σταματήσουν την επιθετική συμπεριφορά των Τούρκων.

Οι αποκαλούμενες μεγάλες δυνάμεις διεκδικούν ρόλο μεσολαβητή για να σώσουν την Τουρκία.

Καίγονται να ξεκινήσουν οι διερευνητικές διαδικασίες για να αποδείξουν ότι το καθεστώς Ερντογάν έχει πρόθεση διαλόγου και να αποφευχθούν ενδεχόμενες κυρώσεις στη Σύνοδο Κορυφής στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου.

Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι στο πλαίσιο του προ-διαλόγου, τα δύο μέρη θα υπογράψουν ένα υποσχετικό ότι κανείς από τους δυο δεν θα προβεί στο μέλλον σε καμία μονομερή ενέργεια.

Και δυστυχώς κάποιοι στην Αθήνα πανηγυρίζουν ότι αυτό είναι μια θετική εξέλιξη.

Προσέξτε. Η αποτροπή από οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια, δεσμεύει την χώρα μας στα ακόλουθα ζητήματα:

• Δεν θα μπορέσει ποτέ η χώρα μας να κάνει επέκταση χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια.

• Δεν θα μπορέσει να συνάψει περεταίρω συμφωνία ΑΟΖ με την Αίγυπτο.

• Δεν θα μπορέσει να συνάψει ΑΟΖ με την Κύπρο.

Όλα τα παραπάνω, θα θεωρηθούν μονομερείς ενέργειες!!!

Αντιθέτως η αποτροπή μονομερών ενεργειών βολεύει την Τουρκία που έτσι κι αλλιώς έχει κάνει όλες τις παρανομίες που χρειαζόταν για να δομήσει νομικίστικα επιχειρήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει στην Χάγη.

Πρακτικά η Τουρκία έχει οργώσει ολόκληρη την περιοχή της εν δυνάμει ΑΟΖ της Ελλάδας και το έκανε με ερευνητικό σκάφος και καλώδια για ένα και πλέον μήνα.

Από τις 11 Αυγούστου μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου η Τουρκία άφησε το νομικό της στίγμα στο Αιγαίο.

Έφτιαξε χάρτη δηλαδή επί των αποκαλούμενων από τις ΗΠΑ «αμφισβητούμενων υδάτων».

Συνεπώς μετά την υπογραφή υποσχετικού με την Ελλάδα, η γείτονα δεν θα χρειαστεί να ξανακάνει κάποια μονομερή ενέργεια.

Ο χάρτης που έχει δομήσει με το Oruc Reis είναι αρκετός για να τον παρουσιάσει στη Χάγη και να ισχυριστεί ότι όλα έγιναν νόμιμα και ότι κανείς δεν βρέθηκε να την σταματήσει από τις 11 Αυγούστου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.

Η Ελλάδα λοιπόν σε επίπεδο επιθετικών ή δυναμικών ενεργειών θα έχει πλέον δεμένα χέρια και θα κάτσει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων χωρίς επιχειρήματα που θα μπορούσαν να ανατρέψουν μαξιμαλιστικές συμπεριφορές.

Καταλάβατε τώρα γιατί οι ΗΠΑ και η Γερμανία επιμένουν στη λογική να κάνουν και οι δυο πλευρές πίσω;

O επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάικ Πομπέο, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ζητά επιμόνως να υπάρξει ειρηνική επίλυση της κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο

«Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν πραγματικές συνομιλίες και ελπίζουμε ότι τα πολεμικά πλοία που υπάρχουν εκεί θα αποσυρθούν ώστε να λάβουν χώρα οι συνομιλίες» σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ο οποίος κράτησε, και αυτός, ίσες αποστάσεις για μια κρίση στην οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Τουρκία.

Η αναφορά του Μάικ Πομπέο για απόσυρση πλοίων αφορά και τα Ελληνικά πλοία τα οποία βρίσκονται στην περιοχή για να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Μια ταυτόχρονη απόσυρση πλοίων θα μας γυρίσει στην εποχή των Ιμίων όπου οι Αμερικανοί με το «No ships, no troops, no flags» απαίτησαν την απόσυρση των δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας, μια απόσυρση όπου χαμένη βγήκε η Ελληνική πλευρά, και η οποία αποσύρθηκε από δική της περιοχή.

Είναι επαναφορά του δόγματος Χόλμπρουγκ (τότε υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ) με νέα βελτιωμένη μορφή:

No fly, no troops, no ships.

