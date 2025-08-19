Ασταμάτητη είναι η παρουσία τουρκικών αλιευτικών σκαφών στο Ανατολικό Αιγαίο, όπως πρόσφατα στο Θρακικό Πέλαγος και κυρίως μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης.

Συγκεκριμένα, βίντεο ντοκουμέντα καταγράφουν τουρκικές μηχανότρατες να «αλωνίζουν» στους Αρκιούς και να ψαρεύουν παράνομα δίπλα στο Αγαθονήσι.

Όπως φαίνεται από τα στίγματα του ραντάρ, τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν στα 150 μέτρα βορειοανατολικά από τους Αρκιούς.

Ο Ναύαρχος ΛΣ–ΕΛΑΚΤ (εν αποστρατεία), πρώην Διευθυντής Λιμένων – Λιμενικής Πολιτικής & Λιμενικής Αστυνομίας, Νίκος Σπανός, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά σε αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση που εξελίσσεται καθημερινά στα Δωδεκάνησα. Οι καταγγελίες είναι συνεχείς, η κατάσταση είναι γνωστή στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά οι αντιδράσεις περιορίζονται σε “ενημερώσεις” και συστάσεις».

Παράλληλα, στάθηκε σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έχουν τόσο η Πολιτεία, όσο και οι αρμόδιες Αρχές.

«Η χώρα μας δεν μπορεί να παραμένει θεατής. Οι Αρχές οφείλουν να δράσουν άμεσα και αποφασιστικά. Η θάλασσα είναι η ζωή μας, είναι το μέλλον μας, είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα – και δεν χαρίζεται», ολοκλήρωσε ο κ. Σπανός.

