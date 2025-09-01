Ο δήμαρχος Αρριανών Ροδόπης φίλησε την τουρκική σημαία - Αναμένεται αντίδραση από το ΥΠΕΣ

Μία ακραία αντεθνική κίνηση στη Θράκη που προκάλεσε αντιδράσεις πραγματοποίησε ο δήμαρχος Αρριανών Ροδόπης, Χουσεΐν Ερδέμ, κατά τη διάρκεια δημοτικής εκδήλωσης στον Ακρίτα, όταν φίλησε δύο τουρκικές σημαίες που του προσφέρθηκαν από τον διευθυντή Πολιτισμού και Κοινωνικών Υποθέσεων του Δήμου Αδριανούπολης, Ταϊφούν Ζαφέρ, όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Ελεύθερος Τύπος.

Η εκδήλωση, που αφορούσε αγώνες ελαιοπάλης και είχε την υποστήριξη του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής, περιγράφηκε ως πολιτιστική δράση προώθησης του τουρκικού πολιτισμού στα Βαλκάνια. Ωστόσο, η δημόσια αποδοχή των σημαίων από τον Έλληνα δήμαρχο προκάλεσε έντονες συζητήσεις για την σκοπιμότητα και τη νομιμότητα της ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να εξεταστεί από το υπουργείο Εσωτερικών και, πιθανώς, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, καθώς φαίνεται να παραβιάζει την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 141/2024 του ΥΠΕΣ. Η εγκύκλιος θέτει σαφείς κανόνες για τις διεθνείς συνεργασίες των ΟΤΑ, απαιτώντας έγκριση από διυπουργική επιτροπή πριν από οποιαδήποτε συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή συνεργασία με ξένους δήμους και περιφέρειες.

Στόχος της νομοθετικής ρύθμισης είναι να διασφαλιστεί ότι οι διεθνείς επαφές των δήμων και των περιφερειών ευθυγραμμίζονται με την εθνική πολιτική και το θεσμικό πλαίσιο, αποφεύγοντας κινήσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν διπλωματικά ζητήματα ή να υπερβούν τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Αριστεράς, Οζγκιούρ Φερχάτ, ο οποίος τόνισε ότι η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και της συνοχής της κοινότητας. Ωστόσο, η δημόσια παρουσία του στελέχους του Δήμου Αδριανούπολης και η αποδοχή των τουρκικών συμβόλων εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα της εκδήλωσης και τη συμβατότητά της με την ελληνική κυριαρχία και την εθνική ενότητα.

Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν εάν η πρόσκληση και η συμμετοχή της τουρκικής πλευράς έγιναν σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εγκυκλίου, ενώ το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ελέγχου από το ΥΠΕΣ.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος