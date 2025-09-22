«Eunomia 6-25»: Εντυπωσιακές εικόνες από την αεροναυτική άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε η Τετραμερής Αεροναυτική Άσκηση με την επωνυμία «Eunomia 6-25», που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Συντονισμένης Τετραμερούς Πρωτοβουλίας (QUAD) μεταξύ Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Γαλλίας και Ιταλίας.

Παράλληλα έλαβε χώρα και η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών

(Distinguished Visitors Day – DV Day), τις δραστηριότητες της οποίας

παρακολούθησαν, εν πλω επί της γαλλικής Φρεγάτας LANGUEDOC,

εκπρόσωποι και των 4 χωρών της QUAD.

Στην «Eunomia 6-25» από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν

προσωπικό και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και

της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ και κατά την διάρκειά της

εκτελέστηκαν σύνθετα επιχειρησιακά αντικείμενα, όπως παρακάτω:

Βολές από Πολεμικά Πλοία κατά στόχου επιφάνειας (Gun Exercise

Αντικείμενα αντιμετώπισης αεροπορικής προσβολής (Air Defence Exercise – ADEX).

Συνδυασμένη ανθυποβρυχιακή άσκηση (Combined Anti – Submarine Exercise – CASEX).

Έρευνα και διάσωση (Search and Rescue Exercise – SAREX).

Aσκήσεις πολέμου επιφανείας (Surface Warfare Exercise –

Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής (Maritime Interdiction Operations – ΜΙΟ)

Εκτέλεση μη Συναινετικής Νηοψίας (Visit Board Search Seizure – VBSS).

Μέσω της άσκησης «Eunomia 6-25» κατέστη εφικτή η αναβάθμιση και

διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων, επιτυγχάνοντας

επίδειξη συνοχής και συνεργασίας. Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε η κοινή

βούληση και ικανότητα των τεσσάρων χωρών που συμμετέχουν στην

πρωτοβουλία, να συνεργάζονται και να υλοποιούν δράσεις με σκοπό την

ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.