Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2025 Δ'/ΕΣΣΟ - Όλες οι πληροφορίες

Κάλεσμα στους στρατεύσιμους απευθύνει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για να καταταγούν Πολεμικό Ναυτικό με τη 2025 Δ'/ΕΣΣΟ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νεοσύλλεκτοι ναύτες
Eurokinissi
2'

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού καλεί τους στρατεύσιμους με τη Δ'/ΕΣΣΟ 2025 να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2025 και στις 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου 2025.

Αναλυτικότερα καλούνται:

α. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2002 έως και 2027 (έτη γέννησης 1981 έως και 2006) από όλους τους νομούς της χώρας, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, και των οποίων οι λόγοι της υποχρέωσής για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1η Μαΐου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2025.

β. Οι στρατεύσιμοι όλων των κλάσεων (2002 έως 2027), που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και η ημερομηνία λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως και 31 Οκτωβρίου 2025.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στις 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου 2025 στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρου, εκτός αυτών που έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, ή έχει κριθεί κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα από Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτοί παρουσιάζονται απευθείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66 - Πειραιάς) αποκλειστικά και μόνο στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2025. Σε περίπτωση αδυναμίας κατάταξης στις ανωτέρω ημερομηνίες, παρουσιάζονται στo Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρου, αφού επικοινωνήσουν άμεσα με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, για λήψη σχετικών οδηγιών.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι να έχουν μαζί τους κατά την κατάταξή τους:

α. Αποδεικτικά / δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ τους καθώς και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η μισθοδοσία τους.

β. Αρνητικό τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CοV 2, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 48 ώρες πριν από την ημέρα παρουσίασής τους.

γ. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή νοσήσει από αυτήν.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι θα παραλάβουν τα Σημειώματα Κατάταξής τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου http://www.stratologia.gr/ με χρήση κωδικών taxisnet. Οι στρατεύσιμοι που δεν διαθέτουν κωδικούς taxisnet, θα πρέπει να προβούν σε έκδοση τους, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.aade.gr.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.stratologia.gr/.

