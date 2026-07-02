Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης: Ταξίαρχοι Ελλάδας και Τουρκίας συναντήθηκαν στον Έβρο (Εικόνες)

Τον διοικητή της τουρκικής 4ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού υποδέχθηκε ο ταξίαρχος Σωτήριος Τσιατσιάνης

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Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης: Ταξίαρχοι Ελλάδας και Τουρκίας συναντήθηκαν στον Έβρο (Εικόνες)
ISAAK_PATSIDIS
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Συνεχίζονται οι επαφές των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το τρέχον έτος. Μετά την αντίστοιχη συνάντηση στη Σμύρνη, η σειρά ήταν της Ελλάδας να υποδεχθεί εκπρόσωπο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Διοικητής της 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (31 Μ/Κ ΤΑΞ) «ΚΑΜΙΑ» Ταξίαρχος Σωτήριος Τσιατσιάνης υποδέχθηκε στην έδρα της Ταξιαρχίας στην Καβησό, τον Διοικητή της τουρκικής 4ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού, Ταξίαρχο Gürcan SEZENGÖZ.

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