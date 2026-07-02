Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης: Ταξίαρχοι Ελλάδας και Τουρκίας συναντήθηκαν στον Έβρο (Εικόνες)

Συνεχίζονται οι επαφές των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το τρέχον έτος. Μετά την αντίστοιχη συνάντηση στη Σμύρνη, η σειρά ήταν της Ελλάδας να υποδεχθεί εκπρόσωπο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Διοικητής της 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (31 Μ/Κ ΤΑΞ) «ΚΑΜΙΑ» Ταξίαρχος Σωτήριος Τσιατσιάνης υποδέχθηκε στην έδρα της Ταξιαρχίας στην Καβησό, τον Διοικητή της τουρκικής 4ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού, Ταξίαρχο Gürcan SEZENGÖZ.

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