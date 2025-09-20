ΜΟΕ Ελλάδας - Τουρκίας: Ο διοικητής της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» στην Κωνσταντινούπολη
Επισκέφθηκε τον διοικητή της 1ης Στρατιάς Τουρκίας, Στρατηγό BahtiyarErsay, στην έδρα της στην Κωνσταντινούπολη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο διοικητής της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, επισκέφθηκε τον διοικητή της 1ης Στρατιάς Τουρκίας, στρατηγό Bahtiyar Ersay, στην έδρα της στην Κωνσταντινούπολη στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σε ανταπόδοση της αντίστοιχης επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε από την τουρκική αντιπροσωπεία στην έδρα της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» το διάστημα 11 έως 12 Σεπτεμβρίου 2024.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ η Λίβερπουλ
16:18 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό
15:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Στη λίστα και ο Μαρκ Φαν Μπόμελ
15:07 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Apple: Ανεβάζει την παραγωγή των iPhone 17 λόγω μεγάλης ζήτησης
12:54 ∙ LIFESTYLE
GNTM: Ποια είναι η κόρη γνωστού βολεϊμπολίστα που τρέλανε τους κριτές
18:20 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ