Δένδιας για τα Σεπτεμβριανά: «Η Πόλη χωρίς τους Έλληνες έγινε φτωχότερη - Χρέος μας η μνήμη»
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρεται στα τραγικά γεγονότα του ξεριζωμού των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης
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Στα «Σεπτεμβριανά» του 1955, τη νύχτα των οργανωμένων διωγμών και επιθέσεων κατά της Ελληνικής Μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρεται με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 71 ετών από τα γεγονότα. Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει τη σημασία της ιστορικής μνήμης και επισημαίνει τις συνέπειες που είχαν οι διωγμοί στη δραματική συρρίκνωση του ελληνικού στοιχείου της Πόλης.
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