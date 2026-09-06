Δένδιας για τα Σεπτεμβριανά: «Η Πόλη χωρίς τους Έλληνες έγινε φτωχότερη - Χρέος μας η μνήμη»

71 χρόνια από τα «Σεπτεμβριανά» του 1955, τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» της Κωνσταντινούπολης. Πρώτος κρίκος στην αλυσίδα των κατευθυνόμενων διωγμών που επέφεραν τη δραματική συρρίκνωση της Ελληνικής Μειονότητας της Πόλης, κατά παράβαση των προβλέψεων της Συνθήκης της Λωζάννης. Η… pic.twitter.com/r2Wdaa6fuC

Στα «Σεπτεμβριανά» του 1955, τη νύχτα των οργανωμένων διωγμών και επιθέσεων κατά της Ελληνικής Μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρεται με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 71 ετών από τα γεγονότα. Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει τη σημασία της ιστορικής μνήμης και επισημαίνει τις συνέπειες που είχαν οι διωγμοί στη δραματική συρρίκνωση του ελληνικού στοιχείου της Πόλης.

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