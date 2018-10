Οι Τούρκοι αποκλείουν το Καστελλόριζο – Φρεγάτες και ελικόπτερα γύρω από το νησί

Εδώ και αρκετό καιρό το Newsbomb.gr με αναλυτικά ρεπορτάζ έχει επισημάνει πως η θαλάσσια περιοχή – «φιλέτο» νοτίως του Καστελλόριζου, που φέρεται να βρίθει υδρογονανθράκων, αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Τουρκίας.

Από τις 17 Οκτωβρίου το ερευνητικό πλοίο Barbaros πλέει στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νοτίως της Μεγίστης και δυτικά της Κύπρου, συνοδευόμενο από τουρκικές φρεγάτες και υποβρύχια.

Με το πλωτό γεωτρύπανο «Πορθητής» να έχει βάλει ρότα προς την περιοχή της Κύπρου και τα απανωτά casus belli σε περίπτωση επέκτασης των εθνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ακόμη και στο Ιόνιο, η Τουρκία βρίσκεται σε μια έξαρση επιθετικότητας προειδοποιώντας την Ελλάδα ότι δε θα δεχθεί τετελεσμένα.

Είναι ένα μήνυμα του καθεστώτος Ερντογάν ότι η Τουρκία θα διεκδικήσει με κάθε μέσο, ακόμα και με τα όπλα, μερίδιο από τον υποθαλάσσιο πλούτο της Ελλάδας. Σύμφωνα άλλωστε με την Άγκυρα, η περιοχή ανατολικά των Δωδεκανήσων και δυτικά της Κύπρου της ανήκει(!) και δεν προτίθεται -κυρίως διά της απειλής των όπλων- να την «παραχωρήσει» στην Ελλάδα.

Κυκλώνουν το Καστελλόριζο οι Τούρκοι

Το Καστελόριζο και η αιγιαλίτιδα ζώνη του είναι διακαής πόθος της Τουρκίας που αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει ότι το νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα έχει τη δική του ΑΟΖ, όπως προβλέπεται από όλες τις διεθνείς συνθήκες.

Με την έκδοση παράνομης NAVTEX, με την οποία αποκλείει όλο το σύμπλεγμα Μεγίστης για την πραγματοποίηση ασκήσεων «έρευνας και διάσωσης», η Άγκυρα κλιμακώνει τις πιέσεις παίζοντας επικίνδυνα παιχνίδια στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την Τουρκική NAVTEX 1059/18, το Ναυτικό της Τουρκίας θα πραγματοποιήσει άσκηση Έρευνας και Διάσωσης από 11πμ μέχρι τις 15μμ, την 31η Οκτωβρίου σε περιοχές εκτός των χωρικών υδάτων ξένων χωρών στην γεωγραφική περιοχή γύρω από το Καστελόριζο.

TURNHOS N/W : 1059/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 31 OCT 18 FROM 1101Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N - 029 08.88 E (SHORE)

35 39.64 N - 029 08.88 E

35 39.64 N - 029 59.60 E

36 12.92 N - 029 59.60 E (SHORE)

CAUTION ADVISED.

Η συγκεκριμένη NAVTEX που αφορά την 31 Οκτωβρίου έρχεται μετά άλλη NAVTEX την 1046/18 στην οποία η Τουρκία είχε δεσμεύσει περιοχή μεταξύ των δύο ακριτικών ελληνικών νησιών από τις 23 μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για την άσκηση μιας συνεχούς πίεσης προς την Ελλάδα, με στόχο να «σβήσει» το Καστελόριζο από τον χάρτη, με συνεχείς δραστηριότητες στην περιοχή.

Για το λόγο αυτό άλλωστε διατηρεί μεγάλο αριθμό ναυτικών μονάδων στο Ν.Α.Αιγαίο, τις οποίες προωθεί στο Καστελόριζο μετά την ολοκλήρωση της άσκησης Nurset-2018 που πραγματοποίησε με άλλα κράτη του ΝΑΤΟ στην περιοχή ανοικτά της Σμύρνης.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούν με προσοχή και ψυχραιμία κάθε κίνηση των Τούρκων ενώ ο ελληνικός στόλος είναι σε ετοιμότητα για να αποτρέψει κάθε ενέργεια που θα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στο Αρχιπέλαγος.

Διαβάστε επίσης:

«Νικηφόρος Φωκάς»: «Φύγε είσαι σε ελληνική υφαλοκρηπίδα» - «Barbaros»: «Όχι, είμαι σε τουρκική»