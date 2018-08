«Πέθαναν» τον Κώστα Γαβρά στο Twitter

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στο twitter που φέρει το όνομα της νέας υπουργού Πολιτισμού, Μυρσίνης Γαβρά.

Η ανάρτηση η οποία είναι γραμμένη στα Αγγλικά αναφέρει: «Έκτακτο: Λαμβάνω τώρα από το Παρίσι τα νέα για τον θάνατο του Έλληνα σκηνοθέτη και Παραγωγού Κώστα Γαβρά. Επίσημη ανακοίνωση θα εκδοθεί σύντομα».

URGENT. I receive now from Paris the news of the death of Greek film director and producer Costa Gavras. Official note to be released soon.