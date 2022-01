EUC: Επιτυχές Κύπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Το Κύπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής το οποίο συνδιοργανώθηκε και φέτος από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, με τη στήριξη του Συνδέσμου Καθηγητών Συμβουλευτικής ή Επαγγελματικής Αγωγής (ΟΕΛΜΕΚ), ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, έπειτα από ένα διήμερο παρουσιάσεων με πάνω από 300 συμμετοχές.

Το ετήσιο Συνέδριο φέτος έφερε τον τίτλο: «Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στη Μεταμοντέρνα Κοινωνία: Εργασιακές Δεξιότητες ή Δεξιότητες Ζωής / Career Management Skills: Hard Skills vs Soft Skills, in the Postmodern Era».

Στο συνέδριο συμμετείχαν επαγγελματίες από το χώρο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το συνέδριο προσφώνησε με χαιρετισμό ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου, καθηγητής Αντρέας Ευσταθίου, και ο Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης, Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές ήταν ο Δημήτρης Γαϊτάνης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συμβουλευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ. Ε. Π.) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο οποίος ανέλυσε τον ρόλο του Συ. Ε. Π. στην Προσωπική και Κοινωνική Ευημερία των Πολιτών, καθώς και ο Νίκος Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιου Κύπρου, ο οποίος εξήγησε τη Σημασία της Επαγγελματικής Καθοδήγησης και της Συμβουλευτικής.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν η Teresa Maria Sgaramella, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας, Εκπαίδευσης, και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, Ιταλία, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Promoting the Development of Career Management Skills in Career Education: Moving to Integrative Approach and Practice», και ο Pedro Moreno da Fonseca, Δια Βίου Εμπειρογνώμονας στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), του οποίου η ομιλία είχε το θέμα «Career Management Skills in the Economic Recovery and Way to a Better Society».

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου αφορούσαν μεταξύ άλλων: