Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια
Το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε στο Αλιβέρι
Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου στο Αλιβέρι στην Εύβοια.
Το εστιακό βάθος του σεισμού στο Αλιβέρι ήταν 18 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου.
Το επίκεντρο ήταν 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Αλιβερίου.
