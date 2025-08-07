Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια

Το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε στο Αλιβέρι 

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια
Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου στο Αλιβέρι στην Εύβοια.

Το εστιακό βάθος του σεισμού στο Αλιβέρι ήταν 18 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου.

Το επίκεντρο ήταν 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Αλιβερίου.

