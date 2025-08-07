Σεισμός στην Καλαμάτα: Ίσως είναι το ρήγμα που έδωσε τα 6,5 Ρίχτερ το 1947, εκτιμά ο Παπαδόπουλος

Στην εκτίμηση ότι «ίσως είναι εκεί που έγινε ο μεγάλος επίσης καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6,5 Ρίχτερ στις 06/10/1947» προχώρησε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ένα πρώτο σχόλιο μερικές ώρες μετά τη δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα, το μεσημέρι της Πέμπτης (07/08).

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδόπουλος έγραψε: «Σεισμός επιφανειακός μεγέθους 4,7 στη Μεσσηνία. Το επίκεντρο εντοπίζεται βορειοδυτικά του Μεσσηνιακού κόλπου και δεν έχει σχέση με το επίκεντρο του γνωστού καταστροφικού σεισμού της Καλαμάτας στις 13/9/1986. Ίσως είναι εκεί που έγινε ο μεγάλος επίσης καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6,5 Ρίχτερ στις 06/10/1947. Δεν έχουν προηγηθεί άλλοι μικρότεροι σεισμοί και μόνο δύο μικροί μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Θα δούμε τη συνέχεια και ίσως επανέλθουμε», σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

