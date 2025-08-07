Σεισμός στην Καλαμάτα: Η πρώτη εκτίμηση Λέκκα για τα 4,7 Ρίχτερ στη Μεσσήνη

Ισχυρή σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» τη Μεσσηνία, το μεσημέρι της Πέμπτης (07/08) – Το πρώτο σχόλιο του Ευθύμιου Λέκκα, μέσω του Newsbomb

Σεισμός στην Καλαμάτα: Η πρώτη εκτίμηση Λέκκα για τα 4,7 Ρίχτερ στη Μεσσήνη
Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 4,7 της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (07/08, 12:49) στην Καλαμάτα.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσσήνης, ενώ, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 23 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι «η δόνηση ήταν μεγέθους 4,7 Ρίχτερ και σημειώθηκε στην Άνω Μεσσηνία, είναι σε αρκετά μεγάλο εστιακό βάθος και έχει μικρές επιταχύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν έγινε τόσο αισθητός. Προς το παρόν, η εικόνα είναι θετική», μιλώντας στο Newsbomb.

Αναφορικά με τον μετασεισμό που εκδηλώθηκε μερικά λεπτά αργότερα, της τάξεως των 2,5 Ρίχτερ, επεσήμανε ότι η κατάσταση «κινείται σε καλό επίπεδο, δεν υπάρχει θέμα. Θα δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα εάν αυτός ο σεισμός ήταν ο κύριος».

Τέλος, σε ερώτηση εάν πρόκειται για το ρήγμα που έδωσε τον φονικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου 1986 στην Καλαμάτα, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο είκοσι ανθρώπων, απάντησε: «Όχι, καμία σχέση· είναι ένα ρήγμα στην Άνω Μεσσηνία».

