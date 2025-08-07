Ισχυρός σεισμός στην Καλαμάτα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσσήνης, ενώ, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 23 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου .

Ισχυρός σεισμός , μεγέθους 4,7 της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (07/08, 12:49) στην Καλαμάτα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας