Ισχυρός σεισμός στην Καλαμάτα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Εντονότατη σεισμική δόνηση στην Καλαμάτα, το μεσημέρι της Πέμπτης (07/08)
Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 4,7 της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (07/08, 12:49) στην Καλαμάτα.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσσήνης, ενώ, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 23 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
