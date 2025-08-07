Γκανάς για τον σεισμό στην Καλαμάτα: «Πιθανότατα η κύρια δόνηση - Άλλο ρήγμα από αυτό που έδωσε 6R»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΑΑ, Αθανάσιος Γκανάς, αναφορικά με τον σεισμό μεγέθους 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσσήνης, κοντά στην Καλαμάτα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Γκανάς τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας, κάνοντας λόγο για έναν «τυπικό συναγερμό» για την περιοχή. Όπως εξήγησε, ανάλογες σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4 έως 4,5 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν.

«Στην περιοχή, ο φλοιός της Γης παρουσιάζει εφελκυσμό, δηλαδή τάση ανοίγματος, γεγονός που ευνοεί τη σεισμική δραστηριότητα μέσω μικρών ρηγμάτων σε βάθη περίπου 20 χιλιομέτρων», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε πως όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ωστόσο απαιτείται ένα μικρό χρονικό διάστημα για την επιβεβαίωση της σεισμικής ακολουθίας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις μετασεισμοί, μικρότερης έντασης, μεταξύ 2,3 και 2,6 Ρίχτερ.

Ξεκαθάρισε επίσης πως ο συγκεκριμένος σεισμός δεν σχετίζεται με το ρήγμα του 1986 που είχε προκαλέσει σημαντικές ζημιές στην περιοχή: «Το ρήγμα του 1986 διέρχεται από το όρος Καλάθι, μεταξύ Βέργας και Ελαιοχωρίου, και απέχει αρκετά από το επίκεντρο του σημερινού σεισμού. Πρόκειται για δύο διαφορετικά ρήγματα, με διαφορετικό προσανατολισμό και κλίση – το τωρινό είναι μικρότερο».

Αναφερόμενος στον ευρύτερο σεισμικό χαρακτήρα της περιοχής, ο κ. Γκανάς υπογράμμισε ότι τα μεγαλύτερα ενεργά ρήγματα του νομού βρίσκονται πιο ανατολικά, στις περιοχές Αρφαρά, Πήδημα, Τσουκαλέικα και Δεσύλλα. Ωστόσο, όπως είπε, ο σημερινός σεισμός δεν προήλθε από αυτά τα μεγάλα ρήγματα.

Τέλος, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ακόμα και σε παλαιά κτίσματα. «Σε αντίθεση με την προηγούμενη σεισμική ακολουθία του 2010-2011 στην περιοχή Μελιγαλά και Οιχαλίας, όπου καταγράφηκαν ζημιές, αυτή τη φορά ο σεισμός σημειώθηκε σε μεγαλύτερο βάθος – στα 18 με 20 χιλιόμετρα – και όχι τόσο επιφανειακά, όπως τότε», επεσήμανε ο κ. Γκανάς, καταλήγοντας πως «δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό».

