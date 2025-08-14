Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια
Ασθενής σεισμική δόνηση αναστάτωσε την Εύβοια
Σεισμός 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Εύβοια.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χλμ.
16:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ