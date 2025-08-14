Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Σεισμός 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Εύβοια .

