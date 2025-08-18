Ισχυρός σεισμός τώρα στην Καρδίτσα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Εντονότατη σεισμική δόνηση στην Καρδίτσα

Ισχυρός σεισμός τώρα στην Καρδίτσα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (18/08), νότια της Καρδίτσας.

Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

