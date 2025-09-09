Σεισμός 3,8 Ρίχτερ τώρα στη Μύκονο
Το επίκεντρο του σεισμού σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μυκόνου, ενώ είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων
Σεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Μυκόνου.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μυκόνου, ενώ είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
