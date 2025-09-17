Σεισμός 3,6 στην Κεφαλονιά - Αισθητός σε πολλές περιοχές του νησιού

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9) στις 03:11 κοντά στις βόρειες ακτές της Κεφαλονιάς.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 15,6 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 10 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά του Άσσου.

3,8 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά του Αργοστολίου.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

Να αναφερθεί πως στη συγκεκριμένη περιοχή, έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα αρκετοί μικροσεισμοί.