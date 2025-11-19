Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανατολικά της Κεφαλονιάς στο Ιόνιο

Σεισμός σημειώθηκε στις 11:50 το πρωί της Τετάρτης (19/11) κοντά στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός είχε ένταση 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 18χλμ νοτιαανατολικά της Σκάλας Κεφαλονιάς και το εσιτικό βάθος υπολογίζεται στα 33χλμ.

Έγινε αισθητός σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

