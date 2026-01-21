Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια

Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:48 μετά τα μεσάνυχτα.

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:48 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 21/1) σε υποθαλάσσια περιοχή, βόρεια της Αστυπάλαιας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 22 χλμ. βόρειας της Αστυπάλαιας.

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 13 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.

