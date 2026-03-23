Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Καλαμάτας

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (22/3) στις 23:19, στην Θάλασσα των Κυθήρων.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC εντοπίζεται στα 75 χλμ. νότια της Κορώνης Μεσσηνίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13 χλμ.

3,7 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό

Και η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 12,5 χλμ., και επίκεντρο τα 56 χλμ. νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας.

Δείτε στη gallery το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που είναι τοποθετημένος στις Βελιές Λακωνίας.