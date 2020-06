Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Η πανδημία του COVID-19 έκανε τους σκοπούς του ΟΗΕ πιο επίκαιρους από ποτέ

Με μεγάλη επιτυχία, και με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών προσωπικοτήτων, ολοκληρώθηκε το τριήμερο διαδικτυακό συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και ο Διεθνής Οργανισμός Nizami Ganjavi International Center (NGIC), με αφορμή την Επέτειο 75 ετών από την υπογραφή του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Στόχος του τριήμερου συνεδρίου, που τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και ξεκίνησε την Τρίτη 23 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, ήταν να αναδειχθεί ο κρίσιμος ρόλος των συνεργασιών και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς, όπως διασφαλίζονται μέσα από τον ΟΗΕ, για την αντιμετώπιση των διεθνών ζητημάτων.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» για τη στήριξη και προβολή της εκστρατείας UN75 του ΟΗΕ, ενώ σημειώνεται ότι το Ίδρυμα έχει ειδικό συμβουλευτικό ρόλο στο ECOSOC του ΟΗΕ.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων και στα πέντε πάνελ της διοργάνωσης υπήρξε πως η πρόσφατη πανδημία έκανε την ανάγκη για διεθνείς συνεργασίες και χάραξη κοινής γραμμής για την αντιμετώπιση των κοινών ζητημάτων, πιο επιτακτική από ποτέ. Ο νομπελίστας Ειρήνης Καθηγητής Muhammad Yunus, ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου κύριος Gordon Brown, η ακτιβίστρια και Πρόεδρος του RFK Human Rights κυρία Kerry Kennedy, ο κορυφαίος οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Columbia Καθηγητής Jeffrey Sachs, αρχηγοί κρατών, διανοούμενοι και διπλωμάτες ένωσαν όλοι μαζί τις φωνές τους για να στείλουν ένα παγκόσμιο μήνυμα ενότητας.

Το μήνυμα των συμμετεχόντων για την ανάγκη να χτίσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο αύριο συνόψισε στην ομιλία της, η Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: «"Ο ανθρώπινος πόνος οπουδήποτε, μας αφορά όλους παντού", έλεγε ο πρώην ΓΓ του ΟΗΕ Kofi Annan. Πιστεύω πως η πανδημία του COVID-19 απέδειξε την αξία αυτών των λόγων και έκανε τους σκοπούς του ΟΗΕ πιο επίκαιρους και σημαντικούς από ποτέ. Γιατί κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ζητήματα μόνο του. Και καμία συντονισμένη δράση δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ειρήνη και κατανόηση. Είμαστε όλοι αναπόσπαστα κομμάτια ενός συνόλου και πρέπει να διασφαλίσουμε πως η ειρήνη, η ισότητα και ο σεβασμός θα είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία θα δομήσουμε τον παγκόσμιο πολιτισμό μας τις επόμενες δεκαετίες. Οι αξίες αυτές αποτελούν άλλωστε τις βασικές αξίες πάνω στις οποίες δομήθηκε ο ΟΗΕ και αξίες τις οποίες ενστερνίστηκαν όλοι οι Γενικοί Γραμματείς του Οργανισμού αυτά τα 75 χρόνια: Trygve Lie, Dag Hammarskjold, U Thant, Kurt Waldheim, Javier Perez de Cuellar, Boutros Boutros Ghali, Kofi Annan, Ban Ki-Moon και σήμερα ο Antonio Guterres».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Τελετής Λήξης του τριήμερου συνεδρίου, οι συντονιστές του κάθε πάνελ συνόψισαν τα συμπεράσματα των συζητήσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Η κυρία Noeleen Heyzer η οποία εργάστηκε με τον ΓΓ του ΟΗΕ από το 2007 έως το 2015, παρουσίασε τα πέντε σημεία στα οποία κατέληξαν οι συμμετέχοντες στο πρώτο πάνελ (On the Social Front: The Better Societies for Tomorrow – Health, Education, Freedom, Participation and Reducing Inequalities) για τη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας: να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη και να δημιουργήσουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, να εμποτίσουμε τις νέες γενιές με τις αξίες της εκπαίδευσης και του διαλόγου, να ενισχύσουμε τον ρόλο των γυναικών στον χώρο της ηγεσίας και της εργασίας, να αναγνωρίσουμε τον ηγετικό ρόλο του ΟΗΕ πέρα και πάνω από εθνικές διαφορές και παιχνίδια εξουσίας και να αναδείξουμε τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών στη δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής παγκόσμιας κοινότητας.

Τα συμπεράσματα του δεύτερου πάνελ (Τελετή Έναρξης / On the Political Front – Multilateralism, Nationalism, Trade and Collaboration in the Post-Pandemic World) παρουσίασε ο Co Chair του NGIC Δρ. Ismail Serageldin o οποίος μίλησε αναλυτικά για την ιστορία και τη συμβολή του ΟΗΕ τονίζοντας πως ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του ΟΗΕ ήταν το γεγονός πως έφερε κοντά τα κράτη με την Κοινωνία των Πολιτών και τις ΜΚΟ. Σημείωσε ακόμα πως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εμπειρία των 75 ετών για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού. Σύμφωνα με τον Δρ. Ismail Serageldin κυριότερος στόχος παραμένει η εξάλειψη των ανισοτήτων, ζήτημα που αναδείχθηκε ακόμα πιο έντονα λόγω της πανδημίας του COVID-19, ενώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ισορροπία και η συνεργασία ανάμεσα στην πολιτική και την οικονομία.

Τα συμπεράσματα του τρίτου πάνελ (On Global Governance, the Rule of Law and Ceasefire: How Wars Can Transit into Peace) παρουσίασε η Eka Tkeshelashvili, πρώην Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γεωργίας, η οποία ήταν συντονίστρια του πάνελ: για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα διεθνή ζητήματα και να εξασφαλίσουμε την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία είναι απαραίτητη η διεθνής συνεργασία. Παράλληλα, δεν είναι η στιγμή για να κάνουμε αναδρομές στο παρελθόν αλλά να προσπαθήσουμε να επανεφεύρουμε την νέα κανονικότητα. «Κάθε φωνή μετράει, έχουμε όλοι ευθύνη για να χτίσουμε το κοινό μας μέλλον» κατέληξε η κυρία Tkeshelashvili.

Τα συμπεράσματα του τέταρτου πάνελ (On the Economic Front: Moving Towards Sustainability) συνόψισε ο συντονιστής του πρώην Πρωθυπουργός της Βοσνίας Ερζεγοβίνης κύριος Zlatko Lagumdzija. «Η κρίση μπορεί να ανοίξει ένα νέο παράθυρο, να ζήσουμε μια νέα αναγέννηση» είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Lagumdzija , ο οποίος τόνισε πως η δράση μας θα πρέπει να συνοψιστεί στα τρία R: resilience (σθένος), restart (επανεκκίνηση), rethink (αναστοχασμός).

Στην ανάγκη να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ μας αυτή τη δύσκολη περιόδο στάθηκε στην ομιλία της η Πρόεδρος της National Committee on American Foreign Policy κυρία Susan Elliot, ενώ χαιρετισμό στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου πραγματοποίησε ο Δρ. Chau Chak Wing, Co-Chair Global Circle του NGIC.

Το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» θα συνεχίσει τις δράσεις του προκειμένου να συμβάλει στην προβολή του έργου των Ηνωμένων Εθνών και στην πραγματοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Agenda 2030.

Διαβάστε επίσης:

Μαντλίν: Μέσα στο κρησφύγετο του Γερμανού παιδόφιλου - Ανατριχιαστικές εικόνες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr