Ωράριο σούπερ μάρκετ: Τι ώρα κλείνουν στην Αττική σήμερα (13/02)

Ανθοπωλεία και καταστήματα τροφίμων θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα και αύριο.

Μόνο τα καταστήματα τροφίμων από τις 7 π.μ. μέχρι τις 5.30 μ.μ. (τα σούπερ μάρκετ, τα ιχθυοπωλεία και τα κρεοπωλεία, τα μίνι μάρκετ, οι φούρνοι, ζαχαροπλαστεία), τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, αλλά εκτάκτως και τα ανθοπωλεία ( λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου) θα είναι ανοικτά σήμερα Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

Οι καταναλωτές δεν πρέπει να ξεχνούν ότι δυνατότητα αγορών με ραντεβού για παραλαβή προϊόντων εκτός καταστήματος (click away) δεν υπάρχει πλέον, για όλες τις μέρες, όπως φυσικά και δυνατότητα click in shop (παραλαβή εντός του καταστήματος).

Από την γενική απαγόρευση εξαιρούνται

τα καταστήματα τροφίμων γενικά, όπως σούπερ μάρκετ παντοπωλεία, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κοκ.

φαρμακεία ,

, πρατήρια υγρών καυσίμων,

pet shop,

καθαριστήρια

καταστήματα πώλησης καπνικών / ατμιστικών προϊόντων

τα καταστήματα τηλεπικοινωνιών, αποκλειστικά στο σκέλος που αφορά στην επισκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου

τα καταστήματα πώλησης περουκών και ποστις

τα καταστήματα οπτικών / βαρηκοϊας που θα λειτουργούν με ραντεβού

ΚΤΕΟ, συνεργεία αυτοκινήτων (μόνο με ραντεβού)

Ειδικά για τα σούπερ μάρκετ στην ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η πώληση προϊόντων που ανήκουν σε ΚΑΔ σε αναστολή, όπως τα παιχνίδια, τα είδη ένδυσης, υπόδησης κοκ.

Υπενθυμίζεται ότι κατ’ εξαίρεση και μόνο για το προσεχές Σαββατοκύριακο, 13-14 Φεβρουαρίου, θα λειτουργήσουν τα ανθοπωλεία με click away και click inside και ωράριο λειτουργίας από 9:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. και τηρουμένης της αναλογίας 1 ατόμου ανά 25 τ.μ

Η εστίαση θα λειτουργεί με τη μέθοδο της διανομής (delivery), πακέτου απ’ το κατάστημα (take away) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive through).

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Αίσιο τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του Lamanif