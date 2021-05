Πώς η Αθήνα έγινε ένα ανοιχτό «μουσείο» street art – Οδοιπορικό του Newsbomb.gr

Η πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού αν όχι του παγκόσμιου πολιτισμού, η Αθήνα, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια κοιτίδα της σύγχρονης urban θρησκεία του graffiti και της street art - Κεραμεικός, Μεταξουργείο, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Θησείο, Εξάρχεια. Περιοχές της Αθήνας όπου το μουντό γκρίζο του αστικού τοπίου χαρίζει απλόχερα τη θέση του στα χρώματα των σχεδίων των καλλιτεχνών του δρόμου, στις σκέψεις και τις ανησυχίες τους.

Το graffiti στην Αθήνα είναι τόσο παλιό όσο και η ίδια η πόλη αφού κάποιοι υποστηρίζουν ότι στην αρχαιότητα μάλιστα αυτού του είδους η τέχνη ήταν λαξευμένη σε κτήρια…

Στην πραγματικότητα η λέξη “graffiti” προέρχεται από το ελληνική λέξη “γραφή”.

Το graffiti κατά το πέρασμα του χρόνου εξυπηρετεί, διαφορετικούς σκοπούς, γενικά όμως πρόκειται για μια μορφή αντίδρασης και διαμαρτυρίας μέσω της σύγχρονης τέχνης, ανάλογα την εποχή και τα δεδομένα της.

Κατά την εποχή, παραδείγματος χάρη της Κατοχής στην Ελλάδα, του εμφυλίου πολέμου και της δικτατορίας, τα πολιτικά γκράφιτι ήταν κοινά στην Αθήνα και εξυπηρετούσαν τον ανάλογο συγκεκριμένο σκοπό.

Και αν τότε οι εποχές είχαν έντονο ιστορικό, εθνικό και πολιτικό πρόσημο, σήμερα τα graffiti εξακολουθούν να εκφράζουν στην πλειοψηφία τους, την αντίδραση και την “επαναστατική” διάθεση των νέων αυτή τη φορά για μια καλύτερη κοινωνία, με έναν τρόπο ιδιαίτερα δημιουργικό.

Σε όλο τον κόσμο, το graffiti είναι κυρίως σύγχρονο έργο τέχνης νέων παιδιών των οποίων οι υπογραφές σε όλες τις πόλεις μοιάζουν με κραυγή απογοήτευσης ή και απόγνωσης σε έναν κόσμο που δεν αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους.

Πολλά από τα graffiti της πρωτεύουσας είναι εξαιρετικά έργα και η βόλτα στο κέντρο της Αθήνας αναζητώντας κάποια από αυτά μπορεί να γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική εμπειρία

Κεραμεικός - Γκάζι

Στη γειτονιά όπου μπερδεύονται το αθηναϊκό παρελθόν με το μοντέρνο παρόν, μπορείς να θαυμάσεις κάποια από τα πιο εντυπωσιακά μεγάλα street art και να χαθείς στα σοκάκια σε αναζήτηση κρυμμένων διαμαντιών από ταλαντούχους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες.

Η περιοχή οφείλει το όνομα της στο μέρος που βρίσκεται το νεκροταφείο και τα κεραμοποιεία της αρχαίας Αθήνας. Από τα μέσα του 19ου αιώνα οι κάτοικοι μύριζαν στον αέρα τη χαρακτηριστική μυρωδιά του γκαζιού από το εργοστάσιο φωταερίου που φώτιζε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σήμερα, ως Τεχνόπολη, αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο, δέρμα από βυρσοδεψεία και σοκολάτα από την σοκολατοποιία του Παυλίδη που λειτουργεί ακόμη στην οδό Πειραιώς.

Μεταξουργείο

Κοντά στον Κεραμεικό, βρίσκεται η γειτονιά του Μεταξουργείου, μία από τις πρώτες που αναπτύχθηκαν έξω από το ιστορικό κέντρο στα τέλη του 19ου αιώνα. Πολλοί θα σου πουν ότι είναι υποβαθμισμένη, όμως, να θυμάσαι πως εδώ υπάρχει μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και η εκπληκτική πλατεία Αυδή, με φοβερές προτάσεις για φαγητο/ποτό.

Τα έργα που πρέπει να δεις οπωσδήποτε είναι το εμβληματικό “Knowledge speaks, wisdom listens” του Μπαλινέζου καλλιτέχνη Wild Drawing και το υπέροχο “So Many books, so little time” του Simpleg. Στα 300 μέτρα βρίσκεται και το value for money μεζεδοπωλείο Τυπογράφος με έργα του Simpleg στην πρόσοψη και στο εσωτερικό.

Ομόνοια

Η παλαιότερη πλατεία της Αθήνας ονομάστηκε έτσι το 1862, όταν συγκεντρώθηκαν εδώ και έδωσαν όρκο «ομονοίας» οι αρχηγοί των αντιπάλων πολιτικών ομάδων, που είχαν προκαλέσει διχασμό και αιματηρές ταραχές στη χώρα. Πολλά θα ακούσεις, πρέπει όμως να περάσεις μια βόλτα, ιδιαίτερα τώρα που έχει γίνει και ένα σχετικό λιφτινγκ, για να δεις μια από τις πιο πολυπολιτισμικές περιοχές της πόλης και να θαυμάσεις δύο τοιχογραφίες ορόσημα.

Τα τεράστια χέρια του θεού που προσεύχεται για τους Αθηναίους από το 2011, εμπνευσμένο από το χαρακτικό του αναγεννησιακού ζωγράφου και χαράκτη Albrecht Dürer και το masterpiece “Snowblind” του Ino, πορτραίτο ενός πανίσχυρου άντρα που όμως πλησιάζει προς το τέλος του χωρίς να το έχει συνειδητοποιήσει, τυφλωμένος από τον εθισμό του στο χρήμα και την εξουσία.

Ψυρρή

Κέντρο διασκέδασης από τον 19ο αιώνα, πραγματικός «μαγνήτης» για όλους τους Αθηναίους, από τους πιο φτωχούς μέχρι τον ίδιο τον βασιλιά Όθωνα. Μια από τις περιοχές με μεγάλη εγκληματικότητα πριν την οργανωμένη εκκαθάριση των παρανόμων το 1870, το μέρος έχει περάσει πολλούς κύκλους ακμής και παρακμής και τώρα βρίσκεται και πάλι στα πάνω του με σήμα κατατεθέν τη χαλαρή ατμόσφαιρα και τις πολλές επιλογές για φαγητό και ξενύχτι. Προσωπικά αγαπάμε ξεκίνημα με καφέ στο Upside Down και συνέχεια με αυθεντική μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ η street art είναι πανταχού παρούσα με μικρά και μεγάλα έργα από Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες.

Το Μοναστηράκι

Το Μοναστηράκι είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες πλατείες του ιστορικού κέντρου, πολύ κοντά στα σημαντικότερα αρχαία μνημεία.

Στο τρίγωνο βρίσκονται πολλά ακόμα έργα από καλλιτέχνες όπως ο One Bran, o Gospel και ο Bassment Rats αλλά και μεγάλες τοιχογραφίες όπως ο “Ikarus” του Νίκου Τσουνάκα, συνεργασία του καλλιτέχνη με την ομάδα εικαστικού φωτισμού Beforelight.

Εξάρχεια

Από τις αρχές του 20ου αιώνα αποτελούσε αγαπημένο στέκι του φοιτητόκοσμου και έδρα πολλών σημαντικών προσωπικοτήτων της τέχνης και των γραμμάτων.

Οι τοίχοι των Εξαρχείων είναι “bombed” με πολιτικά συνθήματα, graffiti κάθε στυλ και κάποιες εξαιρετικές τοιχογραφίες γεμάτες δυνατούς συμβολισμούς και μηνύματα.

Στο Αυτοδιαχειριζόμενο Πάρκο Ναυαρίνου θα βρεις ένα τεράστιο σε μέγεθος και νόημα έργο του γνωστού για τα πολιτικά του σχόλια Ιταλού καλλιτέχνη Blu που μιλάει για την αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης, αυτοοργάνωσης και συλλογικής δράσης. Γύρω από την πλατεία δεσπόζουν πολλές τοιχογραφίες του Wild Drawing με αποκορύφωμα το “No land for the poor”, εμπνευσμένο από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και τις επιπτώσεις της στις ζωές των απλών ανθρώπων.

