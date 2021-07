Όταν ο Ωνάσης προσφέρθηκε να κρατηθεί όμηρος από Παλαιστίνιους στο Ελληνικό

Σαν σήμερα το 1970 έξι Παλαιστίνιοι της «Φατάχ» απείλησαν να ανατινάξουν το Boeing 747 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, αν δεν απελευθέρωναν οι ελληνικές αρχές εφτά Άραβες που κρατούνταν στις φυλακές.

Το 1970 ήταν ίσως η πιο «μαύρη χρονιά» για τις αεροπορικές εταιρείες όσον αφορά τις αεροπειρατείες.

Είχε χαρακτηριστεί μάλιστα «Μαύρος Σεπτέμβρης», όταν εκείνον τον μήνα πέντε jets καταλήφθηκαν από την ομάδα Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP).

