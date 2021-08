Happy: Μαθαίνει σε παιδιά και ενήλικες πώς να διαχειριστούν περιστατικά παιδικής κακοποίησης

Το όνομά του είναι Happy, είναι ένα νεαρό, χαμογελαστό αγόρι, το οποίο παρόλο που έρχεται αντιμέτωπο με καταστάσεις παιδικής κακομεταχείρισης, παραμένει ευτυχισμένο.

Ο Happy είναι ο κεντρικός ήρωας του ψηφιακού παιχνιδιού περιπέτειας «Ο Happy σε Αποστολή», το οποίο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει γονείς, επαγγελματίες και παιδιά να εντοπίσουν και να αναφέρουν περιστατικά παιδικής κακοποίησης. Ο ήρωας κάνει στην καθημερινότητά του όλα όσα κάνουν τα παιδιά της ηλικίας του: πηγαίνει σχολείο, παίζει με τους φίλους του, κάνει μαθήματα γυμναστικής και θεατρικής αγωγής, πηγαίνει στην παιδική χαρά. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών καλείται να διαχειριστεί διάφορα περιστατικά παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης.

Το παιχνίδι αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Co-Happiness: Happy and safe in the Community», το οποίο στοχεύει στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση γύρω από την παιδική κακοποίηση και κακομεταχείριση. Στο έργο αυτό οι εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ολλανδία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία) συνεργάζονται για να αναπτύξουν καινοτόμες μεθοδολογίες και στρατηγικές για την καταπολέμηση και πρόληψη του φαινομένου. Εκ μέρους της Ελλάδας συμμετέχει το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ).

Το παιχνίδι «Ο Happy σε Αποστολή» απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έξι έως εννιά ετών και βασίζεται στις γνώσεις και τις εμπειρίες παιδιών, ούτως ώστε το περιεχόμενό του να γίνεται εύκολα κατανοητό και να διατηρείται στη μνήμη τους. Παίζεται από έναν/μία παίκτη/ρια και παρουσιάζει ποικίλες καταστάσεις, με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο κύριος χαρακτήρας στην προσπάθειά του να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι περιγράφει την ημέρα του βασικού χαρακτήρα, ο οποίος καλείται να εκπληρώσει διάφορες καθημερινές μίνι αποστολές. Οι αποστολές εκτυλίσσονται σε τέσσερα διαφορετικά περιβάλλοντα: σπίτι, πόλη, σχολείο και χώροι εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Στους χώρους αυτούς ο Happy εκτίθεται σε τέσσερις πιθανές μορφές κακοποίησης και κακομεταχείρισης: παραμέληση, συναισθηματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση και σωματική κακομεταχείριση. Τα σενάρια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι επαγγελματίες που επιβλέπουν το παιχνίδι των παιδιών να μπορούν να εντοπίζουν πιθανά σημάδια που ενδέχεται να αποκαλύψουν μία από τις παραπάνω μορφές κακοποίησης. Στο τέλος του παιχνιδιού, δίνονται πληροφορίες για την Εθνική Γραμμή SOS 1056 του Χαμόγελου του Παιδιού.

Στις αποστολές του ο Happy λαμβάνει συμβουλές από έναν βοηθό. Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε αποστολής ο παίκτης κερδίζει ένα χρυσό αστέρι και για να ολοκληρώσει το παιχνίδι θα πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα διαθέσιμα αστέρια.

«Ο Happy σε Αποστολή» είναι ένα εργαλείο για τον έγκαιρο εντοπισμό περιστατικών παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης. Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η συντονίστρια του έργου εκ μέρους του ΚΜΟΠ, Αφροδίτη Αζάρη, «η φιλοδοξία του έργου είναι να γίνεται έγκαιρος εντοπισμός περιστατικών και πρόληψη με δύο τρόπους, την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις ενδείξεις περιστατικών κακοποίησης και την κατανόηση από το ίδιο το παιδί για το ποια είναι τα όρια, προκειμένου να το προτρέψει να εκφραστεί, να μιλήσει σε ένα έμπιστο άτομο και να ζητήσει βοήθεια».

Η κ. Αζάρη επισημαίνει ότι το παιχνίδι αποτελεί ομαδική δουλειά όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, οι οποίοι ανέπτυξαν μαζί τα σενάρια του παιχνιδιού. Το κάθε σενάριο έλεγξαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. «Έπρεπε το παιχνίδι να βγει με τέτοιο τρόπο, ώστε να περάσει το μήνυμα στο παιδί με ήπιο τρόπο. Το προτρέπει να εκφραστεί και να ζητήσει βοήθεια, το υποψιάζει για το τι είναι σωστό και τι όχι».

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για το κοινό σε επτά γλώσσες: ελληνικά ( https://co-happiness.eu/game/gr/ ), αγγλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, φινλανδικά, ιταλικά και ρουμάνικα. Οι εταίροι αρχικά το παρουσίασαν σε εκπαιδευτές προκειμένου να λάβουν ανατροφοδότηση και να προχωρήσουν σε τυχόν βελτιώσεις και στη συνέχεια θα σταλεί σε σχολεία, εκπαιδευτικά κέντρα και ειδικούς που εργάζονται με παιδιά, ξεκινώντας από όσους συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του ΚΜΟΠ κατά του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού «Live without bullying».

